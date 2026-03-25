Sıcak Gelişme: TBMM’de Kripto Para Vergi Düzenlemesi Konuşuluyor, Son Açıklamalar

AK Parti’den tepki çeken maddeler için revizeler olacağına dair açıklama gelse de TBMM’de 2 Mart taslağı konuşulmaya devam ediyor. 14:00’da başlayan görüşmelerin ikinci oturumundan itibaren kripto paraları da içine alan torba yasa konuşulmaya başlandı. Her partiden 2 milletvekili açıklamalar yaptı.
Kripto Para Vergi Açıklamaları
Son 2 saattir İsmail Faruk Aksu (MHP İstanbul) ve Ümit Özlale (CHP İzmir) kripto para vergi yasasıyla ilgili konuştu. Torba yasada özelleştirmeden bedelli askerliğe ve dahi BOTAŞ’a kadar çok fazla farklı konu olduğundan milletvekilleri kriptoyu pek de gündemlerine almıyor. İsmail Faruk Aksu yaptığı açıklamada 2 Mart taslağının amacını açıklayarak desteğini ifade etti.
CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale ise taslağı eleştirdi. Kripto para piyasalarının önünü açmak isteyen hükümetin yasal düzenlemeyle piyasanın önünü kapattığını söyleyen Özlale “burada tezat var” dedi.
“Mesela Hindistan kripto paralara %30 vergi koydu. Sonra yatırımcılar oradan kaçtı. Bu bir tercihtir. Ama sizler bir yandan ben kripto piyasasının düzenleyeceğim, geliştireceğim deyip bir yandan da bu düzenlemelerle borsaların önünü keserseniz o zaman doğru bir şey yapmazsınız.
Yani gelen bu torba yasalarda ben kripto varlık konusunda AK Partinin, değerli bürokratların ne yapmak istediğini tam anlamış değilim.
Aynı zamanda bir çifte standart da var. Mesela siz yatırımcısınız, eğer yerel borsada paranızı değerlendirirseniz %10 stopaj ödüyorsunuz. Ama yurt dışında yatırımınızı değerlendirmek istiyorsanız orada beyan usulü. Hangi yatırımcı burada yurtiçindeki kripto varlık piyasasının tercih eder.
Dediğim gibi benim buradaki derdim kripto piyasasının önünü açın demek değildir. Ama yapılan düzenlemeler birbiriyle çelişkili. Hükümetin net tercihini ortaya koyan düzenlemeler değil.”