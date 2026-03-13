Hong Kong’da Stablecoin Lisansları İçin Bankalara Onay Geliyor

Dünyanın önde gelen iki büyük bankası, Hong Kong’da ilk resmi stablecoin lisanslarını almaya hazırlanıyor. Bu süreç, Asya, Orta Doğu, Avrupa ve ABD’de hükümetlerin itibari parasına endeksli dijital varlıkları düzenlenmiş finansal sisteme dahil etme yönündeki adımlarına paralel ilerliyor.

Hong Kong’da Bankalar Stablecoin Lisansı Alıyor

Hong Kong Para Otoritesi, 2026 yılının mart ayı sonlarına doğru HSBC’ye ve Standard Chartered önderliğinde kurulan bir ortak girişime stablecoin lisansı vermeye hazırlanıyor. HSBC, Birleşik Krallık merkezli olup dünyanın en büyük bankacılık grupları arasında sayılıyor; Standard Chartered ise Asya, Afrika ve Orta Doğu’da etkin olan küresel bir banka olarak biliniyor. Özellikle HSBC’nin lisans sürecinde düzenleyici test alanına katılmamış olması dikkat çekerken, sermaye gücü yüksek kurumsal oyunculara doğrudan lisans verilmesi, Hong Kong otoritelerinin sistemdeki büyük aktörlere öncelik verdiğine işaret ediyor.

Japonya’da Ortak Altyapı Hamlesi

Japonya’da ülkenin üç büyük bankası MUFG, Mizuho ve Sumitomo Mitsui Banking Corporation, yen endeksli stablecoin için birlikte bir altyapı kuruyor. Progmat Coin platformunda geliştirilen bu ağ, Mitsubishi Corporation’ın da katılımıyla testlerden geçiyor. Ticari kullanıma 2026 yılının mart sonunda başlanması planlanıyor. Bankaların rekabet yerine iş birliğiyle hareket etmesi, şirketler arası ödeme sistemlerinde farklılaşmadan ziyade birlikte çalışabilirliği öne çıkarıyor. Bu ölçekli kurumlar tarafından ortak şekilde yönetilen bir ağın, son kullanıcıya hızlıca entegre olabileceği öngörülüyor.

Küresel Düzenleme ve Yasal Gelişmeler

ABD’de süreç biraz daha geriden ilerliyor olsa da aynı anda iki düzenleme taslağı ön planda. Office of the Comptroller of the Currency’in önerdiği GENIUS Act ve ilgili düzenleme, stablecoin ihraç eden şirketlerin varlıklarının tamamını yüksek kaliteli, likit enstrümanlarda tutmasını zorunlu kılıyor. Diğer bir yasa tasarısı olan CLARITY Act ise stablecoin sahiplerinin elde ettiği getirileri, yalnızca belirli kullanıcı aktivitelerine bağlı olacak şekilde sınırlıyor. Bu iki farklı yaklaşım, mevcut stablecoin piyasasında rekabet dengesini etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde 2024 tarihli Ödeme Tokeni Hizmetleri Düzenlemesi ile dirheme sabitlenmiş dijital token’lar yasal zemine kavuştu. AE Coin ilk lisanslı dijital para olarak perakende satış noktalarında kullanılmaya başlandı. First Abu Dhabi Bank ve RAKBANK ise 2026 başında kendi regüle edilmiş stablecoin’leriyle piyasada yerini aldı. Böylece hem fintech kökenli hem de banka tabanlı sabit paralar aynı anda pazara sunuldu.

Singapur Para Otoritesi ise sadece Singapur doları veya önde gelen on rezerv para birimine sabitlenen ve bire bir karşılığı saklanan token’ların, düzenlenmiş stablecoin olarak tanınacağını belirleyen yasal çerçeveyi tamamladı. StraitsX ve Paxos Digital bu yeni düzenleme altında lisans alması beklenen ilk kuruluşlar arasında. Singapur tarafı, hızlı çıkarıma değil, net tanım ve düzenleyici ayrışmaya öncelik veriyor.

İngiltere’de Merkez Bankası ve Finansal Davranış Otoritesi ortak düzenleme süreci üzerinde çalışıyor. 2026 ikinci çeyrekte yayımlanacak resmi doküman ile birlikte lisans başvuruları açılacak. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Sarah Breeden, daha önce önerilen kişi başı £20.000 limite yönelik piyasa tepkilerinin ardından daha esnek bir yaklaşım sinyali verdi. Böylece nihai düzenlemenin ilk taslağa göre daha kapsayıcı olabileceği ifade ediliyor.