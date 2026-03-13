Winvest — Bitcoin investment
EkonomiKripto Para

Kripto Paralar Hafta Sonuna Girerken Yükseliyor

Özet

  • Petrol günlük zirvesinden geri çekilirken İran geriliminin şiddetlenip şiddetlenmeyeceği konusu halen belirsizliğini koruyor.
  • ABD’nin en büyük 7 teknoloji hissesi piyasa öncesi işlemlerde hafifçe yükselirken Avrupa'nın Stoxx 600 endeksi de düşüşünü tersine çevirdi.
  • ABD Ticaret Temsilcisi Greer: Çin'den nadir toprak elementleri tedarikini güvence altına almak istiyoruz. Birkaç ay içinde çok hızlı hareket etmeye çalışıyoruz. İran savaşının etkileri kısa süreli olacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin (BTC) yeniden 72 bin doları geri alırken haftanın son işlem gününde altcoinlerde yüzde 5’i aşan kazançlar var. Bugün Fed’in izlediği enflasyon verisi olan PCE açıklanacak. Hafta sonuna girerken yaşanan bu yükseliş önümüzdeki 48 saatte yıpranmış bazı altcoinlerin spekülatif kazançlar elde etmesini sağlayabilir.

İçindekiler
1 ABD Piyasaları ve Kripto
2 ABD Açıklamaları

ABD Piyasaları ve Kripto

Petrol günlük zirvesinden geri çekilirken İran geriliminin şiddetlenip şiddetlenmeyeceği konusu halen belirsizliğini koruyor. ABD petrol fiyatına çözüm için Rusya üzerindeki yaptırımları gevşetiyor ve bu hamle amacına ulaştı. En azından 1 aylık dönem için İran’ın arz baskısı net biçimde engellendi diyebiliriz.

ABD’nin en büyük 7 teknoloji hissesi piyasa öncesi işlemlerde hafifçe yükselirken Avrupa’nın Stoxx 600 endeksi de düşüşünü tersine çevirdi. Yüksek petrol fiyatlarına karşı hassas olan Euro ve Yen değer kaybetti; Japon Yeni, 2024’ten bu yana en düşük seviyesine ulaşarak, yetkililerin daha önce kurun istikrarını sağlamak için müdahale ettiği seviyelere yaklaştı.

Fed’in bu yıl faiz indirimi yapma ihtimali yüzde 50’nin altına inmiş durumda ve buna rağmen BTC fiyatında toparlanma görmemiz olumlu. Daha fazlasını makro veriler destekler mi? Petrol üç haneli seviyelerdeyken bu mümkün değil çünkü 2 haftalık yüksek petrol fiyatı bile enflasyona olumsuz etki etti, dahası bunun ne kadar süreceği belirsiz.

73.500 dolar Bitcoin’in önündeki ilk büyük direnç seviyesi ve 72 bin üstü kapanışlar günlükte alışık olduğumuz bir şey değil. Eğer BTC Cumartesi günü açılışa 72 bin dolar üzerinde başlarsa 75 bin testi şaşırtıcı olmaz. Dahası altcoinler için de yeni yükseliş denemelerinin önü açılır.

ABD Açıklamaları

Yazı hazırlandığı sırada ABD Ticaret Temsilcisi Greer önemli şeyler söylüyor. Tarifeler gölgede kalsa da kriptoyu etkileyen en önemli gündem maddelerinden biri. AB ve Çin ile ABD’nin arasındaki gerilim yeniden alevlenmemeli.

Çin’den nadir toprak elementleri tedarikini güvence altına almak istiyoruz. ABD-Çin ilişkilerinde istikrarın devamını sağlamak istiyoruz.

Üretim sektörümüz için ihtiyaç duyduğumuz nadir toprak elementlerini almaya devam edebileceğimizden emin olmak istiyoruz. Faiz ödemeleri, gümrük vergisi iadeleriyle ilgili sürecin bir parçası. Birkaç ay içinde çok hızlı hareket etmeye çalışıyoruz.

Ülkelerin haksız ticaret uygulamalarına karıştığını tespit edersek, ticaretimize verilen zararı ölçebilir ve ardından bu sorunu çözmeye çalışabiliriz.”

Bu haberler ilginizi çekebilir

TOKEN2049 Dubai Konferansı, Bölgesel Gerilimler Nedeniyle 2027’ye Ertelendi

Bitget, Kripto Yatırımcıları İçin Yapay Zekâ Destekli Otomatik Alım Satım Sistemi Başlattı

SEC, Tokenize Menkul Kıymetler için Sınırlı Bir Muafiyet Üzerinde Çalışıyor

Bitcoin’de Zayıf Görünüm Sürerken Yeni Toparlanma Sinyalleri Geliyor

Coinbase, Billions (BILL) Token’ını Listeleme Yol Haritasına Aldı

Son Dakika: Fed’in İzlediği Enflasyon Rakamı Açıklandı, Kripto Paralar Hareketli

Son Dakika: ABD Savaş Bakanı “En Büyüğüne Hazır Olun” Dedi, Kripto Düşebilir

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı JPMorgan Raporuna Göre İran Krizi Sonrası Bitcoin ve Altın Arasındaki İlişki Koptu
Bir Sonraki Yazı ABD’de Dijital Varlık Piyasalarına Yönelik CLARITY Yasa Tasarısı Senatoda Gecikiyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

TOKEN2049 Dubai Konferansı, Bölgesel Gerilimler Nedeniyle 2027’ye Ertelendi
Kripto Para
Bitget, Kripto Yatırımcıları İçin Yapay Zekâ Destekli Otomatik Alım Satım Sistemi Başlattı
Kripto Para
SEC, Tokenize Menkul Kıymetler için Sınırlı Bir Muafiyet Üzerinde Çalışıyor
Kripto Para
Bitcoin’de Zayıf Görünüm Sürerken Yeni Toparlanma Sinyalleri Geliyor
Kripto Para
Coinbase, Billions (BILL) Token’ını Listeleme Yol Haritasına Aldı
Kripto Para
Lost your password?