TRM Labs, Yapay Zekâ Destekli Analitik Aracıyla Kolluk Güçlerini Güçlendiriyor

Kripto para araştırmaları ve izleme teknolojileriyle tanınan TRM Labs, kolluk kuvvetlerinin kripto varlık analizinde kullanacağı yeni yapay zekâ tabanlı yardımcılarını devreye aldığını açıkladı. Şirketin geliştirdiği analitik araçlar sayesinde, soruşturmacıların daha karmaşık teknik detaylara gerek duymadan doğal dil kullanarak arama yapabileceği belirtildi.

Yapay Zekâ ile Desteklenen Soruşturma Süreçleri

TRM Labs, yeni yapay zekâ ajanlarının kurumların kullanımına sunulduğunu ve bunların TRM Forensics platformuna entegre edildiğini bildirdi. Şirketin bu servisi, kolluk kuvvetlerinin yanı sıra kripto para şirketleri ve finans kuruluşlarının da erişimine açık. Yeni asistanın, kullanıcıların karmaşık blokzincir analizlerini kolayca yönlendirmesini mümkün kıldığı ifade edildi. Böylece bir soruşturmacı, para akışına ilişkin veriye ulaşmak için yüksek düzeyde teknik bilgiye sahip olmadan işlem başlatabilecek.

Bu gelişmenin, zamana karşı yarış gerektiren vakalarda iş süreçlerini önemli ölçüde hızlandıracağı kaydedildi. TRM Labs, yaptığı açıklamada platformun doğal dil girdilerini karmaşık analiz adımlarına dönüştürdüğünü, bunun da soruşturma ekiplerinin çeşitli blokzincir ağlarında daha verimli çalışabilmesini amaçladığını aktardı.

Kripto Sektöründe Suç ve Dolandırıcılıkla Mücadele

TRM Labs’ın hukuk ve devlet ilişkileri biriminin başında yer alan Ari Redbord, kolluk kuvvetlerinin her geçen gün daha kapsamlı dosyalarla karşı karşıya olduğunu vurguladı. Redbord, personel artışının iş yüküne yetişemediğini ve soruşturmacıların birden fazla blokzincir ve yetki alanında aynı anda çalışmak zorunda kaldığını belirtti.

“Her gün gördüğümüz tablo, vakaların sayısı personelden daha hızlı artıyor. Araştırmacılar aynı anda pek çok blokzincir ve farklı hukuk düzeninde çalışmak zorunda kalıyor”

TRM Labs verilerine göre, dijital dolandırıcılık ve benzeri zararlı faaliyetler son dönemde yapay zekâ teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla büyük artış gösterdi. Şirket, AI tabanlı dolandırıcılık ve sahtekârlıklarda yüzde 500’lük bir artış yaşandığını ortaya koydu. Redbord, otomasyon, deepfake uygulamaları ve yapay zekâya dayalı yeni yöntemlerin suçlulara daha hızlı ve sofistike hareket etme imkânı sunduğunu belirtti.

Analiz şirketinin aktardığı verilere göre, geçen yıl yasa dışı kripto işlemlerinin hacmi 158 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, kripto varlık piyasasındaki suç faaliyetlerinin boyutu hakkında önemli bir gösterge oluşturuyor.

Yapay zekâ tabanlı yeni araçların, kolluk güçlerinin suçla mücadelede daha hızlı ve etkili olmasına katkı sağlaması bekleniyor. Şirket, bu teknolojinin yasal süreçlerde kritik rol oynayabileceğini kaydediyor.