Altın Fiyatlarında ABD-İran Ateşkesi Konuşmaları Sonrası Sert Yükseliş

Altın ve gümüş piyasalarında yaşanan son yükseliş, ABD ve İran arasındaki ateşkes görüşmelerine ilişkin haberlerin ardından dikkat çekti. Özellikle altın fiyatları hem spot piyasada hem de vadeli işlemlerde hızla yükselirken, bu hareket pek çok makro yatırımcı ve güvenli liman arayan katılımcıların da ilgisini artırdı. Değerli metallere yönelik talepteki artış, fiyatların kısa sürede yeni seviyelere taşınmasında etkili oldu.

Vadeli ve Spot Altın Fiyatları Hız Kazandı

Altın vadelileri, spot piyasaya kıyasla daha yüksek bir performans göstererek türev piyasalarda önden gelen talebin arttığına işaret etti. Vadeli kontratlarda oluşan fiyat seviyeleri, piyasadaki katılımcıların metal piyasalarına geri döndüğünü göstermekte. Jesse Cohen’in sosyal medya paylaşımında da hem altın hem de gümüşte dikkat çekici yükselişler öne çıktı. Paylaşıma göre, altın vadeli işlemleri 4.586,20 dolara ulaşırken, bu artış yüzde 3,43’lük bir yükselişi gösterdi. Spot altın ise 4.550,23 dolarda yüzde 1,70’lik artış kaydetti. Gümüş de benzer şekilde değer kazanarak 73,283 seviyesine yükseldi.

Spot altının gün içi hareketi, 4.300 dolar bandından başlarken, kısa sürede güçlü bir yükselişle fiyatı 4.500 doların üzerine taşıdı. Bu hareket, altının yeni bir işlem aralığı oluşturmasına olanak sağladı. Fiyat seansın büyük bölümünde üst seviyelere yakın kaldı ve böylece piyasadaki yükseliş eğilimi sürmüş oldu.

Altının bir günlük getirisi yüzde 1,74 olarak öne çıkarken, haftalık bazda yüzde 5,53 ve aylık olarak yüzde 11,97 düşüş görüldü. Üç aylık getiride ise yüzde 1,26 artış gözlenirken, altı aylık kazanç yüzde 21,41, yıllık bazda ise yüzde 50,74’e ulaştı. Son yükselişin, kısa vadede yaşanan daha derin bir düzeltmeyi takip ettiği anlaşılıyor.

Teknik Görünüm: Kritik Dirençler ve Yön Arayışı

Altın fiyatlarının teknik göstergeleri de piyasanın mevcut durumunu ortaya koyuyor. Bollinger Bandı’na bakıldığında, üst bant 5.528,12 dolarda, orta bant 4.963,77 dolarda ve alt bant 4.399,43 dolarda yer aldı. Altın, seansı alt bandın üzerinde ama orta bandın bir hayli altında kapattı. Bu durum, fiyatta bir toparlanma işareti verse de ana trendin henüz yukarı yönde döndüğünü göstermiyor.

TradingView verilerine göre, altın günü 4.542,77 dolar kapanış ile tamamlarken, açılış seviyesinin üzerinde bir kapanış gerçekleşti. Gün içindeki en yüksek seviye 4.602,42 dolar olurken en düşük fiyat 4.456,13 dolarda kaldı. Toplam işlem hacmi ise 303.050 adet olarak kayıtlara geçti ve piyasanın aktif şekilde işlem gördüğünü ortaya koydu.

MACD göstergesi ise teknik tarafta henüz tam bir toparlanmaya işaret etmiyor. MACD çizgisi -132,60, sinyal çizgisi -53,09 ve histogram -79,51 olarak hesaplandı. Bu rakamlar, altındaki ivmenin dip seviyelerin üzerinde olduğunu; ancak güçlü bir dönüşün oluşmadığını anlatıyor.

Jesse Cohen’in paylaşımında, ABD ile İran arasında olası ateşkese yönelik gelişmelerin özellikle altın ve gümüşte fiyatları hızla yukarıya çektiği ifade edildi.

Tüm bu veriler, kısa vadede piyasanın dış gelişmelere oldukça hassas şekilde tepki verdiğini gösterdi. Altın, özellikle jeopolitik haberler ve güven arayışının öne çıktığı dönemlerde yeniden yatırımcıların ilgi odağı oldu.