Aave protokolünde yüksek slipaj uyarılarına rağmen yapılan işlemde 50 milyon dolar kayıp

Özet

  • Aave protokolünde yapılan bir takasta 50 milyon doların üzerinde kayıp yaşandı.
  • İşlem sırasında arayüzde uyarılar ve onay kutuları olmasına rağmen işlem tamamlandı.
  • Havuz likiditesinin yetersizliği, slipaj riskini artırarak ciddi değer kaybına yol açtı.
Kripto para piyasasında büyük ölçekli işlemlerle dikkat çeken bir yatırımcı, Aave protokolü üzerinde gerçekleştirdiği yüksek slipajlı bir takas işleminde yaklaşık 50,4 milyon dolar kaybetti. Söz konusu kullanıcı, faiz kazandıran Tether çeşidi olan aEthUSDT varlığını yaklaşık 50,43 milyon dolar değerle aEthAAVE ile değiştirmek isterken, yalnızca 324 aEthAAVE token aldı. Bu miktarın piyasa değeri ise yalnızca 36 bin dolar olarak hesaplandı.

İşlem sırasında arayüz uyarıları devreye girdi

Aave, Ethereum blokzincirinde çalışan merkeziyetsiz finans (DeFi) protokollerinden biri olarak biliniyor ve özellikle kredi ile borç verme işlemlerini otomatik kontratlarla yönetiyor. Protokol, kullanıcıların büyük hacimli ya da volatil piyasa koşullarındaki işlemlerinde “slipaj” riski için arayüzünde uyarılar gösteriyor. Yatırımcının yaptığı takas işlemi sırasında da birden fazla uyarı ve onay kutusu ekranda yer aldı. Buna rağmen, işlem onaylanarak devam etti.

Yüksek slipaj, ciddi değer kaybına yol açtı

Slipaj, verilen bir emrin piyasa fiyatından farklı bir seviyeden gerçekleşmesi anlamına geliyor. Özellikle likiditenin düşük olduğu havuzlarda veya alış-satış büyüklüğünün likiditeyi aşması halinde slipaj riski artıyor. Bu işlemde de, takas edilen miktarın büyüklüğü nedeniyle havuzda yetersiz likidite oluştu ve işlemin gerçekleştiği seviye yatırımcı aleyhine ciddi bir fark yarattı. Sonuçta, 50 milyon doları aşan bir varlık miktarı karşılığında yalnızca 36 bin dolar değerinde token elde edildi.

Aave arayüzünde zorunlu onay uyarıları vardı

Yapılan işlem sırasında Aave protokol arayüzünde hem yazılı uyarı mesajları hem de işlemi ilerletmek için zorunlu onay kutuları yer aldı. Böylece sistem, işlemin büyük kayıplara yol açabileceğini önceden belirtti. Buna rağmen işlem onaylanarak gerçekleşti ve yatırımcı, kendi onayı ile büyük miktarda fon kaybı yaşamış oldu.

Kripto para piyasalarında, büyük miktarlı işlemlerde slipajın etkisi daha belirgin hale geliyor. Merkeziyetsiz borsalarda takaslar akıllı kontratlar aracılığıyla otomatik şekilde gerçekleştiği için, havuz likiditesi kritik bir öneme sahip olabiliyor. Havuz derinliği yetersiz olursa, tek bir işlemin fiyatı ciddi şekilde oynatması mümkün olabiliyor.

Bu tür kayıpların ardından yatırımcılar, işlem yapmadan önce platformun sunduğu uyarı ve onay mekanizmalarına dikkat etmeleri gerektiğini gündeme getiriyor. Ayrıca, yüksek miktarlı transferlerde işlemin kademeli şekilde bölünmesi gibi önlemler de öneriliyor.

Olay, merkeziyetsiz finans ekosisteminde otomasyonun yatırımcı hatasını önleyemeyebileceğini ve kullanıcının nihai sorumluluğunun devam ettiğini gösteriyor.

Slipaj riskinin özellikle büyük tutarlarda ve likiditenin kısıtlı olduğu piyasalarda her zamankinden daha fazla öne çıktığı belirtiliyor.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Kripto Türev Piyasasında Şubat Ayında Düşüş, KuCoin’in Payı Artış Gösterdi

Hong Kong’da Stablecoin Lisansları İçin Bankalara Onay Geliyor

MetaComp, 35 Milyon Dolarlık Yatırımla Stabilcoin Ödeme Altyapısını Genişletiyor

Bitcoin Yeniden 72.000 Doları Aştı, Borsalardaki Bitcoin Miktarı Altı Yılın En Düşüğünde

Vitalik Buterin SHIB Bağışını ve Yapay Zeka Politikalarıyla İlişkisini Açıkladı

ABD Senatosu, Merkez Bankası Dijital Para Birimini Yasaklayan Teklifi Barınma Paketiyle Onayladı

JPMorgan’a 328 Milyon Dolarlık Kripto Ponzi Davası: Banka Hesapları Mercek Altında

