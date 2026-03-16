World Liberty Financial, 5 Milyon Dolarlık ‘Super Node’ Erişimi ile Kripto Yönetişiminde Tartışma Yaratıyor

World Liberty Financial, yatırımcılara 5 milyon dolar değerindeki WLFI token’ını altı ay boyunca kilitli tutmaları karşılığında, iş geliştirme ve uyum ekiplerine doğrudan erişim imkanı sunan yeni bir program başlattı. “Super Node” olarak adlandırılan bu üst seviye, projenin standart yönetişim katılımcılarının üstünde özel bir konum sağlıyor ve iş ortaklığı görüşmelerinde öncelik hakkı veriyor.

Super Node ve Token Yönetişimi Modeli

Super Node sistemine dahil olmak için 50 milyon WLFI token’ının altı ay süreyle kilitlenmesi gerekiyor. Ayrıca, “Node” isimli bir alt katman da mevcut; burada ise 10 milyon WLFI token gereksinimi bulunuyor. Her iki durumda da, kilitli miktar ve süreye göre ağırlıklandırılan yönetişim oy hakkı elde ediliyor. Yeni modelde, oylamaya katılabilmek için mevcut tokenlerin en az 180 günlüğüne kilitlenmesi şartı getirildi ve oylama gücü artık tamamen kilitli token miktarı ile süreye bağlı hale getirildi.

WLFI projesi, ABD ulusal trust bankası yetkisi almak için başvuruda bulunmuş durumda ve misyonunu ‘finansal fırsatlara erişimi demokratikleştirmek’ olarak tanımlıyor. Buna rağmen, Super Node erişimi ile büyük yatırımcılar için ayrıcalıklı bir kanal oluşturuldu.

Siyasi Bağlantılar ve Eleştiriler

World Liberty Financial; ABD Başkanı Donald Trump’ın ailesine bağlı bir girişim olarak biliniyor. Haberde, 2025 yılının ilk yarısında Trump ailesinin proje üzerinden 460 milyon dolardan fazla gelir elde ettiği ve yeni token satışlarının yüzde 75’inin aileye aktarıldığı ifade ediliyor.

Platformun internet sitesinde “Takımımızla Tanışın” bölümünde daha önce Trump ailesi üyelerinin de yer aldığı, ancak yapılan sorgulama sonrası bu bilgilerin kaldırıldığı belirtildi. Şirketten yapılan açıklamada, Super Node yoluyla erişimin yalnızca iş geliştirme ve uyum ekiplerini kapsadığı, Trump veya aile üyelerine doğrudan ulaşım imkanı sunulmadığı vurgulandı.

World Liberty Financial, Super Node sahiplerine iş geliştirme ve uyum ekiplerine öncelikli doğrudan erişim sunduğunu, bu ayrıcalığın politikaya veya şahıs erişimine yönelik olmadığını açıkladı.

Regülasyon Arayışı ve Yönetişimde Denge Sorunu

Ocak ayında, WLFI iştiraklerinden biri, stablecoin USD1’in ihraç ve varlık saklama faaliyetleri için ABD Para Otoritesi’ne trust banka lisansı başvurusu yaptı. Böylece şirket, daha sıkı bir düzenleyici çevreye dahil olmayı hedefliyor. Şubat ayında, yasa yapıcıların trust banka lisansı başvurusuyla ilgili çıkar çatışması uyarısı yaptığı bildirildi. Benzer biçimde, kripto platformlarından Crypto.com’a da yakın dönemde şartlı bir trust bankası yetkisi verilmişti.

WLFI’nin Super Node modeli, finansal erişim fırsatlarını demokratikleştirme iddiası ile elit bir erişim ücreti belirlemesi arasındaki çelişkiyi gözler önüne seriyor. Bu modelde, özel yönetim hakkı ve ticari öncelik tamamen yüksek miktarda sermaye ile mümkün oluyor. Şirketin Gold Paper’ında, yalnızca akredite yatırımcılara yönelik ABD’de token satışı yapıldığı da belirtiliyor.

Super Node programı, büyük meblağlarla sisteme katılan yatırımcılara sadece yönetim gücü değil, aynı zamanda stablecoin USD1’in dağıtımında kritik bir rol de tanımlıyor. Modelin, kripto yönetiminde ‘yüksek tutarlı yatırımcıya öncelik’ pratiğini öne çıkaracağı ve sektör genelinde benzer yaklaşımların yayılmasına neden olabileceği değerlendiriliyor.