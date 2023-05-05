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Bitcoin’in Sıradaki Rotası Neresi Olacak? Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti!

Kripto para piyasasındaki son durumu değerlendiren analisti BTC adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti.
09:50
5 Mayıs 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası, FED’in ve Avrupa Merkez Bankası’nın hafta içerisindeki faiz kararları ile birlikte hareketli günler geçirdi. Dün gün içerisinde 28.700 dolar seviyelerine gerileyen Bitcoin, günün erken saatlerinde yeniden 29.000 doları aştı. Öte yandan piyasadaki volatilite devam ederken analist Michaël van de Poppe, piyasadaki son durumu değerlendirdi ve BTC adına yakın vadeli kritik fiyat seviyelerine işaret etti.

Bitcoin’in Sıradaki Rotası Neresi Olacak?

FED’in ve Avrupa Merkez Bankası’nın hafta içerisinde açıkladıkları faiz kararları ve hafta içerisinde yaşanan önemli gelişmeler, kripto para piyasasının yeniden hareketlenmesine neden oldu. Dün gün içerisinde 28.700 dolar seviyelerine kadar gerilese de sabah saatlerinde yeniden yükselişe geçen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), yeniden 29.000 dolar fiyat seviyelerini aştı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, 1,2 trilyon dolar seviyesine yaklaştı.

Öte yandan son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %0,3’e yakın düşük oranlı bir değer kaybı kaydeden Ethereum (ETH) ise 1900 doların altına geriledi. Ayrıca piyasadaki volatilitenin de artması ile birlikte Coinglass verilerine göre son 24 saatte ortalama 70 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti

Öte yandan piyasadaki bu yüksek volatilite devam ederken kripto para analisti Michaël van de Poppe, Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşım ile piyasadaki son durumu değerlendirdi ve BTC adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti.

Lider kripto para birimi Bitcoin’in mevcut fiyat seviyeleri arasında bir süre daha konsolide olabileceğini dile getiren analist, yeni bir yükseliş adına da aşılması gereken direnç seviyelerine dikkat çekti. Analist Michaël van de Poppe, 29.200 dolar seviyelerinin yakın vadede aşılması durumunda BTC’nin değer artışlarına hız kazandırabileceğini öne sürdü. Ayrıca analiste göre ABD’deki bankacılık krizinin etkilerinin devam etmesi durumunda da bunun Bitcoin adına yeni bir yükseliş sinyali olabilir.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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