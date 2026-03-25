Coinbase ve Kripto Sektörü, Clarity Act Taslağındaki Düzenlemeler Üzerinde Bölündü

ABD Senatosu’nda tartışılan ve kripto sektörü için önemli değişiklikler öngören Clarity Act taslağı, sektörün önde gelen isimleri arasında tartışmalara yol açtı. ABD’de faaliyet gösteren en büyük kripto para borsalarından biri olan Coinbase, yasa teklifinin son halinde duyduğu memnuniyetsizliği çeşitli senatörlere aktardı. Ancak şirket, tasarıya tam anlamıyla karşı çıktığını resmi olarak beyan etmedi.

Yeni Düzenleme Sektörde Farklı Tepkilere Yol Açtı

Kripto sektörüne sunulan yasa taslağı, pazartesi günü sektör temsilcileriyle, salı günü ise bankacılık sektöründeki paydaşlarla paylaşıldı. Kripto dünyasından gelen tepkiler farklılık gösterdi. Sektörden bazı temsilciler değişikliklerden memnuniyetsizliğini iletirken, bazı isimler ise tasarıdaki düzenlemeleri olumlu değerlendirdi. Coinbase’in bu süreçte en çok endişe belirten taraf olduğu aktarılırken, sektör oyuncularının hiçbirine tasarı metninin bir kopyası verilmedi; metin henüz dolaşıma da açılmış değil.

Toplantılarda, özellikle stabilcoin’lerle ilgili hizmetler açısından halen çözülmemiş sorunlar bulunduğu gündeme geldi. Katılımcılar, önerinin olası etkilerinin sektörde beklenenden daha geniş kısıtlamalar yaratabileceğine işaret etti.

Tasarı, bazı düzenleyici kurumların ödüller gibi konularda hangi adımların atılacağına yönelik yeni kurallar hazırlamasını içeriyor. Ancak bazı sektör temsilcileri, bu tür düzenlemelerin nesnel ölçütlerle yapılması gerektiğini savunuyor. Mevcut haliyle ödüllendirme programlarının çeşitliliğini sınırlayan ve sabitkoin işlemleriyle bağlantılı ödülleri kısıtlayan düzenlemeler öngörülüyor. Bu durum, kredi kartı ödül programlarına benzer uygulamaları ciddi şekilde etkileyebilir.

Cevaplar ve Piyasalarda Etkiler

Coinbase CEO’su Brian Armstrong, aylardır süren bu müzakerelerde sektör adına önemli bir aktör olarak öne çıkıyor. Armstrong, daha önce stabilcoin getirileriyle ilgili bir düzenlemeye güçlü itiraz göstermiş ve planlanan Senato oturumunun iptal edilmesinde rol oynamıştı. Coinbase, özellikle stabilcoin ödül programlarının daraltılması nedeniyle önemli gelir kaybı riskiyle karşı karşıya kalabilir.

Haftanın başında düzenlenen sektör toplantısında Coinbase’in yasa taslağıyla ilgili diğer kripto şirketleriyle fikir ayrılığı yaşadığı bildirildi. Bazı firmalar belirli ödüllerden vazgeçmenin maliyetli olduğunu düşünürken, diğerleri Clarity Act’in kriptoyu ABD finans sisteminde daha sağlam bir konuma getireceği görüşünü savundu.

Tasarının yeni metninin bu haftanın sonu ya da önümüzdeki haftanın başında yeniden paylaşılması olası görünüyor. Ancak, yasa hazırlık sürecinde uzun süre tartışılan bölümlerin büyük ölçüde korunması bekleniyor.

Bankacılık sektörü temsilcileri ise tasarıya ilişkin resmi bir değerlendirme yayımlamadı.

Clarity Act’e dair gelişmeler, önde gelen ABD sabitkoin ihraççıları Circle ve Coinbase’in borsada işlem gören hisselerinde dalgalanmalara yol açtı. Circle’ın hisse değeri salı günü yüzde 20 geriledi, ardından çarşamba günü kısmen toparlandı. Rakip sabitkoin Tether’in denetime açılacağına dair açıklaması da Circle’ın hisse hareketlerinde etkili oldu.

Tasarının son haline yönelik olumsuz tepkilere rağmen, Beyaz Saray’ın kripto danışmanı Patrick Witt, kamuoyundaki bazı yorumları bilgi eksikliğiyle eleştirerek şu paylaşımı yaptı: