Bitcoin Yeniden 72.000 Doları Aştı, Borsalardaki Bitcoin Miktarı Altı Yılın En Düşüğünde

Bitcoin, hafta başındaki düşüşten toparlanarak 72.000 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Kripto para piyasasında yaşanan bu hareketlilik, zincir üstü veriler ve borsalardaki Bitcoin rezervlerindeki azalma ile birlikte değerlendiriliyor. Uzmanlar, son günlerde fiyat toparlanmasının ve borsalardan çekilen Bitcoin miktarının tesadüfi olmadığına dikkat çekiyor.

Fiyat Dinamikleri ve Teknik Seviyeler

Bitcoin’in fiyatı an itibarıyla 72.053 dolar seviyesinde işlem görüyor ve günlük bazda yüzde 3 yükseliş sergiliyor. Bu seviye, 9 Mart’ta kısa süreliğine test edilen 65.900 dolar civarındaki dipten tam anlamıyla bir toparlanma anlamına geliyor. 13 Mart sabahında yaşanan hızlı alımlar, fiyatı 71.600 dolar direncinin üzerine taşıdı ve kısa sürede 72.000 doların biraz üstüne kadar çekti. Bu hareketin, önceki günlere kıyasla çok daha yüksek işlem hacmiyle gerçekleştiği görülüyor; 13 Mart’taki alış işlemleri, son dönemin en dikkat çekici hacimleri arasında yer aldı.

Piyasa duyarlılığını ölçen göstergeler ise karışık sinyaller veriyor. Fear and Greed Endeksi şu anda “aşırı korku” bölgesinde 15 puan seviyesinde bulunuyor. Buna karşılık, 14 günlük RSI göstergesi 51,94 değerinde ve bu seviye, orta vadede aşırı alım ya da aşırı satım sinyali vermiyor. Öte yandan, 50 günlük hareketli ortalama 72.748 dolarda ve kısa vadede bu seviye, fiyatın önündeki ilk önemli direnç olarak dikkat çekiyor.

Borsalardaki Bitcoin Rezervlerinde Dikkat Çeken Azalma

Fiyattaki yükselişi anlamak için borsalardaki Bitcoin rezervlerine bakıldığında, önemli yapısal bir değişim öne çıkıyor. CryptoQuant platformunun analizine göre, tüm kripto para borsalarındaki toplam Bitcoin rezervi 2.742.794 BTC seviyesine geriledi. Bu değer, 2020’den bu yana görülen en düşük seviye. Özellikle 2024 ortasından bu yana, borsalar arası rezervlerdeki düşüş kesintisiz devam etti. Zincir üstü verilere göre, yatırımcıların Bitcoin’leri borsalardan çekerek soğuk cüzdanlara taşımaya devam ettiği, bunun da uzun vadeli tutma eğilimini yansıttığı değerlendiriliyor.

Likidite açısından en büyük borsa Binance’te ise farklı bir tabloya rastlanıyor. Son aylarda kısa süreli de olsa borsa rezervleri artış gösterip kasım 2024 sonrası en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Ancak bu artış geçici oldu ve rezervler tekrar düşerek ocak 2025’ten bu yana en düşük seviyesine, yaklaşık 640.406 BTC’ye geriledi. Bu da borsaya taşınan coin’lerin yeniden geri çekildiğine işaret ediyor.

Azalan Rezervlerin Fiyata Olası Etkisi

Mevcut veriler, borsalardan çekilen Bitcoin miktarının günlük satış baskısını azalttığına işaret ediyor. KriptoQuant grafiklerinde de görüldüğü üzere, 2024 ortasında 3,15 milyon BTC seviyesine ulaşan borsa rezervleri o tarihten bu yana istikrarlı şekilde düştü. Bu süreç, Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyelerine ilerlediği döneme de denk geliyor. 2,74 milyon BTC ile son altı yılın en düşük seviyesine inen rezervler, yeni talep dalgalarına fiyatın daha hassas tepki verebileceğini gösteriyor. Arab Chain, mevcut likidite daralmasının kurumsal veya bireysel yatırımcı talebindeki artışla birlikte fiyat oynaklığını artırabileceğini aktarıyor.

Gösterge fiyat seviyelerine bakıldığında, 50 günlük ortalamanın üzerinde bir hareket, orta vadede toparlanmanın devamı için önemli görülüyor. 200 günlük ortalama ise hâlâ mevcut fiyatın oldukça üzerinde seyrediyor. Önümüzdeki dönemde, borsalarda azalan arzın ve yatırımcıların satışa yönelik değil, tutmaya yönelik hareketlerinin piyasadaki temel dengeleri ne ölçüde değiştireceği yakından izlenecek.