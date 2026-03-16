Kripto Para

Nijerya’da Stablecoin Kullanımı Küresel Olarak Zirvede, USDT Hakimiyetini Sürdürüyor

Özet

  • Nijerya’da stablecoin sahipliği küresel sıralamada dikkate değer seviyelere yükseliyor.
  • USDT küresel liderliğini korurken, USDC bazı ülkelerde payını artırıyor.
  • Avrupa’daki düşük stablecoin kullanımı, bankacılık altyapısı ve regülasyonlarla ilişkilendiriliyor.
COINTURK
COINTURK

Dünya genelinde stablecoin olarak bilinen kripto para birimlerinin kullanım oranları ülkeden ülkeye büyük değişiklikler gösteriyor. En çok tercih edilen stablecoin Tether (USDT) küresel çapta liderliğini korurken, USD Coin (USDC) ise pek çok pazarda payını giderek artırıyor.

İçindekiler
1 Nijerya Kripto Parada Küresel Birinci Sırada
2 Gelişmekte Olan Piyasalarda Güçlü Talep
3 USDC Gelişmiş Ülkelerde Yükselişe Geçiyor
4 Avrupa’da Stablecoin Penetrasyonu Görece Düşük

Nijerya Kripto Parada Küresel Birinci Sırada

Yayımlanan yeni bir istatistiğe göre, Nijerya stablecoin sahipliğinde önemli bir farkla öne çıkıyor. Açıklanan verilere bakıldığında, ülkede USDT kullanımı yüzde 59, USDC ise yüzde 48 seviyesinde bulunuyor. Afrika’nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya’da, yerel para biriminin sürekli dalgalanması ve enflasyonun yüksek seyretmesi, dijital dolar bazlı varlıklara olan ilgiyi artırıyor. Stablecoin kullanımı Nijerya’da, mevcut ekonomik şartlar nedeniyle geleneksel para birimiyle tasarruf yapmakta zorlanan vatandaşlar için dijital bir alternatif oluşturuyor.

Gelişmekte Olan Piyasalarda Güçlü Talep

Nijerya dışında, Avustralya’da USDT sahipliği yüzde 34, USDC yüzde 29; Hindistan’da USDT yüzde 30, USDC yüzde 27 seviyesinde. Bunun yanında Kolombiya, Güney Afrika, Filipinler, Tayland ve Arjantin gibi gelişmekte olan birçok ülkede de stablecoin sahipliği dikkat çekici oranlara ulaşıyor. Özellikle Kolombiya’da USDT sahipliği yüzde 25, USDC ise yüzde 29 olurken; Güney Afrika’da USDT yüzde 23, USDC yüzde 29’u buluyor. Bu ülkelerde stablecoin kullanımı; sınır ötesi para transferleri, tasarruf uygulamaları ve hızlı işlem olanaklarıyla öne çıkıyor.

USDC Gelişmiş Ülkelerde Yükselişe Geçiyor

USDC, son dönemde birçok gelişmiş ülkede önemli bir ivme kazanıyor. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nde USDC sahipliği yüzde 26, USDT yüzde 22 olarak tespit edilirken; Almanya’da USDC yüzde 17, USDT yüzde 15 seviyesinde. Brezilya ve Kolombiya gibi pazarlarda da USDC’nin kullanım oranı USDT’yi aşmış durumda. Bu yükselişte, regülasyonlara daha uyumlu yapısı ve finansal kuruluşlar tarafından tercih edilmesi etkili oluyor. Özellikle güçlü finans altyapısına sahip ülkelerde, düzenlemeye uygun stablecoin talebinin arttığı görülüyor.

Bu konuda hazırlanan raporda şu değerlendirmeye yer verildi:

“Bazı ülkelerde USDC sahipliği USDT’nin önüne geçmiş durumda. Bu durum, finansal kurumların ve düzenlenmiş platformların şeffaflığa sahip varlıkları tercih etmesiyle bağlantılı olabilir.”

Avrupa’da Stablecoin Penetrasyonu Görece Düşük

Avrupa ülkeleri karşılaştırıldığında ise stablecoin’lere ilgi diğer pazarlara göre düşük kalıyor. Fransa’da USDT sahipliği yüzde 21, USDC yüzde 14; Birleşik Krallık’ta ise USDT yüzde 16, USDC yüzde 14 seviyelerinde seyrediyor. Almanya’da USDC oranı USDT’nin üzerinde yer alsa da, her iki coinin sahipliği genel olarak sınırların altında kalıyor. Bölgede güçlü bankacılık altyapısı ve sıkı gözetim stablecoin kullanımının daha alt düzeyde kalmasında etkili oluyor.

Bununla beraber, gelişmekte olan ekonomi ve volatil para birimlerinin bulunduğu ülkelerde stabilcoinlere yönelim artıyor. Bu durum, yerel finans sistemlerinin istikrarı ve regülasyon iklimi ile doğrudan ilişkilendiriliyor.

USDT dünya genelinde en yaygın stablecoin olmayı sürdürürken, USDC’nin gerek gelişmiş gerek gelişmekte olan ülkelerde artan performansı küresel rekabeti yeni bir noktaya taşıyor. Stablecoin’lerin hem ödeme sistemlerine hem de dijital varlık piyasalarına entegrasyonu arttıkça, her iki stablecoin arasındaki bölgesel tercihler piyasalar açısından önemli bir gösterge haline geliyor.

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Altın Fiyatları 5.000 Dolar Sınırında Denge Arıyor: Teknik ve Temel Görünüm
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Altın Fiyatları 5.000 Dolar Sınırında Denge Arıyor: Teknik ve Temel Görünüm
ALTIN
Bitcoin’in Sharpe Oranı Tekrar Negatif Bölgede: Tarihsel Fiyat Dönemleriyle Benzerlikler
Kripto Para
Bitcoin ve Dijital Varlıklarda Küçük İşlemlerde Vergi Muafiyeti İçin ABD’de Zaman Daralıyor
Kripto Para
Cardano’da 0,25 Dolar Desteği ve Zincir Üzeri Göstergeler Fiyat Dönüm Noktasına İşaret Ediyor
Cardano (ADA)
Circle’ın USYC Tokenizasyonlu Fon Piyasasında Lider Konuma Yükseldi
BLOCKCHAIN
Lost your password?