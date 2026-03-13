Kripto Paralar Hafta Sonuna Girerken Yükseliyor

Bitcoin (BTC) yeniden 72 bin doları geri alırken haftanın son işlem gününde altcoinlerde yüzde 5’i aşan kazançlar var. Bugün Fed’in izlediği enflasyon verisi olan PCE açıklanacak. Hafta sonuna girerken yaşanan bu yükseliş önümüzdeki 48 saatte yıpranmış bazı altcoinlerin spekülatif kazançlar elde etmesini sağlayabilir.

ABD Piyasaları ve Kripto

Petrol günlük zirvesinden geri çekilirken İran geriliminin şiddetlenip şiddetlenmeyeceği konusu halen belirsizliğini koruyor. ABD petrol fiyatına çözüm için Rusya üzerindeki yaptırımları gevşetiyor ve bu hamle amacına ulaştı. En azından 1 aylık dönem için İran’ın arz baskısı net biçimde engellendi diyebiliriz.

ABD’nin en büyük 7 teknoloji hissesi piyasa öncesi işlemlerde hafifçe yükselirken Avrupa’nın Stoxx 600 endeksi de düşüşünü tersine çevirdi. Yüksek petrol fiyatlarına karşı hassas olan Euro ve Yen değer kaybetti; Japon Yeni, 2024’ten bu yana en düşük seviyesine ulaşarak, yetkililerin daha önce kurun istikrarını sağlamak için müdahale ettiği seviyelere yaklaştı.

Fed’in bu yıl faiz indirimi yapma ihtimali yüzde 50’nin altına inmiş durumda ve buna rağmen BTC fiyatında toparlanma görmemiz olumlu. Daha fazlasını makro veriler destekler mi? Petrol üç haneli seviyelerdeyken bu mümkün değil çünkü 2 haftalık yüksek petrol fiyatı bile enflasyona olumsuz etki etti, dahası bunun ne kadar süreceği belirsiz.

73.500 dolar Bitcoin’in önündeki ilk büyük direnç seviyesi ve 72 bin üstü kapanışlar günlükte alışık olduğumuz bir şey değil. Eğer BTC Cumartesi günü açılışa 72 bin dolar üzerinde başlarsa 75 bin testi şaşırtıcı olmaz. Dahası altcoinler için de yeni yükseliş denemelerinin önü açılır.

ABD Açıklamaları

Yazı hazırlandığı sırada ABD Ticaret Temsilcisi Greer önemli şeyler söylüyor. Tarifeler gölgede kalsa da kriptoyu etkileyen en önemli gündem maddelerinden biri. AB ve Çin ile ABD’nin arasındaki gerilim yeniden alevlenmemeli.