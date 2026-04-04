4 Nisan trader günlüğü: piyasalarda yön arayışı sürüyor

Kripto ve küresel piyasalarda 4 Nisan itibarıyla dikkat çeken gelişmeler, yatırımcı davranışlarında belirgin değişimlere işaret ediyor. Zincir üstü veriler, büyük ölçekli işlemlerle birlikte kurumsal bağlantılı hareketlerin arttığını gösterirken, jeopolitik riskler ve makro ekonomik kararlar piyasa yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Aynı dönemde dijital varlıklara yönelik ilgi ile geleneksel yatırım araçları arasındaki denge yeniden şekilleniyor.

Kripto piyasasında büyük transferler ve ETF akışları

OnchainLens verilerine göre yeni oluşturulan bir cüzdana FalconX üzerinden yaklaşık 82 milyon dolar değerinde 40 bin ETH transfer edildi. Söz konusu adresin Bitmine ile bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor. Bu tür büyük ölçekli hareketler, kurumsal tarafın piyasadaki konumunu güçlendirdiğine dair sinyal olarak yorumlanıyor.

Öte yandan ETF tarafında dikkat çekici bir ayrışma yaşanıyor. Bloomberg ETF analisti James Seyffart, Bitcoin spot ETF’lerinin yönetilen varlık büyüklüğü açısından altın ETF’lerini geride bırakmaya yaklaştığını ifade etti. Mart ayında altın ETF’lerinden yaklaşık 2,92 milyar dolarlık çıkış yaşanırken, Bitcoin ETF’lerine 1,32 milyar dolarlık giriş gerçekleşti.

Son 30 günlük fiyat hareketlerinde Bitcoin yaklaşık yüzde 8 değer kaybederken, altın fiyatlarında da benzer bir gerileme görüldü. Bu paralel hareketlere rağmen fon akışlarının farklı yönlerde ilerlemesi, yatırımcı tercihlerinde yapısal bir değişimin oluşabileceğini düşündürüyor.

Jeopolitik gelişmeler ve teknoloji etkisi

Orta Doğu’daki gerilim piyasa algısını doğrudan etkiliyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran’a yönelik askeri operasyonların sürdüğünü ve altyapı hedeflerinin vurulduğunu belirtti. Açıklamada İran’ın çelik üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 70’inin devre dışı bırakıldığı bilgisi de yer aldı. Bu gelişmeler, enerji fiyatları ve risk iştahı üzerinde baskı oluşturuyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2027 bütçe taslağı da piyasaların odağında yer aldı. Toplamda 1,5 trilyon dolarlık savunma harcaması öngören plan, kamu harcamalarında önemli bir yeniden dağılıma işaret ediyor. Bu tür politikalar, özellikle savunma ve enerji sektörleri üzerinden piyasa dinamiklerini etkileyebilir.

Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, Rusya’da uygulamaya yönelik kısıtlamalara rağmen günlük 65 milyon kullanıcının platformu aktif şekilde kullandığını açıkladı. Durov, kullanıcıların VPN gibi yöntemlerle erişimi sürdürdüğünü vurguladı.

Spor ve blockchain kesişiminde ise FIFA’nın ADI Predictstreet ile yaptığı iş birliği öne çıktı. 2026 Dünya Kupası kapsamında taraftar etkileşimini artırmayı hedefleyen bu girişim, tahmin piyasalarının spor organizasyonlarına entegrasyonunun önünü açabilir. Açıklamanın ardından ADI token fiyatında belirgin bir yükseliş gözlendi.

Borsa tarafında ise emeklilik fonlarında yarı iletken ve teknoloji odaklı ETF’lere yönelim dikkat çekti. Güvenli liman olarak görülen altın ETF’lerinden çıkış yaşanırken, yatırımcıların daha yüksek büyüme potansiyeli sunduğu düşünülen teknoloji ve hisse senedi araçlarına yöneldiği görülüyor.