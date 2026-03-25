BitGo ve ZKsync İş Birliğiyle Bankalar Blockchain’e Yaklaşıyor

Kripto varlık saklama hizmeti sunan BitGo ile Ethereum tabanlı ölçeklendirme protokolü ZKsync, bankalara yönelik yeni bir altyapı çözümü geliştirmeye başladı. Bu iki teknoloji şirketi, finans kurumlarının blokzincir tabanlı para transferi süreçlerine yasal çerçevede geçiş yapmasını sağlayacak bir platform üzerinde birlikte çalışıyor.

BitGo, dijital varlık saklama ve transferi konusunda önemli müşterilere hizmet veriyor. ZKsync ise yüksek işlem hızları ve düşük maliyet sunan Layer 2 ölçeklendirme teknolojileriyle tanınıyor. Her iki şirketin iş birliği, bankalara özel, tamamen uyumlu ve denetime açık bir blokzincir altyapısı kurmayı hedefliyor.

Bankalar İçin Tokenlaştırılmış Mevduat Adımı

Kripto ekosisteminde son dönemde öne çıkan tokenlaştırılmış mevduatlar, bankaların blokzincir üzerinde dijital varlık olarak mevduat yönetimi yapmasının yolunu açıyor. Bu yöntem, fonların bankacılık sisteminin içinde kalmasını sağlarken, kripto paraların programlanabilir işlem avantajlarını bankalara sunabiliyor. Stabilcoinlerden farklı olarak, tokenlaştırılmış mevduatlar mevcut mevzuat düzenini koruyarak yenilikçi finansal ürünler geliştirilmesine zemin hazırlıyor.

Yapılan açıklamada, geliştirilen altyapının regülasyona tabi finans kuruluşlarıyla birlikte test edilmeye başlandığı aktarıldı. Yenilikçi platformun, bankaların kendi başlarına karmaşık blokzincir sistemleri kurmak zorunda kalmadan, denetim süreçlerine uygun biçimde blockchain üzerinden ödeme hizmeti sunmasına olanak tanıdığı belirtildi.

Kapsamlı Altyapı ile Uyumlu Dijital Dönüşüm Hedefleniyor

Finans sektörü, son yıllarda geleneksel varlıkların blokzincir teknolojisiyle entegre edilmesi konusunda ihtiyaç duyduğu güvenilir altyapıya farklı açılardan yaklaşıyor. BitGo ve ZKsync’in geliştirdiği stack, bankalara ve diğer finansal kurumlara blokzincir uyumlu bir servis paketinin tüm adımlarını sunabiliyor. Bu sayede kurumlar, kendi sistemlerinde büyük çaplı dönüşüm yapmaya gerek kalmadan, dijitalleşme süreçlerini hızlandırabiliyor.

Altyapının teknik özellikleri arasında, mevcut regülasyonlara uygunluk ön plana çıkıyor. Ayrıca, platformun ölçeklenebilirliği ve işlem hızının geleneksel finans uygulamalarında ortaya çıkan yoğunluğu karşılayabilecek düzeyde olması planlanıyor.

Şirketlerden yapılan duyuruda, yeni altyapının yıl sonuna kadar daha geniş bir üretim ortamında kullanılmaya başlanmasının hedeflendiği aktarıldı.

BitGo ve ZKsync yönetimi, çözümün halihazırda bazı finans kurumları tarafından test edildiğini ve kısa sürede yaygınlaşmasının amaçlandığını bildirdi.

Kripto tabanlı ödeme uygulamalarında bankalarla iş birliği, son dönemde sektörde daha görünür hale geliyor. Bu gelişme, finansal kuruluşların yeni teknolojilere adaptasyonu konusunda önemli bir örnek teşkil edebilir.