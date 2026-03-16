Hana Financial Group ile Standard Chartered dijital varlık ve stablecoin alanında iş birliği anlaşması yaptı

Güney Kore merkezli Hana Financial Group ile İngiltere’nin önde gelen küresel bankacılık şirketi Standard Chartered, dijital varlıklar ve geleneksel finans hizmetlerinde ortaklık kurmak amacıyla bir Mutabakat Zaptı imzaladı. Anlaşmada, özellikle stablecoin projelerinin önemli bir odak noktası olduğu açıklandı.

İş birliğinin kapsamı ve stratejik hedefler

İmzalanan anlaşma iki ana başlıkta ilerliyor. Dijital varlıklar alanında, stablecoin geliştirilmesi ve kripto paralara dayalı finansal hizmetler gündemde yer alıyor. Diğer tarafta ise yatırım bankacılığı, sermaye piyasaları ve döviz işlemlerinde iş birliği öne çıkıyor. Hana Financial, Güney Kore dışında daha geniş bir küresel etki alanı hedeflerken, Standard Chartered ise bölgedeki yerel altyapısını güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu iş birliği, her iki kurumun birbirinin eksikliklerini tamamladığı bir yapı sunuyor. Standard Chartered, 60’tan fazla ülkede kapsamlı bir bankacılık ağına sahipken, Hana Financial ise Güney Kore’nin finansal sisteminde güçlü bir oyuncu olarak biliniyor.

Stablecoin adımının arka planı

Anlaşma tek seferlik bir iş birliğinin ötesine geçiyor. Hana Financial, kısa süre önce Kore wonu cinsinden stablecoin ihraç etme hedefiyle yeni bir konsorsiyum oluşturmuştu. Bu konsorsiyumun içinde Standard Chartered’ın Güney Kore’deki iştiraki SC First Bank da yer alıyor. İki şirketin zaten ortak yürüttüğü stablecoin projesinin bu anlaşmayla kurumsal düzeye taşındığı ifade ediliyor. Bu gelişme, stablecoin’ler konusunda tarafların uzun vadeli ve yapısal bir ortaklık kurma iradesini yansıtıyor. Kore wonu tabanlı stablecoin altyapısının regülasyon sürecinde önemli bir etken olabileceği belirtiliyor. Güney Kore’de düzenleyici kurumlar, şirketlerin dijital varlık ticaretine yönelik yeni rehberler üzerinde çalışıyor ve stablecoinlerin mevcut döviz mevzuatına nasıl uyarlanacağı tartışılıyor.

Hana Financial’ın dijital varlık yatırımları

Hana Financial, dijital varlıklar alanındaki yatırımlarını çeşitlendiriyor. Şirketin, kurumsal kripto para saklama hizmeti sunan BitGo Korea’da yüzde 25 oranında ortaklığı bulunuyor. Böylece hem dijital varlık saklama hem de stablecoin ihraç altyapısında aynı anda yer alıyor. Bu türden bir pozisyon, kurumun dijital finansal sistemde merkezde konumlanmasını ve yenilikçi ürünler geliştirmesini mümkün kılıyor.

Bölgesel etkiler ve piyasadaki gelişmeler

Standard Chartered, dünya genelinde dijital varlık sektörüyle ilgilenen büyük finans kurumlarından biri olarak öne çıkıyor. Şirket, farklı piyasalar ve ülkelerde tokenize varlık ve kripto saklama projelerine daha önce de katılmıştı. Güney Kore’de imzalanan bu yeni iş birliği, şirketin bölgenin dijital varlık ekosistemine olan ilgisinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, bu adım, Kore Cumhuriyeti’nin henüz yürürlüğe girmemiş Dijital Varlık Temel Kanunu ve Asya’daki diğer gelişmiş regülasyon süreçlerine kurumsal bankaların hazırlıklı olma isteğini gösteriyor.

Japonya kısa süre önce stablecoin düzenlemesi alanında ilerleme kaydederken, Hong Kong da kripto para lisanslama regülasyonunu hayata geçirmişti. Güney Kore’de ise yasal çerçevenin 2026’ya kadar netleşmesi bekleniyor. Büyük finans şirketlerinin bu dönemde benzer ortaklıklara yönelmesi, yeni düzenlemelerle birlikte sektörde daha kurumsal bir dönüşüme zemin hazırlıyor.