K33 Araştırma Raporuna Göre Kripto Paraları Bekleyenler

  • K33 Araştırma Direktörü Vetle Lunde, Bitcoin’in son haftalarda büyük ölçüde 60.000 ile 75.000 dolar arasında yatay seyretmesinin istikrara işaret ettiğinden bahsetti.
  • Geçtiğimiz yıl sonunda keskin biçimde düşüş yaşayan altı aydan uzun süredir elde tutulan arzın yeniden artmaya başlaması fiyatın neden 60 bin doları kaybetmediğini de açıklıyor.
  • Bloomberg’in kıdemli ETF analisti Eric Balchunas’a göre, Morgan Stanley’in spot Bitcoin ETF’si (MSBT), New York Borsası’ndan resmi bir listeleme duyurusu aldı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Fars haber ajansının son raporuna göre İran ile herhangi bir müzakere yürütülmüyor. Ancak açıklamalar İran tarafının tutumunu yumuşatmaya başladığını gösteren detaylar içeriyor. Perşembe günü için iddia edilen görüşmeler muhtemelen gerçekleşmeyecek ancak Cumartesi gününe kadar Trump ilerleme göreceğimizden emin. Diğer yandan K33 araştırmacıları kripto paraların güncel durumunu ele alırken beklentilerini paylaşıyor.

K33 Kripto Para Tahminleri

Azalan satış baskısına işaret eden analistler kripto para piyasasının dip noktaya ulaşmış olabileceğini düşünüyor. K33 Araştırma Direktörü Vetle Lunde, Bitcoin’in son haftalarda büyük ölçüde 60.000 ile 75.000 dolar arasında yatay seyretmesinin istikrara işaret ettiğinden bahsetti. Üstelik ETF kanalında girişlerin de istikrar kazanması piyasanın artık dibe ulaşmış olabileceğini gösteriyor.

Lunde’ye göre, Bitcoin ETF akışları Şubat sonundan bu yana hafifçe pozitif bir seyir izliyor. Ekim ayından bugüne devam eden yoğun satışların ardından piyasanın artık ETF kanalında da istikrar kazanması olumlu. Ayrıca yatırımcı maliyet bölgesinin kaybedilmesiyle tetiklenen satışlar zaman geçtikçe zayıfladı yani artık satıcı tarafındaki likidite de zayıflıyor. Orta ve uzun vadede umutlu olan yatırımcılar alıcı pozisyonuna geçiyor.

Geçtiğimiz yıl sonunda keskin biçimde düşüş yaşayan altı aydan uzun süredir elde tutulan arzın yeniden artmaya başlaması fiyatın neden 60 bin doları kaybetmediğini de açıklıyor.

Diğer bir iyi haber ETF kanalında Bloomberg analisti Eric’ten geldi.

Bloomberg’in kıdemli ETF analisti Eric Balchunas’a göre, Morgan Stanley’in spot Bitcoin ETF’si (MSBT), New York Borsası’ndan resmi bir listeleme duyurusu aldı. Bu durum genellikle ürünün yakında piyasaya sürüleceğinin işareti olarak görülüyor. Balchunas ayrıca, ücretin yakından takip edileceğini ve iShares Bitcoin Trust (IBIT)’ten biraz daha düşük olan yaklaşık %0,24 civarında olmasının beklendiğini belirtti.

Riskler Sıfırlanmadı

Birçok olumlu detaya rağmen İran cephesindeki gelişmeler ve yükselen petrol fiyatının finans piyasalarında neden olduğu dalgalanma kripto paralar için negatif. Üstelik birkaç haftalık dönemde İran ile bugünlerde konuşulan 15 maddelik anlaşmanın imzalanmaması bölgede enerji arzında daha büyük sorunlara yol açabilir. İran daha fazla saldırının bölgedeki petrol üretim tesislerine misillemeyi zorunlu kılacağını söylüyor.

Petrol arzı daralırken rafinelere yapılan saldırılar aylarca sürecek üretim daralmalarına neden oldu. Halen daha arz toparlanabilir durumda fakat savaşın şiddetlenmesi 2026 yılında Fed’in artırımlarına zorlayacak enerji, gıda enflasyonu artışlarına neden olacak.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
