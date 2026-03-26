Bhutan, Bitcoin Satışlarını Hızlandırdı: Stokta Büyük Azalma Yaşanıyor

Himalaya’da yer alan Bhutan, son haftalarda devlet rezervinden önemli miktarda Bitcoin çıkışıyla gündeme geldi. Devlet destekli hidroelektrik ile yoğun şekilde Bitcoin madenciliği yapan ülke, yıl başından bu yana kademeli satışlar gerçekleştirirken, Mart ayında hareketlilik dikkat çekici biçimde arttı.

Bhutan’ın Bitcoin Rezervinde Hızlı Eriyiş

Bhutan Kraliyet Hükümeti, geçtiğimiz Çarşamba günü 519,7 BTC’yi (36,75 milyon dolar) harici bir cüzdana aktardı. Arkham Intelligence’ın takip ettiği verilere göre, bu transfer kripto varlıklardaki satış hızının Mart ayında çarpıcı biçimde yükseldiğini gösterdi. Yalnızca son iki haftada toplam çıkış miktarı 152 milyon doları buldu.

Geçtiğimiz hafta, Bhutan tarihinde Bitcoin çıkışlarının en yoğun gerçekleştiği dönem olarak kaydedildi. Bir haftada toplamda yaklaşık 72 milyon dolara yaklaşan kripto para transferi yapılırken, yılın en büyük tek işlemi olarak 595,8 BTC’lik (44,44 milyon dolar) satış öne çıktı.

Bunun ardından yine harici adreslere 205,5 BTC (15,14 milyon dolar) ve 150 BTC (11,14 milyon dolar) gönderildi. Ayrıca QCP Capital’in ticari depozito adresine 20,5 BTC (1,52 milyon dolar) aktarıldı. Singapur merkezli QCP Capital, yıl boyunca arka arkaya toplam 16,6 milyon dolarlık üç ayrı transferle dikkat çekti. Bu şirketle gerçekleştirilen işlemlerin, doğrudan borsada satıştan ziyade organize tezgah üstü satış şeklinde yapıldığı düşünülüyor.

Rezervler Azaldı, Kalkınma Sözleri Zorlaşıyor

Ocak ve Şubat aylarında gerçekleştirilen transferlerde genellikle 5 ila 15 milyon dolar arasında değişen tutarlarda BTC hareketleri gözlendi. Mart ayıyla birlikte rakamların 35–45 milyon dolar seviyesine çıktığı tespit edildi.

2024 sonunda Bhutan’ın Bitcoin portföyü yaklaşık 13.000 adet BTC’ye ulaşarak zirve görmüştü. Bu birikim, ülkenin uzun yıllar boyunca kamu destekli hidroelektrik santrallerde madencilik faaliyeti yürütmesiyle oluştu. Üretimde ortalama maliyet neredeyse sıfır olduğu için, satılan Bitcoin’lerin tamamı Bhutan ekonomisi için doğrudan kâr anlamına geliyor. Bhutan’ın ekonomisi büyük ölçüde Hindistan’a yapılan hidroelektrik ihracatına dayanıyor.

Ancak ekim ayından beri hızlanan satışlarla elde tutulan BTC miktarı ciddi şekilde düştü. Son işlemlerle birlikte devletin bakiyesinin 4.453 BTC’ye kadar gerilediği, bunun piyasa değeriyle yaklaşık 315 milyon dolar ettiği belirtildi. Zirveden bu yana toplam stokta yüzde 66’lık bir azalma yaşandı. Aynı dönemde portföy toplam değeri de Bitcoin fiyatındaki geri çekilmeyle birlikte 1,88 milyar dolardan 315 milyon dolara indi.

Aralık 2024’te Bhutan yönetimi, yeni Gelephu Mindfulness City projesini finanse etmek amacıyla 10.000 BTC’ye kadar fon taahhüdünde bulunmuştu. Bu tutar, o dönemde yaklaşık 860 milyon dolara karşılık geliyordu. Ancak şu an devletin elindeki toplam BTC miktarı 4.500’ün altına düştü. Bu koşullarda ilk açıklanan taahhüdün, mevcut rezervlerle gerçekleştirilmesi matematiksel olarak mümkün görünmüyor.

Hükümetin ticari kolu Druk Holding & Investments, son transferler ve Gelephu Mindfulness City için yapılan taahhüdün güncel durumu konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.