Bitcoin fiyatı kritik seviyede: Yatay seyir mi yoksa yeni bir düşüş mü başlıyor?

Bitcoin, yılın ilk çeyreğindeki dalgalanmaların ardından yaklaşık 66.800 dolar seviyesinde seyrediyor. Son günlerde bu bantta sıkışan fiyat hareketi, piyasa katılımcılarını yön konusunda ikiye ayırıyor. Kimi yatırımcılar toparlanma beklerken, bazıları daha derin bir düzeltme olasılığı üzerinde duruyor.

Fiyat teknik açıdan baskı altında

Grafik analizlerine göre Bitcoin, haftalık grafikte düşüş odaklı olarak bilinen bir “bear flag” formasyonunun alt sınırında işlem görüyor. 66.000 dolar desteği test edilirken, 70.700 dolar bölgesinde güçlü bir direnç bulunuyor. Aynı zamanda hareketli ortalamalardaki negatif eğilim, yukarı doğru bir toparlanmanın önünde engel oluşturuyor.

Fiyatın teknik yoğunlaşma bölgelerinde konsolide olduğu da dikkat çekiyor. Bu bölgeler çoğunlukla yeni bir yön belirlemeden önce piyasada denge arayışının işareti olarak öne çıkıyor. Eğer fiyat aşağı yönlü kırılırsa, sırasıyla 65.500, 65.000 ve 64.200 dolarda destek seviyeleri ön plana çıkabilir. 63.500 doların altına inilirse, düşüşlerin hızlanması olasılığı gündeme gelebilir.

Teknik göstergeler belirsizlik sinyali veriyor

Teknik göstergeler, kısa vadede sert fiyat hareketlerinin ufukta olduğuna işaret ediyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) 44 seviyelerinde ve bu değer nötr bir görünüme işaret ederken, zayıf bir alım baskısı olduğunu gösteriyor. Bollinger Bantlarının daralması da piyasada sıkışmanın üst seviyede olduğunu ortaya koyuyor.

Piyasa analisti Ted Pillows, mart ayındaki 76.000 dolarlık zirveden bu yana Bitcoin’in teknik yapısının zayıfladığını söyledi. Özellikle fiyatın giderek daha düşük tepe ve dip seviyeleri oluşturmasının aşağı yönlü riskleri artırdığı belirtildi.

Bitcoin’in 69.000–70.000 dolar aralığında yoğun bir likidite birikimi olduğu vurgulanıyor. Fiyatın bu bölgeyi tekrar test edebileceği, sonrasında yeni bir yönün netleşebileceği değerlendirilmekte.

Öte yandan, pozitif senaryoda, fiyatın 66.800 dolardan yükselerek 70.700 doların üzerinde kalıcı bir hareket gerçekleştirmesi bir ralli başlatabilir. Ancak satış baskısının devam etmesi halinde aşağı yönlü hareketler öne çıkabilir.

Kurumsal talep ve makro gelişmeler fiyatı etkiliyor

Spot Bitcoin ETF’lerinin performansı, kurumsal yatırımcıların temkinli kalmaya devam ettiğini gösteriyor. iShares Bitcoin Trust ETF’si son günlerde 37,97 dolara yakın bir fiyatta kapandı ve önemli hareketli ortalamaların altında seyrediyor. Bu durum, henüz güçlü bir kurumsal alım eğilimi oluşmadığına işaret ediyor.

ETF’lerde hareketli ortalamalar olumsuz sinyal verirken, osilatör göstergeleri nispeten nötr görünüm sergiliyor. Fiyatın dar aralıkta hareket etmesi, piyasanın kararsızlığının sürdüğünü gösteriyor.

Diğer yandan, küresel ölçekte uygulanan sıkı para politikası ve yüksek faiz ortamı da kripto paralar dahil tüm riskli varlıklar üzerinde baskı yaratıyor. Son çeyrekte Bitcoin’in yüzde 23 değer kaybetmesi, artan finansal sıkılığın piyasaya yansımasının bir göstergesi oldu.

Kurumsal yatırım kanallarının artan etkisiyle, Bitcoin’in geleneksel finans piyasalarıyla ilişkisi belirginleşiyor. Özellikle BlackRock gibi büyük portföy yöneticilerinin sunduğu ürünlerin yaygınlaşması, Bitcoin’in fiyat hareketlerindeki dalgalanmanın makroekonomik gelişmelere daha duyarlı hale gelmesine neden oluyor.

Önümüzdeki günlerde Bitcoin fiyatı, 66.800 dolardaki desteğin korunmasına bağlı olarak yeniden yön arayışına girebilir. Yatırımcılar, fiyatın bu seviyede tutunup tutunamayacağını yakından izliyor. Piyasa, belirgin bir yükseliş ya da düşüş sinyali bekliyor.