Cardano fiyatında kısa vadeli baskı sürerken uzun vadeli temel yapı korunuyor

Cardano (ADA), son dönemde özellikle kısa vadede yaşadığı dalgalanmalara rağmen yatırımcıların ilgisini korumaya devam ediyor. ADA’nın fiyatı şu sıralarda 0,24 dolar civarında değişim gösteriyor ve gün içinde ılımlı bir yükseliş sergilemiş durumda. Ancak bu seviye, henüz güçlü bir direnç bölgesinin aşılamadığını gösteriyor.

Kısa vadede destek kırıldı, direnç öne çıktı

Teknik analizlere göre, ADA’nın kısa vadeli yatay desteği aşağı yönde kırıldı. Özellikle 0,245 dolar bölgesi, şu anda hem satış baskısının hem de potansiyel bir direnç dönüşünün merkezinde yer alıyor. Fiyat bu seviyeyi aşağıdan test etmeyi sürdürüyor. Eğer ADA, bu bandı tekrar yukarı geçemezse, bir sonraki destek alanı olarak 0,22 dolar seviyesi öne çıkıyor.

Kısa vadede güçlenmenin ilk sinyali ise, 0,25–0,27 dolar aralığının yeniden kazanılması olarak görülüyor. Bu seviyedeki bir toparlanma, yukarı yönlü hareketin önünü açabilir. Ancak şu aşamada fiyat hareketinde aşağı yönlü baskı öne çıkarak yeni diplerin oluşmasına neden oldu.

Uzun vadeli taban yapısı ve zincir üstünde artan istikrar

Grafikler, ADA fiyatının halen uzun yıllardır oluşan geniş bir taban bölgesi içinde hareket ettiğini gösteriyor. Bu yapı daha önceki büyük çıkış hareketlerinin de başlangıç noktasını oluşturmuştu. Şu an için ise bu alanda görülen sıkışma, uzun vadenin temelinde hâlâ istikrarlı bir zeminin sürdüğüne işaret ediyor. Düşen direnç çizgisinin yukarı kırılması halinde hızlı bir yükseliş hareketi için teknik zemin oluşabilir.

Diğer yandan, ADA fiyatının bu taban bölgesinin üzerine tutunması büyük önem taşıyor. Eğer 0,22 dolar desteği aşağı yönde geçilirse, uzun vadeli yapının zayıflayabileceği değerlendiriliyor. Bununla birlikte, fiyat belirli bir aralıkta yataya yakın seyrettiği sürece uzun vadeli senaryo olumlu kalmaya devam ediyor.

Zincir üstü göstergelerde pozitif görünüm ve temel gelişmeler

Cardano ağı üzerindeki stabilcoin arzı, son bir yılda iki katından fazla büyüdü. Bu gelişme, zincir üstündeki likiditenin ve platforma olan talebin arttığını gösteriyor. Artan likidite, fiyatın yakın zamanda doğrudan yükselmesini zorunlu kılmasa da olası pozitif fiyat hareketleri için ek bir destek sağlayabilir.

Diğer taraftan, Cardano’nun blokzincir tabanlı yeni gelişmelerde ön sıralarda yer alması da dikkat çekiyor. Son değerlendirmelerde, “kuantuma dayanıklılık” açısından öne çıkan ağlardan biri olarak öne çıkarıldı. Bu durum ağın uzun vadeli güvenlik ve sürdürülebilirlik konusundaki iddiasını güçlendiriyor.

Fiyat hareketi tarafında, geniş vadeli grafiklerde tekrar eden konsolidasyon ve birikim yapıları dikkat çekiyor. ADA’nın 0,20–0,24 dolar bandında tuttuğu bu taban, önceki dönemlerde önemli çıkışların başlangıcı olmuştu. Özellikle teknik göstergelerden MACD’de taban oluşumu benzeri bir görünüm izleniyor. Eğer yukarı yönlü momentum güçlenirse, orta vadede daha yüksek seviyeler test edilebilir.

Sonuç olarak, Cardano fiyatının kısa vadede dalgalı görünümü sürse de orta ve uzun vadedeki taban yapısı, artan zincir üstü hareketlilik ve temel gelişmeler yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor. Fiyatın 0,22 dolar desteği ile 0,25–0,27 dolar direnç bölgesi arasında yapacağı hareketler ise, yakın zamanda daha belirleyici olabilir.