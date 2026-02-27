Winvest — Bitcoin investment
BNB Chain’de Ücretler Çakıldı: Bitcoin’de Yüzde 95’lik Ralliyi Başlatan O Sinyal Geri Döndü

Özet

  • BSC'nin ağ ücretleri tarihi dipleri görerek Bitcoin için büyük bir yükseliş sinyali verdi.
  • Türev piyasasındaki kaldıraçlı pozisyonların temizlenmesi piyasada yapısal dengeyi sağladı.
  • Bitcoin 68 bin dolar bandında dengelenirken kalıcı toparlanma için spot hacim artışı bekleniyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
BNB Chain (BSC) ağındaki işlem ücretleri, 23 Şubat itibarıyla 593 bin dolar seviyesine gerileyerek Ağustos 2025’ten bu yana en düşük noktasına ulaştı. Kripto dünyasının en yoğun ana yollarından birinde yaşanan bu sessizlik, yatırımcılar arasında geçtiğimiz yıl Bitcoin’de %95’lik devasa ralliyi tetikleyen “talep kuruluğu” dönemini akıllara getirdi. Analist Amr Taha ve çeşitli finans kuruluşlarının verileriyle şekillenen bu tablo, piyasanın sert bir yön değişimi öncesinde stratejik bir nefes alma evresine girdiğini kanıtlıyor.

İçindekiler
1 Blockchain İçi Verilerinde Biriken Enerji ve Geçmişin İzleri
2 Türev Piyasasındaki Temizlik ve Opsiyon Riskleri

Blockchain İçi Verilerinde Biriken Enerji ve Geçmişin İzleri

Blockchain ekosisteminde işlem ücretleri, ağdaki gerçek kullanıcı talebinin ve spekülatif iştahın en somut göstergesi kabul edilir. BSC üzerindeki maliyetlerin, 7 Ağustos 2025’teki 1,07 milyon dolarlık dip seviyenin dahi altına inmesi, ağ tıkanıklığının bittiğini ve bireysel ilginin geçici olarak geri çekildiğini belgeliyor. Tarihsel döngüler incelendiğinde, benzer durgunluk dönemlerinin ardından Bitcoin fiyatının 55 bin dolar bandından ivme alarak tarihi yükselişlere imza attığı görülüyor.

Şu anki piyasa yapısında dikkat çeken bir diğer unsur, Bitcoin kısa vadeli sahiplerinin gerçekleşmiş piyasa değerindeki keskin düşüştür. 24 Şubat’ta 386 milyar dolara gerileyen bu veri, Nisan 2025’teki 440 milyar dolarlık düşük seviyenin de altında kalarak piyasada ciddi bir teslimiyet aşamasının yaşandığını gösteriyor. Analistler, bu tür sert daralmaların genellikle dipten dönüş formasyonlarını tamamladığını ve fiyatın 126 bin dolarlık rekor seviyesine giden yolda yeni bir temel oluşturduğunu vurguluyor.

Binance üzerindeki fon akış oranının 0,012 gibi oldukça düşük bir seviyede seyretmesi, panik kaynaklı bir satış baskısının masada olmadığını ortaya koyuyor. Bitcoin 68 bin dolar seviyelerinde tutunmaya çalışırken, spot borsalara yönelik devasa girişlerin gerçekleşmemesi, mevcut düşüşlerin daha çok kaldıraçlı pozisyonların temizlenmesiyle ilgili olduğunu kanıtlıyor. Talep metrikleri henüz kararlı bir yukarı yönlü eğilim sergilemese de, satıcıların yorgunluğu toparlanma ihtimalini masada tutuyor.

Türev Piyasasındaki Temizlik ve Opsiyon Riskleri

Bitcoin vadeli işlem piyasasında açık faizin (open interest) hızla azalması, kripto para biriminin üzerindeki spekülatif yükün atıldığı bir arınma sürecine işaret ediyor. XWIN Research Japan tarafından paylaşılan veriler, son fiyat düşüşlerinin agresif spot satışlardan ziyade, türev piyasadaki tasfiyeler ve kaldıraç çözülmeleriyle tetiklendiğini belirtiyor. Bu tür bir yapısal sıfırlama, piyasada sağlıklı bir dengelenme zemini hazırlayarak gelecekteki olası bir yükselişin önündeki engelleri kaldırıyor.

Coinbase Institutional raporlarına göre ise opsiyon piyasasında 60 bin ile 70 bin dolar aralığında yoğunlaşan “negatif gamma” bandı, kısa vadeli volatilite riskini diri tutuyor. Piyasa yapıcıların hedge faaliyetleri, fiyatın 60 bin doların altına sarkması durumunda satışları hızlandırabilecek bir mekanizmayı tetikleyebilir. Ancak spot hacim desteği güçlendiği takdirde, bu bölgedeki baskı tam tersine dönerek yukarı yönlü bir katalizör görevi görebilir.

Hali hazırda Bitcoin’in zirve seviyesinden yaklaşık %46 geride olması, kurumsal yatırımcılar için bir fırsat alanı yaratırken, kalıcı bir geri dönüş için güçlü spot hacim verilerinin gelmesi bekleniyor. Piyasa katılımcıları, bir yandan düşük işlem ücretlerinin getirdiği sessizliği izlerken, diğer yandan likidite dengesinin yeniden kurulmasını bekliyor. Tarihsel sinyallerin yeniden doğrulandığı bu kritik kavşakta, birikim evresinin ne kadar süreceği kripto paranın bir sonraki büyük hamlesinin zamanlamasını belirleyecek.

