Ethereum (ETH)

BlackRock’un Staking Özellikli Ethereum ETF’i ABD’de İşleme Başladı

  • BlackRock, ABD’de staking özellikli Ethereum yatırım fonunu Nasdaq üzerinden işlemlere açtı.
  • Yeni ürünle yatırımcılar hem fiyat artışından hem de ağda elde edilen getirilerden yararlanabiliyor.
  • Staking fonu piyasaya sürülmesiyle sektörde rekabetin ve ether piyasasında arz daralmasının güçlenebileceği belirtiliyor.
Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock, bugün Nasdaq borsasında Ethereum ağının doğrulayıcı ödüllerini de kapsayan ilk ETF ürününü piyasaya sürdü. Böylece, ABD piyasalarında ilk kez bir yatırım aracı hem Ethereum fiyatındaki değişimlerden hem de ağ üzerinde elde edilen getirilerden yararlanma imkânı sağladı.

Staking Özelliğiyle ETHB Resmen Başlatıldı

BlackRock, iShares Staked Ethereum Trust (ETHB) ürününü resmi olarak Nasdaq’ta listeledi. Bu yeni borsa yatırım fonu, şirketin Ethereum fiyatını izleyen mevcut iShares Ethereum Trust’ından (ETHA) farklı olarak, fon içindeki Ether’lerin %70 ila %95’ini staking sistemine dahil etmeyi hedefliyor. Böylelikle hem piyasa hareketlerinden hem de doğrulayıcı ödüllerinden getiri elde edilebiliyor. Fonun yönetim ücreti ilk 2,5 milyar dolarlık net varlık değerine ya da ilk 12 ay için %0,12 seviyesine indirilmiş durumda. Standart sponsor ücreti ise %0,25 olarak belirlendi.

BlackRock Amerika iShares Başkanı Jessica Tan, bu ürünün piyasaya sürülmesini, müşterilerin varlığın tüm ekonomik değerini yansıtan yatırım araçlarına olan talebiyle bağlantılı şekilde değerlendirdi.

Jessica Tan, fonun çıkışıyla birlikte müşterilerinin sadece fiyat hareketlerinden değil, aynı zamanda ağ gelirlerinden de faydalanabilmelerinin önünün açıldığını ifade etti.

BlackRock’ın dijital varlık platformunda yönetilen toplam varlık değeri yaklaşık 130 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda. Bu rakam, şirketin dijital varlık ETF alanındaki etkisini artırıyor.

ABD’de Düzenlemelerde Yeni Dönem

ETHB’nin başlatılması, ABD’de kurumların Ethereum ve benzeri kripto varlıklarda basit fiyat takibinden daha ileri bir aşamaya geçiş yaptığını gösteriyor. Daha önce regülasyon kaynaklı engeller nedeniyle, borsa yatırım fonlarında staking özelliği sunulamıyordu ve yatırımcılar getiri ile güvenlik arasında tercih yapmak zorunda kalıyordu. Bu ürünle birlikte, artık iki avantaj bir arada sağlanabiliyor.

Kripto para yatırımcıları için getirinin opsiyonel olmaktan çıktığı bir döneme girildiğini gösteren bu hamle, SEC ve CFTC gibi düzenleyici kurumların staking mekanizmaları konusunda daha esnek bir bakış açısına yaklaştığını işaret ediyor. Piyasada benzer ürünler sunan Fidelity ve Grayscale gibi rakipler için rekabet baskısı artarken, Ethereum içeren ETF’lerde yeni bir endüstri standardı oluştuğu yorumları yapılıyor.

Likidite ve Arz Dinamiklerinde Değişim

ETHB fonunun devreye alınması, Ethereum ağında yeni bir talep oluşturuyor. Staking özelliği bulunan ETF’ler, doğrudan saklanan coin’leri ağda kilitleyerek, piyasalarda aktif olarak dolaşan arzı azaltıyor. Yatırımcıların fiyat takipli ETHA’dan getiri avantajı sunan ETHB’ye geçmesi ya da ekstra ilgiyle yeni sermayenin çekilmesi, ağda daha fazla Ether’in kilitlenmesine yol açabilir.

Ethereum’un arz dinamiklerinde hâlihazırda azalmaya işaret eden veriler öne çıkarken, kurumsal staking fonlarının yaygınlaşması bu eğilimi daha da güçlendirebilir. ETH/USD paritesinde 2.150 dolar direnç seviyesi gündeme gelirken, staking odaklı ETF’in devreye girmesi fiyatlarda yeni hedefleri tetikleyebilir.

