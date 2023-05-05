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Piyasaya Güncel Bakış: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Kripto para piyasası, Bitcoin'in günün erken saatlerinde yeniden 29.000 doları aşması ile birlikte güne yükseliş ile başladı.
08:45
5 Mayıs 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dün akşam saatlerinde kaydettiği değer kayıplarının ardından 28.700 dolar seviyelerine kadar gerileyen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), sabah saatlerinde yeniden yükselişe geçerek 29.250 dolar seviyelerine ulaştı. Kripto para piyasasının toplam değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,2 trilyon dolar seviyesine önemli ölçüde yaklaştı.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Kripto para piyasası, hafta başından bu yana yeniden hareketlendi. FED’in politika faizinde 25 baz puanlık bir faiz artışına gitmesinin ardından dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) da faizi 25 baz puan arttırdı. Bitcoin ise dün gün içerisinde 28.700 dolar seviyelerine kadar gerilese de günün ilk saatlerinde yeniden yükselişe geçti.

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), sabah saatlerinde yeniden yükselişe geçti ve 29.250 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, günün erken saatlerinde yönünü yeniden yukarı çevirdi. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CMC verilerine göre 1,2 trilyon dolar seviyesine önemli ölçüde yaklaştı.

Öte yandan son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %0,2 değer kaybeden Ethereum (ETH) ise 1900 doların altına geriledi. Ayrıca Coinglass’ın paylaştığı verilere göre ise son 24 saatte ortalama 70 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Casper (CSPR), Internet Computer (ICP), Trust Wallet Token (TWT) kaydettikleri son yükselişlerin ardından CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlarda değer artışları kaydeden kripto para birimleri arasında ilk üç sırada yer aldı.

Öte yandan Sui (SUI), Stacks (STX), Optimism (OP), Mina (MINA) ve Lido DAO (LDO) ise kaydettikleri son düşüşlerin ardından CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlarda değer kayıpları kaydeden kripto para birimleri oldu.

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