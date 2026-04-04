BITCOIN (BTC)

Bitcoin ETF’leri altın ETF’lerinden “daha büyük olacak”

Bilmeniz Gerekenler

  • Bitcoin ETF’lerinin farklı kullanım alanları sayesinde altın fonlarını aşabileceği değerlendiriliyor.
  • Fon akışları ve piyasa eğilimleri yatırımcı tercihlerinde değişim yaşanabileceğini gösteriyor.
COINTURK
COINTURK

Spot Bitcoin ETF’lerinin toplam yönetilen varlık büyüklüğünde altın ETF’lerini geride bırakabileceği yönünde değerlendirmeler artıyor. Yatırımcı talebinin yalnızca “dijital altın” anlatısıyla sınırlı kalmadığı, Bitcoin’in farklı kullanım alanlarıyla portföylerde daha geniş yer bulabileceği ifade ediliyor.

İçindekiler
1 Bitcoin’in çok yönlü kullanım alanı öne çıkıyor
2 Fon akışları ve piyasa eğilimleri dikkat çekiyor

Bitcoin’in çok yönlü kullanım alanı öne çıkıyor

Bloomberg Intelligence bünyesinde ETF analisti olarak görev yapan James Seyffart, Bitcoin’in yatırımcılar açısından farklı işlevler sunduğunu belirtiyor. Finansal piyasalara yönelik ETF analizleriyle bilinen Seyffart, özellikle dijital varlıkların geleneksel portföylerdeki yerini inceleyen çalışmalarıyla tanınıyor.

Seyffart, Bitcoin’in yalnızca değer saklama aracı olarak değil, aynı zamanda portföy çeşitlendirme unsuru ve dijital bir sermaye türü olarak değerlendirildiğini aktardı. Bunun yanında varlığın büyüme odaklı ve risk içeren bir yatırım aracı olarak da görüldüğünü dile getirdi.

Bitcoin’in portföylere eklenmesi için birden fazla gerekçe bulunuyor; büyüme beklentisi ve likidite teması bunların başında geliyor.

Altının ise daha sınırlı bir kullanım çerçevesine sahip olduğu değerlendirilirken, Bitcoin’in çok yönlü yapısının ETF tarafında daha büyük bir hacme ulaşmasını destekleyebileceği düşünülüyor. Bu nedenle uzun vadede Bitcoin ETF’lerinin altın ETF’lerini aşabileceği öngörülüyor.

Fon akışları ve piyasa eğilimleri dikkat çekiyor

Mart ayında ABD merkezli altın ETF’lerinden 2,92 milyar dolarlık çıkış gerçekleşirken, aynı dönemde spot Bitcoin ETF’lerine 1,32 milyar dolarlık net giriş kaydedildi. Bu tablo, yatırımcı tercihinde kademeli bir değişim yaşanabileceğine işaret ediyor.

Öte yandan en büyük altın ETF’lerinden biri olan GLD’de 4 Mart’ta 3 milyar dolarlık günlük çıkış yaşanması, son iki yılın en yüksek seviyelerinden biri olarak kayıtlara geçti. Buna karşın bireysel yatırımcıların altına olan ilgisinin son altı ayda belirgin şekilde arttığı da dikkat çekiyor.

Son haftalarda iki varlığın fiyat hareketlerinin büyük ölçüde paralel ilerlediği görülüyor. Bitcoin 66.918 dolar seviyesinde işlem görürken son 30 günde yaklaşık yüzde 8 değer kaybetti. Altın fiyatı ise aynı dönemde yüzde 8’in üzerinde gerileyerek benzer bir performans sergiledi.

Fidelity Digital Assets analisti Chris Kuiper, tarihsel olarak altın ve Bitcoin’in dönemsel olarak birbirine üstünlük sağladığını hatırlattı. 2025 yılında altının öne çıktığını belirten Kuiper, ilerleyen süreçte liderliğin yeniden Bitcoin’e geçmesinin sürpriz olmayacağını dile getirdi.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

COINTURK
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
