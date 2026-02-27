Bitcoin’deki Düşüşün Arkasında Ne Var? Bitwise CIO’sundan Açıklama

Kripto para piyasalarında son dönemde yaşanan Bitcoin fiyat düşüşleri, sosyal medyada manipülasyon iddialarına ve çeşitli komplo teorilerine yol açtı. Ancak sektörün önemli portföy yöneticilerinden Bitwise şirketinin yatırım direktörü Matt Hougan, fiyat gerilemesinin temel nedenlerinin daha sade ve doğrudan olduğuna dikkat çekti.

Bitcoin’de Düşüşe Neden Olan Faktörler

Kripto para çevrelerinde Binance ve Jane Street gibi büyük oyuncuların piyasada toplu satışlar yaptığı, belirli saatlerde fiyatın bilinçli biçimde aşağı çekildiği yönünde iddialar dile getirildi. Matt Hougan ise piyasa söylemlerinde gündeme gelen bu teorilerin aksine, asıl nedenin uzun vadeli yatırımcıların pozisyon azaltmasından kaynaklandığını vurguladı.

Hougan, yatırımcıların spot Bitcoin satarak ve kaldıraçlı işlemleri kapatarak piyasadan çekildiğini belirtti. Ayrıca teminatlı opsiyonlar üzerine satışların da satış baskısını artırdığı aktarıldı. Bitwise yöneticisine göre bu tabloda üç temel faktör rol oynuyor: dört yıllık piyasa döngüsü teorisi, kuantum bilişimle ilgili endişeler ve sermaye hareketlerinin kriptodan yapay zeka girişimlerine kayması.

“İlk önce Binance, ardından Wintermute, daha sonra ise bilinmeyen bir off-shore makro fonu gündemdeydi. Şimdi de gözler Jane Street’e çevrildi, haftaya ise başka biri konuşulacak.”

Kuantum Bilişim Endişeleri ve Kurumsal Yaklaşımlar

Kripto para topluluğunda kuantum bilişim endişeleri, son dönemde daha güçlü biçimde tartışılan bir konu haline geldi. MicroStrategy kurucularından Michael Saylor, bu tür kaygıların abartılı olduğunu savunsa da, bazı kurumsal yatırımcılar temkinli yaklaşımı elden bırakmıyor.

Kanadalı girişimci ve yatırımcı Kevin O’Leary, özellikle büyük kurumsal aktörlerin, Bitcoin yatırımında yüzde 3 oranına kadar sınır koyduğunu ve endüstrinin kuantum risklerine kalıcı bir çözüm getirmesini beklediğini ifade etti. Ayrıca finansal hizmetler şirketi Jefferies’in global hisse stratejisi başkanı Christopher Wood, benzer kaygılar nedeniyle portföydeki Bitcoin ağırlığını azalttı.

Piyasa Döngüsü, Satışların Sonu ve Gelecek Senaryoları

Matt Hougan, son satışların büyük bölümünün tamamlandığını ve piyasanın dip oluşturma sürecine girdiğini öne sürdü. Ona göre, dönemsel olarak yaşanan “kripto kışı” sürecinin sonunda yükseliş potansiyeli yeniden gündeme gelebilir.

“Bu süreç klasik bir kripto kışıdır ve ardından yine klasik bir kripto baharı gelecektir.”

Bitwise yatırım direktörü, mevcut düşüşün Ocak 2025’te başladığını ve tarihsel olarak bu tür düşüş süreçlerinin ortalama 13 ay sürdüğünü aktararak yıl sonuna doğru yeni bir evreye girilebileceğine işaret etti.

On-chain (zincir üstü) analist Willy Woo ise, son satışların şiddetinin azaldığını ancak spot ve vadeli piyasalardaki düşük likiditenin önümüzdeki dönemde yükselişi sınırlayabileceğini söyledi. Woo, satış baskısının 2026’nın son çeyreğine dek devam edebileceğini, olumlu havanın ise 2027 başından itibaren oluşmaya başlayabileceğini öngördü.

“Bitcoin için tipik bir ayı piyasası tabanı 45 bin dolar seviyesinde olurdu. Küresel makro dengede kalırsa destek noktası 30 bin dolar, trendin korunması için ise 16 bin dolar kritik önemde.”

Analistlerin öngörülerinde zamanlama farklılıkları bulunsa da, güncel piyasa zayıflığının temel nedeninin yapısal ve psikolojik güçlerden kaynaklandığı ve manipülasyon iddialarının destek bulmadığı ifade edildi.