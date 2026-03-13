Winvest — Bitcoin investment
Kripto Para

MetaComp, 35 Milyon Dolarlık Yatırımla Stabilcoin Ödeme Altyapısını Genişletiyor

Özet

  • MetaComp, 35 milyon dolarlık yatırımla stabilcoin ödeme altyapısını büyütmeyi hedefliyor.
  • Alibaba ve Spark Venture gibi önde gelen yatırımcılar şirketin projelerine destek sağladı.
  • Şirket, dijital finansal çözümlerini Asya-Pasifik bölgesinde daha etkin uygulamayı planlıyor.
COINTURK
COINTURK

Singapur merkezli fintech şirketi MetaComp, son üç ay içinde tamamladığı ön A yatırım turu kapsamında 35 milyon dolar kaynak sağladı. Yatırım sürecinde Alibaba ve Spark Venture dahil olmak üzere farklı yatırımcılardan destek alan MetaComp, elde edilen bu fonu dijital finans altyapısını büyütmek amacıyla kullanmayı planlıyor.

İçindekiler
1 Finans Altyapısında Yeni Adımlar
2 Alibaba ve Spark Venture’dan Destek
3 Stabilcoin Ağlarına Odaklanma

Finans Altyapısında Yeni Adımlar

MetaComp, dijital finans sektöründe faaliyet gösteren ve özellikle regülasyona tabi altyapı hizmetleriyle öne çıkan bir şirket olarak biliniyor. Şirket, fiat para ödemeleri ile stabilcoin ağlarını entegre etmeye odaklanan projeleriyle öne çıkıyor. Yeni yatırım, MetaComp’ın bu entegrasyonları daha geniş ölçekte hayata geçirmesine imkan tanıyacak.

Alibaba ve Spark Venture’dan Destek

Yatırım turunda önde gelen şirketler arasında yer alan Alibaba ve Spark Venture’ın desteğiyle MetaComp’ın piyasadaki konumunu güçlendirmesi bekleniyor. Söz konusu yatırımcılar, fintech alanında küresel çapta çeşitli girişimlere katkı sağlamalarıyla tanınıyor.

Stabilcoin Ağlarına Odaklanma

MetaComp, ödeme sistemlerinin daha hızlı ve güvenli şekilde işlemesini sağlayan stabilcoin altyapılarına odaklanıyor. Stabilcoin’ler, değeri genellikle itibari para birimlerine sabit alternatif dijital varlıklar olarak tanımlanıyor. Bu varlıkların finansal sistemdeki kullanım alanlarının genişlemesi ise dijital ödemelerde esneklik ve şeffaflık sağlıyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, yeni yatırımın regülasyona uyumlu finansal çözümler sunma hedeflerine katkı sunacağı vurgulandı.

MetaComp yönetimi, alınan yatırımla finansal teknoloji altyapılarını geliştirme ve stabilcoin tabanlı ödeme sistemlerini daha geniş bölgelerde aktif şekilde uygulamayı planladıklarını aktardı.

MetaComp, bu yatırımla birlikte Asya-Pasifik bölgesindeki dijital ödeme altyapılarını güçlendirmeyi de amaçlıyor. Şirket, regulasyonlara uygun hareket ederek farklı coğrafyalarda hizmet kalitesini artırmaya odaklanıyor.

Sektör uzmanları, fintech alanında sağlanan bu tür yatırımların dijital finansal hizmetlerde inovasyonu teşvik ettiği görüşünde.

MetaComp’ın dijital ödeme ve stabilcoin entegrasyonuna yönelik çalışmaları, geleneksel finans ile blockchain tabanlı çözümler arasındaki ilişkiyi güçlendirmeye odaklanıyor.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Kripto Türev Piyasasında Şubat Ayında Düşüş, KuCoin’in Payı Artış Gösterdi

Hong Kong’da Stablecoin Lisansları İçin Bankalara Onay Geliyor

Aave protokolünde yüksek slipaj uyarılarına rağmen yapılan işlemde 50 milyon dolar kayıp

Bitcoin Yeniden 72.000 Doları Aştı, Borsalardaki Bitcoin Miktarı Altı Yılın En Düşüğünde

Vitalik Buterin SHIB Bağışını ve Yapay Zeka Politikalarıyla İlişkisini Açıkladı

ABD Senatosu, Merkez Bankası Dijital Para Birimini Yasaklayan Teklifi Barınma Paketiyle Onayladı

JPMorgan’a 328 Milyon Dolarlık Kripto Ponzi Davası: Banka Hesapları Mercek Altında

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Bitcoin Yeniden 72.000 Doları Aştı, Borsalardaki Bitcoin Miktarı Altı Yılın En Düşüğünde
Bir Sonraki Yazı Aave protokolünde yüksek slipaj uyarılarına rağmen yapılan işlemde 50 milyon dolar kayıp
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Kripto Türev Piyasasında Şubat Ayında Düşüş, KuCoin’in Payı Artış Gösterdi
Kripto Para
Hong Kong’da Stablecoin Lisansları İçin Bankalara Onay Geliyor
Kripto Para
Aave protokolünde yüksek slipaj uyarılarına rağmen yapılan işlemde 50 milyon dolar kayıp
Kripto Para
Bitcoin Yeniden 72.000 Doları Aştı, Borsalardaki Bitcoin Miktarı Altı Yılın En Düşüğünde
Kripto Para
Vitalik Buterin SHIB Bağışını ve Yapay Zeka Politikalarıyla İlişkisini Açıkladı
Kripto Para
Lost your password?