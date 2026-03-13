Winvest — Bitcoin investment
Kripto Para

ABD Senatosu, Merkez Bankası Dijital Para Birimini Yasaklayan Teklifi Barınma Paketiyle Onayladı

Özet

  • ABD Senatosu, dijital dolar yasağını barınma yasası paketine ekleyerek kabul etti.
  • Tasarının Temsilciler Meclisi’nde ilerlemesi siyasi ve prosedürel tartışmalara neden olabilir.
  • CBDC yasağı, özel sektörün stabilcoin piyasasındaki rekabet endişelerini etkileyebilir.
COINTURK
COINTURK

ABD Senatosu, Merkez Bankası tarafından ABD’de dijital para birimi (CBDC) çıkarılmasını yasaklayan bir maddeyi konut odaklı yasa paketine ekleyerek kabul etti. Bu adım, CBDC yasağının federatif yasama sürecinde şimdiye kadar ulaştığı en ileri nokta olarak kayda geçti ancak tasarının yasalaşması için Temsilciler Meclisi’nde önemli engeller bulunuyor.

İçindekiler
1 CBDC Yasağının Meclis Sürecindeki Zorlukları
2 CBDC Tartışmasının Arka Planı
3 Yasaklama Teklifinin Kapsamı ve Olası Etkileri

CBDC Yasağının Meclis Sürecindeki Zorlukları

Senato’da kabul edilen yasa teklifi, doğrudan dijital para yasağına değil, daha geniş bir barınma düzenleme paketine eklendi. Yasa tasarısı Temsilciler Meclisi’ne ulaştığında, kripto para ile ilgili bu tür maddelerin konut alanındaki düzenlemelerle birleştirilmesi alt mecliste müzakereyi karmaşık hale getiriyor. Meclis üyeleri arasında önceliklendirme ve komite yetki alanları konusunda uyumsuzlukların bulunması müzakereyi uzatabilir. Özellikle barınma maddelerine odaklanan üyeler, kripto paralarla ilgili ek düzenlemeleri gerekli görmeyebilir. Ayrıca, kripto paralara dair kendi düzenleme çabaları devam eden Meclis, CBDC yasağının ayrı bir yasa olarak ele alınmasını isteyen üyelerden de itirazlar alabilir. Tasarının ne zaman ve nasıl gündeme alınacağı henüz belli değil.

CBDC Tartışmasının Arka Planı

Kongre’de Merkez Bankası Dijital Para Birimi’ne yönelik muhalefet, ABD Merkez Bankası’nın son yıllarda dijital dolar konsepti üzerinde araştırmalar yapmasından bu yana giderek arttı. Karşı çıkan milletvekilleri, doğrudan vatandaşlara sunulacak bir dijital para biriminin devletle birey arasındaki mali ilişkilere yeni ve kontrol edilebilir bir boyut getireceğini öne sürüyor. Onlara göre, bu tür bir sistem ABD tarihinde benzeri olmayan finansal izleme imkanları oluşturabilir. Buna karşı çıkanlar ise, Federal Reserve’un henüz böyle bir dijital para için kesin karar almadığını, gelişmelerin henüz erken aşamada olduğunu ve araştırmaların engellenmesinin doların küresel rezerv rolü açısından ileride ortaya çıkabilecek seçenekleri şimdiden kapatabileceğini savunuyor.

Yasaklama Teklifinin Kapsamı ve Olası Etkileri

Kabul edilen yasadaki yapılandırmaya göre, Federal Reserve’un CBDC’yi doğrudan bireylere sunması yasaklanıyor. Bu madde, özellikle “perakende” yani vatandaşlara ulaşabilen dijital para birimlerini kapsayacak şekilde şekillendirildi. Bankalar arası işlemlerde pilot olarak yürütülen “toptan” dijital para projeleri ise daha az itirazla karşılaştığı ve zaten kısmen kullanılmakta olduğu için kapsam dışında bırakıldı.

Yasa teklifinin yürürlüğe girmesi halinde, bugüne kadar siyasi ve yönetimsel düzeyde sürdürülen CBDC çekinceleri yasayla resmiyet kazanacak. Federal Reserve’un önümüzdeki dönemde vatandaşlara yönelik bir dijital para planı bulunmadığı için bu adım anlık bir gelişmeden ziyade Kongre’nin gelecek yönelimini netleştiren bir sembol taşıyacak. Bundan sonra bir yönetimin perakende CBDC çıkarabilmesi için yeni bir kongre kararına ihtiyaç duyulacak; bu da siyasi maliyet anlamında önemli bir eşik oluşturacak.

Kripto para sektöründe ise bu yasak potansiyel bir kamu destekli rekabet ihtimalini ortadan kaldırıyor. Özellikle hızla büyüyen stabilcoin piyasasında kamu tarafından çıkarılacak bir dijital para birimine alternatif oluşturma kaygısı taşıyan sektör için bu gelişme, özel sektörün elini güçlendirebilir. Konuya dair açıklamalarda, yasanın özellikle piyasa aktörlerinin rekabet endişelerine de yanıt verdiği öne çıkıyor.

Senato’daki destekçiler, hükümet tarafından piyasaya sürülecek bir dijital paranın vatandaşların mali işlemleri üzerinde görülmemiş bir gözetim ve potansiyel denetim gücü sağlayabileceğini belirtti. Bu argüman, finansal mahremiyet ve devletin sınırları konusunda farklı görüşlere sahip milletvekilleri arasında bölüm ötesi bir destek buldu.

Öte yandan, dijital varlıklara yönelik tek tip bir düzenleme üzerinde hem Senato hem de Temsilciler Meclisi’nde henüz uzlaşma sağlanabilmiş değil. CBDC yasağı konusunda atılan bu adım, kripto paralara yönelik genel politika karmaşasının bir yansıması olarak yorumlanıyor.

Bu haberler ilginizi çekebilir

JPMorgan’a 328 Milyon Dolarlık Kripto Ponzi Davası: Banka Hesapları Mercek Altında

Tether, Bitcoin Odaklı Programlanabilir Stablecoin Ödemeleri için Ark Labs’a Yatırım Yaptı

ABD’de Peş Peşe Kararla Binance Hakkındaki Terörle Mücadele Davaları Reddedildi

Bitcoin Madencileri Enerji Altyapısıyla AI Talebine Cevap Vermeye Hazırlanıyor

B2B Ödemeleriyle Stablecoin Hacmi 30 Milyar Doları Aştı

Merkezi Borsalara Güven Azalıyor: Kullanıcılar Kripto Varlıklarını Kendileri Saklamaya Yöneliyor

Adeta Duvar Ördüler Bitcoin’e İzin Vermiyorlar

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı JPMorgan’a 328 Milyon Dolarlık Kripto Ponzi Davası: Banka Hesapları Mercek Altında
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

JPMorgan’a 328 Milyon Dolarlık Kripto Ponzi Davası: Banka Hesapları Mercek Altında
Kripto Para
Tether, Bitcoin Odaklı Programlanabilir Stablecoin Ödemeleri için Ark Labs’a Yatırım Yaptı
Kripto Para
Ethereum ve Katman-2 Ağlarında Aylık İşlem Sayısı 1,1 Milyara Yaklaştı
BLOCKCHAIN
ABD’de Peş Peşe Kararla Binance Hakkındaki Terörle Mücadele Davaları Reddedildi
Kripto Para
Bitcoin Madencileri Enerji Altyapısıyla AI Talebine Cevap Vermeye Hazırlanıyor
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Lost your password?