JPMorgan Raporuna Göre İran Krizi Sonrası Bitcoin ve Altın Arasındaki İlişki Koptu

ABD merkezli büyük bankalardan JPMorgan’ın yatırımcılara gönderdiği son nota göre, İran çevresinde yükselen jeopolitik gerilimlerin etkisiyle Bitcoin ile altın arasındaki korelasyon belirgin biçimde zayıfladı. Küresel krize karşı genellikle birlikte hareket eden bu iki varlığın, son dönemde farklı yönlerde fiyatlandığı güncel verilerle ortaya kondu.

ETF Piyasasında Denge Değişti

JPMorgan analistleri, 27 Şubat’tan bu yana altın ve Bitcoin ETF’lerindeki fon akışlarında ciddi bir ayrışma yaşandığını vurguladı. Dönemin başından itibaren dünyanın en büyük altın yatırım fonu olan SPDR Gold Shares’in portföyünün yaklaşık yüzde 2,7’si kadar çıkış yaşadı. Aynı dönemde ise BlackRock’un iShares Bitcoin Trust ürünü yüzde 1,5’lik portföy büyüklüğünde net giriş elde etti.

Bu tabloya işaret eden JPMorgan analistleri arasında yer alan Genel Müdür Nikolaos Panigirtzoglou’ya göre, yılın ilk aylarında altın fonları önde giderken, Mart itibarıyla dengelerin Bitcoin lehine değiştiği görülüyor. Katılımcıların sermaye tercihi, Ortadoğu gerilimi sırasında güvenli liman olarak Bitcoin ETF’lerine yöneldiğini ortaya koydu.

Spot Bitcoin ETF’lerine kurumsal sermaye akışının ise geleneksel değerli maden yatırımına göre daha önde olduğu ve risk iştahındaki bu değişimin piyasanın genel bakışını yansıttığı belirtildi.

JPMorgan’ın yatırımcı notunda, “Bu süreçte altından Bitcoin’e doğru önemli bir sermaye rotasyonu yaşanıyor. Bitcoin ETF’lerine olan ilgi, kriz ortamında dijital altın söyleminin güçlendiğine işaret ediyor” şeklinde değerlendirmeye yer verildi.

Kurumsal Yatırımcılar ve Riskten Kaçış Stratejileri

JPMorgan’ın değerlendirmesi, ETF’lere yönelen talebin büyük kısmının bireysel yatırımcılar ve portföy danışmanlarından geldiğini, kurumsal türev piyasalarında ise daha temkinli bir duruş sergilendiğini gösteriyor. Hedge fonların doğrudan Bitcoin pozisyonunu azaltırken, ETF alanında artan talep ile bu yaklaşım arasında ayrışma yaşanıyor.

Bu dönemde iShares Bitcoin Trust için açılan kısa pozisyon oranı yükselirken, SPDR Gold Shares’te kısa pozisyonlar azaldı. Bu tablo, hedge fonların Bitcoin piyasasında riskten korunma, altında ise savunma amaçlı pozisyon tuttuğuna işaret ediyor.

Bireysel ve profesyonel yatırımcılar, Bitcoin’i değer saklama aracı olarak görmeye başlarken; bazı kurumsal oyuncular yükselişe temkinli yaklaşıyor. Bitcoin’de türev ürünlerde aşağı yönlü koruma talepleri artarken, spot ETF piyasasındaki sürekli girişler öne çıkıyor.

Bitcoin Fiyatında Direnç Seviyeleri ve Piyasa Dinamikleri

Son dönemde Bitcoin fiyatı, jeopolitik endişeler ve türev piyasalarındaki dalgalı seyre rağmen 70.000 dolar seviyesinin üzerinde seyrediyor. Piyasa katılımcıları, ETF girişlerinin 2024’ün başından bu yana güçlü bir ivmeyle devam ettiğini, bu süreçte en büyük Bitcoin ETF’inin topladığı büyüklüğün altın ETF’sinin aynı dönemdeki artışını neredeyse ikiye katladığını belirtiyor.

Yükseliş trendinin sürmesi halinde, ETF yatırımlarının 80.000 dolar direnç bölgesini hedef olarak belirlediği ifade ediliyor. Makroekonomik risklerin devreye girmesi veya piyasa oynaklığının yükselmesi durumunda ise 64.000 dolar seviyesi, aşağı yönlü bir kırılımın teknik eşiği olarak görülüyor.

Piyasa uzmanları tarafından, Federal Reserve’in faiz politikası ve enerji fiyatlarındaki gelişmelerin, hem altın hem de Bitcoin’in güvenli liman niteliğini test edeceği dile getiriliyor.