Bitcoin’den Kaçan Yatırımcı XRP ve Bu Altcoin’e Sığındı

ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’leri 3 Şubat 2026 tarihinde art arda yaşanan fiyat dalgalanmalarının etkisiyle yeniden güçlü para çıkışlarıyla karşılaştı. SoSoValue verilerine göre yatırımcılar, yalnızca bir günde yaklaşık 272 milyon dolarlık fonu Bitcoin odaklı ürünlerden çekti. Aynı dönemde Ethereum ve XRP bağlantılı ETF’lere yönelen sınırlı fakat istikrarlı girişler, kripto para piyasasında dengelerin değişmeye başladığına işaret etti. Yaşanan gelişmeler, küresel piyasalardaki belirsizlik ortamında yatırımcı tercihlerinin daha seçici hale geldiğini ortaya koydu.

Bitcoin ETF’lerinde Çıkışlar Derinleşti

Şubat ayının ilk haftasında ABD borsalarında işlem gören spot Bitcoin ETF’leri, son dönemin en sert günlük çıkışlarından biriyle karşılaştı. Yaklaşık 272 milyon dolarlık net çıkış, Bitcoin’in kısa süre içinde 73 bin dolar seviyesine kadar gerilemesi ve ardından 76 bin doların üzerine toparlanmasıyla aynı zamana denk geldi. Uzmanlara göre düşük likidite koşulları ve hızla değişen küresel haber akışı, fiyat hareketlerini daha sert hale getirdi.

Piyasa profesyonelleri, Bitcoin’in giderek makroekonomik gelişmelere daha duyarlı bir varlık gibi hareket ettiğine dikkat çekiyor. Hisse senedi piyasalarındaki dalgalanmalar, sıkılaşan finansal koşullar ve teknoloji sektörüne yönelik endişeler, yatırımcıların riskten kaçınma eğilimini artırdı. Özellikle ABD’de yazılım hisselerinde yaşanan sert satışlar kripto para piyasasına da yansıdı.

Söz konusu satış baskısının arkasında, Anthropic tarafından geliştirilen yeni yapay zeka otomasyon aracının yarattığı belirsizlik bulunuyor. Yazılım sektöründe iş modellerinin değişebileceği yönündeki kaygılar, teknoloji endekslerinde düşüşe neden olurken, Bitcoin ETF’lerinden çıkan sermayenin hızlanmasına katkı sağladı. Böylece Bitcoin, kısa vadede küresel risk algısına daha fazla bağlı bir görünüm sergiledi.

Ether ve XRP’ye Yönelen Sessiz Sermaye

Bitcoin cephesinde yaşanan çıkışlara karşın Ethereum ve XRP odaklı yatırım ürünlerinde dikkat çekici bir hareketlilik görüldü. 3 Şubat tarihinde spot Ethereum ETF’lerine yaklaşık 14 milyon dolar, XRP bağlantılı ETF’lere ise yaklaşık 20 milyon dolar net giriş gerçekleşti. Rakamlar sınırlı görünse de yatırımcıların piyasadan tamamen uzaklaşmak yerine pozisyon değiştirdiğini ortaya koydu.

Analistler, söz konusu yönelimin arkasında farklı kullanım alanları ve değerleme beklentilerinin bulunduğunu belirtiyor. Ethereum ekosisteminin merkeziyetsiz finans ve akıllı sözleşmeler alanındaki rolü, bazı yatırımcılar için cazibesini koruyor. XRP tarafında ise sınır ötesi ödemeler ve kurumsal kullanım potansiyeli, alternatif bir yatırım hikayesi sunuyor.

Bu tablo kripto para piyasasında topyekûn bir riskten kaçış yerine seçici risk alma davranışının öne çıktığını gösteriyor. Bitcoin ETF’leri kısa vadeli belirsizlikten en fazla etkilenen ürünler olurken, diğer büyük kripto paralara yönelik talep kısmen korunuyor. Fon akışlarındaki ayrışma yatırımcıların farklı varlıklar arasında daha stratejik bir denge kurmaya çalıştığını ortaya koyuyor.