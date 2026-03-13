Vitalik Buterin SHIB Bağışını ve Yapay Zeka Politikalarıyla İlişkisini Açıkladı

Ethereum’un kurucusu Vitalik Buterin, son dönemde adı sıklıkla Future of Life Enstitüsü’nün yapay zeka politikalarıyla ilişkilendiriliyordu. Buterin, bu tartışmalara açıklık getirerek ilgili enstitüyle olan temasının 2021’de yaptığı büyük kripto para bağışıyla sınırlı olduğunu ifade etti.

SHIB Bağışı ve 2021 Meme Coin Dönemi

Buterin, 2021 yılında meme coin piyasalarının hareketli olduğu dönemde elindeki Shiba Inu tokenlarının yüzde 90’ını yakarak yaklaşık 410 trilyon SHIB’i dolaşımdan kaldırmıştı. O zamanki piyasa değerine göre bu işlem yaklaşık 7,4 milyar dolar seviyesine karşılık geliyordu. Token yakımı, fiyat istikrarını ve toplam arzı kontrol altında tutmak amacıyla uygulanan bir yöntem olarak biliniyor.

Kalan SHIB’lerin önemli bir bölümünü ise Future of Life Enstitüsü’ne bağışlayan Buterin, bağışın ardından üzerinde birçok spekülasyon dönen bağlantı hakkında kamuoyuna açıklama yaptı. Kurum, yapay zeka teknolojilerinin potansiyel riskleriyle ilgili araştırmalar ve politika çalışmaları yürüten uluslararası bir platform görevi görüyor.

Yapay Zeka Politikaları ile Mesafe

Buterin, Future of Life Enstitüsü’ne yaptığı SHIB bağışının dışında, kurumun yapay zeka politikalarının belirlenmesi süreçlerine herhangi bir biçimde dahil olmadığının altını çizdi. Ayrıca kendisinin bu tarz politika çalışmaları üzerindeki potansiyel etkisinin, toplumda sanıldığı kadar belirleyici olmadığını vurguladı.

Vitalik Buterin, kaynakların doğru yerde kullanılması amacıyla kripto varlıklarını Future of Life Enstitüsü’ne aktardığını, ancak bu bağışın kişisel olarak kurumun politika kararları üzerinde etkin bir rol aldığı anlamına gelmediğini belirtti.

Yapay zeka güvenliğine yönelik artan tartışmaların ortasında, özellikle kripto para ve teknoloji dünyasının tanınan isimlerinin bu alandaki pozisyonları farklı biçimlerde kamuoyunda gündeme taşınıyor. Buterin’in adı da bağış yaptığı kurum nedeniyle zaman zaman bu tartışmalara konu oluyor.

Buterin’in Gelecekteki Yönelimi

Ethereum kurucusu, kişisel odak noktasının temel olarak blokzincir teknolojisinin gelişimine ve farklı sosyal etkilere sahip uygulamaların teşvikine yönelik olduğunu vurguladı. 2021’deki SHIB token işlemlerinin ve ardından gelen bağışların dışında, yakın dönemde Future of Life Enstitüsü ile başka bir iş birliği ya da politika girişimi içinde olmadığına açıklık getirdi.

Kripto para piyasasının önde gelen figürlerinden biri olmasına rağmen, Buterin’in açıklamaları doğrudan yapay zeka politikalarıyla ilişkilendirilemeyeceğini işaret ediyor. Future of Life Enstitüsü ile kurduğu bağın teknik olarak bir kripto bağışından ibaret kaldığı ön plana çıkıyor.

Kamuoyunda son dönemde sıklaşan yapay zeka ve blokzincir kesişimindeki etik ve politika tartışmalarının devam etmesi bekleniyor. Fakat Buterin, bu alandaki karar süreçlerinde aktif bir rol üstlenmediğini ifade ediyor.