Sıcak Gelişme: TBMM’de Kripto Para Vergi Düzenlemesi Konuşuluyor, Son Açıklamalar

AK Parti’den tepki çeken maddeler için revizeler olacağına dair açıklama gelse de TBMM’de 2 Mart taslağı konuşulmaya devam ediyor. 14:00’da başlayan görüşmelerin ikinci oturumundan itibaren kripto paraları da içine alan torba yasa konuşulmaya başlandı. Her partiden 2 milletvekili açıklamalar yaptı.

Kripto Para Vergi Açıklamaları

Son 2 saattir İsmail Faruk Aksu (MHP İstanbul) ve Ümit Özlale (CHP İzmir) kripto para vergi yasasıyla ilgili konuştu. Torba yasada özelleştirmeden bedelli askerliğe ve dahi BOTAŞ’a kadar çok fazla farklı konu olduğundan milletvekilleri kriptoyu pek de gündemlerine almıyor. İsmail Faruk Aksu yaptığı açıklamada 2 Mart taslağının amacını açıklayarak desteğini ifade etti.

Ümit Özlale – CHP İzmir Mv. kripto para vergi düzenlemesiyle ilgili konuşması. — COINTURK (@CointurkMedia) March 25, 2026

CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale ise taslağı eleştirdi. Kripto para piyasalarının önünü açmak isteyen hükümetin yasal düzenlemeyle piyasanın önünü kapattığını söyleyen Özlale “burada tezat var” dedi.