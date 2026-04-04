BITCOIN (BTC)

Bitcoin dar bantta sıkıştı, gözler olası sert kırılımda

Bilmeniz Gerekenler

  • Bitcoin dar fiyat aralığında hareket ederken güçlü bir kırılım ihtimali tartışılıyor.
  • Analistler farklı senaryolar öne sürerken piyasa genelinde temkinli hava sürüyor.
COINTURK

Bitcoin fiyatı uzun süredir belirli bir aralıkta hareket ederken, piyasanın yön arayışı dikkat çekiyor. Analistlere göre bu yatay seyir, ilerleyen dönemde daha güçlü bir fiyat hareketinin zeminini hazırlıyor olabilir. Fiyatın uzun süre dar bantta kalmasının ardından oluşabilecek kırılımın daha sert gerçekleşebileceği ifade ediliyor.

Dar bant hareketi ve kritik seviyeler

Michael van de Poppe, kripto para piyasasında analizleriyle bilinen bir isim olarak, Bitcoin’in mevcut sıkışmasının önemine işaret etti. Hollanda merkezli MN Trading Capital şirketinin kurucusu olan van de Poppe, özellikle teknik analiz paylaşımlarıyla tanınıyor. Ona göre fiyatın uzun süre yönsüz kalması, potansiyel kırılımın etkisini artırabilir.

Bitcoin, 6 Şubat’ta gördüğü 60.000 dolar seviyesinden bu yana 60.000 ile 74.000 dolar arasında dalgalanıyor. Son verilere göre fiyat 66.890 dolar civarında bulunurken, son 30 günde yaklaşık yüzde 8’in üzerinde değer kaybı yaşadı. Bu tablo, piyasanın net bir yön oluşturmakta zorlandığını ortaya koyuyor.

Van de Poppe, özellikle 71.000 dolar seviyesinin aşılmasının önemli bir sinyal olabileceğini değerlendiriyor. Bu seviyenin en son mart ayı sonunda görüldüğü hatırlatılırken, olası bir yukarı yönlü hareketin piyasada yeni bir ivme yaratabileceği düşünülüyor.

Öte yandan bazı analistler mevcut seviyelerin henüz dip olmayabileceğini savunuyor. Ted isimli analist, 60.000 dolar seviyesinin nihai dip olarak görülmemesi gerektiğini belirtirken, piyasada son bir satış dalgasının yaşanabileceğine dikkat çekti.

Piyasa beklentileri ve farklı senaryolar

Genel piyasa duyarlılığı da temkinli bir görünüm sergiliyor. Kripto korku ve açgözlülük endeksi 11 seviyesinde kalarak “aşırı korku” bölgesinde bulunuyor. Bu durum, yatırımcıların risk iştahının zayıf seyrettiğine işaret ediyor.

Bazı piyasa yorumcuları ise daha olumsuz bir tabloya dikkat çekiyor. Willy Woo, küresel makroekonomik koşullarda yaşanan zayıflamanın etkisiyle daha derin bir düşüş ihtimalinin gündemde olabileceğini değerlendiriyor. Bu görüş, uzun vadeli yükseliş trendinin baskı altında kalabileceğine işaret ediyor.

Deneyimli trader Peter Brandt da benzer şekilde temkinli bir yaklaşım sergiliyor. Brandt, Bitcoin’in yeni bir zirveye ulaşmasının kısa vadede mümkün görünmediğini, bu sürecin 2027 yılının ikinci çeyreğine kadar uzayabileceğini öngörüyor.

Bu farklı görüşler, piyasada belirsizliğin sürdüğünü ortaya koyuyor. Bitcoin’in mevcut sıkışma sürecinin nasıl sonuçlanacağı, hem teknik seviyeler hem de makro gelişmeler ışığında şekillenmeye devam edecek gibi görünüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

COINTURK
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
