Bitcoin 2026’nın İlk Çeyreğinde Tarihinin Dördüncü En Kötü Başlangıcını Yaşadı

2026 yılının ilk çeyreğinde Bitcoin, tarihi veriler dikkate alındığında en zayıf dönemlerinden birini geçirdi. Dijital varlığın çeyrek bazlı getirilerine ait bir tabloya göre, Bitcoin yılın ilk üç ayında yüzde 18,3 oranında değer kaybetti. Bu sonuç, Bitcoin’in geçmişte kaydedilmiş en kötü ilk çeyrek performansları arasında dördüncü sıraya yerleşti.

2026’nın İlk Çeyreği Son Yılların En Zayıflarından

Çeyreklik getirileri uzun yılları kapsayan bir grafikle incelendiğinde, Bitcoin’in dönemsel olarak önemli değer dalgalanmaları yaşadığı görülüyor. 2026’da yaşanan düşüş, özellikle 2018’de kaydedilen yüzde 49,7’lik, 2014’teki yüzde 37,42’lik ve 2015’teki yüzde 24,14’lük ilk çeyrek kayıplarının ardından dördüncü sıraya girdi. Buna rağmen, geçmişte böyle zayıf çeyreklerin ardından yılın geri kalanında fiyat hareketlerinin yön değiştirebildiği örnekler mevcut.

Kapanışlar ve Piyasa Döngüsünde Dalgalanma

Bitcoin’in geçmiş dönem performansı, yıl başındaki zayıf hareketlerin yıl genelindeki seyri önceden belirlemediğine işaret ediyor. 2017’de örneğin, yılın ilk çeyreğini yüzde 11,89’luk sınırlı bir yükselişle kapatan Bitcoin, yılın ilerleyen dönemlerinde ise özellikle son çeyrekte yüzde 215 artış kaydetti. 2020 yılına bakıldığında, ilk çeyrekte yüzde 10,83’lük değer kaybının ardından sonraki çeyreklerde belirgin yükselişler yaşandı. 2024’te ise ilk çeyrekte yüzde 68,68 oranında bir kazanç görülürken, yıl ortalama olarak daha dalgalı geçti. Tüm bu örnekler, ilk çeyrek performansının yılı belirlemek için tek başına yeterli olmadığını ortaya koyuyor.

Ortalama Çeyreklik Getirilerde Yıl Sonu Öne Çıkıyor

Uzun yıllara yayılan veriler, Bitcoin’de genellikle en güçlü getirilerin yılın son çeyreğinde toplandığını ortaya koyuyor. Çeyrekler dikkate alındığında; birinci çeyrek ortalaması yüzde 46,25, ikinci çeyrek yüzde 27,11, üçüncü çeyrek yüzde 6,05 ve dördüncü çeyrek ise yüzde 77,07 seviyesinde bulunuyor. Ancak birinci çeyrek için hesaplanan medyan getiri eksi yüzde 2,26 olarak ölçüldü. Bu da yıl başında volatilitenin daha sık yaşandığını ve piyasanın genel havasının çeyrekten çeyreğe değişebildiğini gösteriyor.

Geçmiş dönemlerde olduğu gibi, Bitcoin’in yılın başında sergilediği negatif performansın ilerleyen çeyreklerde değişip değişmeyeceği yakından izleniyor. Özellikle yeni piyasa döngülerinin devreye girmesiyle, güçlü toparlanmaların da mümkün olabileceği görüşü zaman zaman öne çıkıyor.

Sonuç olarak, 2026’nın ilk çeyreğinde yaşanan yüzde 18’den fazla değer kaybı dikkat çekse de, önceki yıllarda benzer başlangıçların ardından piyasanın farklı yönlere evrilebildiği göz önünde bulunduruluyor. Önümüzdeki dönemler, Bitcoin’in tarihi döngüleriyle uyumlu olarak bir toparlanma yaşayıp yaşamayacağını belirleyecek.