Mastercard, Kripto Ortaklık Programıyla Stablecoin Transferlerini Kendi Ağına Taşıyor

Mastercard, stablecoin ve dijital para ekosistemi büyürken kendi ödeme ağında merkezi rolünü korumayı hedefliyor. Şirket, 85’in üzerinde kriptoya odaklı firma, ödeme sağlayıcısı, banka, uyumluluk şirketi, saklama hizmeti ve altyapı şirketiyle kapsamlı bir ortaklık programı başlattı. Bu adım, Mastercard’ın sadece yeni bir işbirliği ilanı olarak değil, dijital varlıkların yaygınlaşmasına karşı ödeme zincirinin hâlâ kendi üzerinden işlemesini temin etmeye dönük stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Stablecoinlerin Yaygınlaşmasına Karşı Ağ Savunması

Yeni program, Mastercard’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı dijital varlık uyumu, kripto kart çözümleri ve tokenizasyon altyapılarını daha belirgin bir çerçeve altında topluyor. Böylece şirket, gelecekte stablecoin ve tokenlaştırılmış mevduatlarla yapılan işlemler ödeme sistemlerinde ana akıma taşındığında, bu süreçlerin Mastercard’ın kabul, güven ve mutabakat katmanları üzerinden geçmesini sağlamak istiyor.

Yakın zamanda şirkete ait SoFiUSD isimli bir stablecoin de, Mastercard ağı üzerinde doğrudan mutabakat aracı haline geldi. Bu gelişme, somut bir ödeme altyapısı entegrasyonu örneği sunarak, dijital varlıkların sadece kavramsal olarak değil, pratikte de Mastercard’la doğrudan bağlantılı çalışabildiğini gösteriyor. Bir başka deyişle, şirket genel “biz dijital varlıkları destekliyoruz” yaklaşımından, stablecoin ile netleşen mutabakat örneklerine doğru ilerliyor.

Stratejik İşbirlikleri ve Eski Altyapının Yeni Paketlenmesi

Mastercard’ın dijital varlık çalışmalarının yeni bir gelişme olmadığı görülüyor; şirketin kripto bağlantılı kart programları ve ödeme çözümlerine yatırımlarının geçmişi birkaç yıla dayanıyor. 2021’de şirket, kripto para şirketlerine özel kart programı başlatarak bu alanda erken hamle yapan kurumlardan biri olmuştu. O zamandan bu yana kart kabulü, settlement ve kimlik doğrulama gibi alanlarda çözüm yelpazesini genişletti.

Bu çalışmalar, Mastercard’ın gelecekteki ödeme altyapısını blokzincir tabanlı işlemlerle uyumlu hale getirme amacına işaret ediyor. Yeni oluşturulan ortak liste ise blokzincir üzerinde varlık saklama, uygunluk, bankacılık desteği ve işlem yönlendirme gibi kritik işlevleri sağlayan şirketleri içeriyor. Böylece, şirket dijital para hareketinin her aşamasında ağı üzerinden işlem yapılmasını destekliyor.

Rekabet ve Stablecoinlerde Müşteri Deneyimi

Visa’nın da benzer şekilde stablecoin mutabakatına yönelik adımlar atması, sektör genelinde ödeme ağlarının bu trendi yakından takip ettiğine işaret ediyor. Mastercard, özellikle USDC, PYUSD ve benzeri stablecoin’lerin cüzdan entegrasyonu, üye işyeri kabulü ve hızlı settlement gibi pratik özelliklerini kendi ağına dahil ediyor. Böylece, perakende ödeme noktasında müşteri deneyiminde büyük değişiklik yaratılmadan, arka plandaki mutabakat süreçlerinde yenilikçi çözümler uygulanabiliyor.

Şirketin odaklandığı alanlar arasında havale, sınır ötesi şirket ödemeleri ve tedarikçi anlaşmaları öne çıkıyor. Tokenlaştırılmış mevduat çözümleri, uyum ve kimlik doğrulama desteği ve iş ortakları ile gerçekleştirilen entegrasyonlar sayesinde, hem regülasyonlara uygun hem de programlanabilir para transferleri daha kolay uygulanabiliyor.

Stablecoin piyasasının genişlemesine rağmen, McKinsey ve çeşitli araştırmalara göre gerçek dünya ödeme hacmi hâlâ geleneksel kart ağlarının oldukça gerisinde seyrediyor. Yine de, stablecoinlerin settlement ve para hareketinde artan rolü, geleneksel ödeme devlerinin bu alanı sahiplenme isteğini artırdı. Öne çıkan büyük şirketler stablecoin cüzdanlarına ve bu yapıların ticarete entegrasyonuna dair çalışmaları hızlandırıyor.

Sonuç olarak Mastercard’ın bu adımı, kriptoya yönelik geniş bir onay açıklamasından ziyade, dijital dolar akışının kendi ağı üzerinden devam etmesini güvence altına alan bir konumlandırmaya işaret ediyor. Şirket, ekosistemi haritasını yayımlarken, stablecoin transferlerinin gelecekte de kendi altyapısına ne ölçüde bağlı kalacağını zaman gösterecek.