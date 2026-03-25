Altın Fiyatı 4.600 Dolar Sınırına Yükseldi, Hareketlilik Devam Ediyor

Altın piyasasında son günlerde gözlenen toparlanma, fiyatların 4.600 dolar civarına yükselmesiyle dikkat çekti. Geçtiğimiz hafta yaşanan sert düşüşün ardından alımlar hız kazanırken, teknik göstergeler piyasada hala dalgalı bir hava olduğunu gösteriyor. Kısa vadede talebin canlanması fiyatları yukarı taşısa da, altının genel yapısı henüz net bir yukarı yönlü hareket sinyali vermiyor.

Kritik Destek ve Direnç Seviyeleri Gündemde

Altın fiyatı son işlemlerde yüzde 1,7 oranında artış göstererek 4.550–4.600 dolar aralığına yükseldi. Fiyatların bu seviyeye çıkmasında aşırı satım bölgesine yaklaşılması etkili oldu. 4.480–4.500 dolar aralığı güçlü destek olarak öne çıkarken, yukarıda 4.610–4.700 dolar bölgesi hedeflenebilecek seviyeler arasında bulunuyor.

Buna rağmen, altının son hareketlerinde temkinli bir görünüm ön planda. Fiyatlar halen kısa ve orta vadeli birçok hareketli ortalamanın altında seyrediyor. Kısa süreli dalgalanmalar görülebilirken, 4.600–4.620 dolar bandı ilk bariz direnç noktası olarak takip ediliyor. Bu noktayı aşamayan fiyatlarda yeniden satışların devreye girmesi olası görünüyor. 4.500–4.520 dolar ise yakın destek bölgesi olarak izleniyor.

Teknik Görünüm: Kararsız ve Yatay Seyir Öne Çıkıyor

Altının teknik analizinde öne çıkan nokta, fiyatların net bir yön belirleyememesi. 10, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamaların çoğu halen mevcut fiyatın üzerinde yer alıyor. Bu durum kısa vadede piyasadaki satıcıların baskısını sürdürüyor. Öte yandan, 200 günlük ortalamalar fiyatın altında yer aldığı için uzun vadeli yukarı yönlü trend çizgisi korunuyor.

Momentum göstergeleri de belirsizliğe işaret ediyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve Stokastik göstergeler aşırı satım bölgesine yaklaşırken, MACD hala düşüş yönünde sinyaller üretiyor. Piyasanın bu tür kararsız göstergelerle yoluna devam ettiği aktarılıyor.

Kısa vadeli projeksiyonlar, altının belirli bir aralıkta sıkıştığına işaret ediyor. Ana pivot seviye olan 4.987 doların altında kalan fiyat hareketleri, toparlanmanın henüz güçlü bir yükselişe dönüştüğünü göstermiyor.

Fiyat 4.520 doların üzerinde kalmayı başarırsa yeniden 4.600–4.620 dolar aralığına hareket ihtimali bulunuyor. Ancak analistler bu bölgede yeniden satış baskısının devreye girebileceğine dikkat çekiyor:

Uzmanlar, “direnç bölgelerinde satış baskısı tekrar gündeme gelebilir ve belirleyici yükseliş için daha güçlü bir kırılım gerekebilir” görüşünü aktarıyor.

Makro Gelişmeler ve ABD Doları Yakından Takip Ediliyor

Altın fiyatındaki son sıçramada, küresel siyasi gelişmeler ve para politikası beklentileri etkili oldu. ABD ile İran arasında ateşkes umutlarının güçlenmesi ve bunun petrol fiyatlarına yansıması altını destekleyen unsurlar arasında yer aldı. Dünya genelinde merkez bankalarının yüksek faiz politikasını uzun süre devam ettireceği beklentisi ise piyasadaki yukarı hareketi sınırlıyor.

ABD dolarının güçlenmesiyle birlikte, altın gibi faiz getirisi olmayan varlıklarda yükselişin önünde engel oluşuyor. Doların zayıflaması ise altın için kısa vadede destekleyici rol oynuyor.

Sonuç olarak, piyasada halen dalgalı ve temkinli bir hava hakim. Altının kısa vadede 4.700 dolar üzerine çıkması durumunda yeni yükselişlerin önü açılabilir. Buna karşın güçlü dirençler aşılamadığı sürece 4.500 dolar ya da altına geri çekilme mümkün görünüyor. Piyasa katılımcıları makro veriler ve jeopolitik gelişmelerin yönü belirleyeceğini düşünüyor.