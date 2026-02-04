BINANCE

Binance’den Bu Altcoin İçin Duyuru Geldi: 6 Şubat’ta Her Şey Değişecek

Özet

  • Altcoin Zilliqa'nın ağı 5 Şubat 2026 tarihinde planlanan bir hard fork ve yükseltme sürecinden geçecek.
  • Kripto para borsası Binance altcoin'in hard fork ve yükseltmesini destekleyeceğini duyurdu.
  • Binance, güvenlik ve istikrar amacıyla para yatırma ve çekme işlemlerini geçici olarak durduracak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Kripto para piyasasının en büyük işlem platformlarından Binance, altcoin Zilliqa (ZIL) ağına yönelik önemli bir teknik güncellemeye destek vereceğini duyurdu. Kripto para borsası 5 Şubat 2026 tarihinde gerçekleşecek ağ yükseltmesi ve hard fork süreci kapsamında bazı işlemleri geçici olarak durduracak. Yapılan açıklamaya göre kullanıcıların varlık güvenliği ve sistem istikrarı öncelikli hedef olarak belirlendi. Süreç boyunca ZIL coin alım satım işlemlerinin etkilenmeyeceği vurgulandı.

İçindekiler
1 Zilliqa Ağında Planlanan Yükseltme Süreci
2 Binance Kullanıcıları İçin Sürecin Anlamı

Zilliqa Ağında Planlanan Yükseltme Süreci

Binance tarafından yapılan resmi bilgilendirmeye göre Zilliqa ağındaki yükseltme ve hard fork işlemi 5 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Güncelleme, blok yüksekliği 19.486.411 seviyesinde devreye alınacak ve yaklaşık olarak TSİ 13.00 civarında tamamlanması bekleniyor. Platform, teknik sürecin sorunsuz ilerlemesi amacıyla saat 09.00’dan itibaren ZIL ağı üzerindeki para yatırma ve çekme işlemlerini geçici olarak askıya alacak.

Ağ yükseltmesi, Zilliqa ekosisteminin teknik altyapısını güçlendirmeyi ve uzun vadeli performansını artırmayı hedefliyor. Hard fork kapsamında gerçekleştirilecek protokol değişiklikleri, ağın ölçeklenebilirlik ve güvenlik standartlarını iyileştirmeye yönelik adımlar içeriyor. Binance, sürecin teknik gerekliliklerini tüm kullanıcılar adına üstleneceğini belirterek, herhangi bir manuel işlem yapılmasına gerek olmadığını ifade etti.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, güncelleme sırasında oluşabilecek teknik risklerin minimize edilmesi için önleyici tedbirler alındığı kaydedildi. Para yatırma ve çekme işlemlerinin durdurulması, ağ üzerindeki veri bütünlüğünün korunması ve olası senkronizasyon sorunlarının önüne geçilmesi amacıyla uygulanacak.

Binance Kullanıcıları İçin Sürecin Anlamı

Binance yönetimi, söz konusu teknik çalışmanın kullanıcı deneyimini korumak ve olası aksaklıkları engellemek amacıyla planlandığını bildirdi. Platformda Zilliqa ağına bağlı tokenların alım satım işlemleri kesintiye uğramadan devam edecek. Yatırımcılar, borsa içindeki işlemlerini sürdürürken yalnızca zincir dışı transferlerde geçici sınırlamalarla karşılaşacak.

Şirket, yükseltme sürecinin tamamlanmasının ardından ağın istikrarlı biçimde çalıştığının teyit edilmesini bekleyecek. Teknik ekiplerin yapacağı kontroller sonucunda sistemin güvenli bulunduğu anda para yatırma ve çekme işlemleri yeniden açılacak. Bu aşamaya ilişkin ayrıca bir duyuru yapılmayacağı da kullanıcılarla paylaşıldı.

Binance’in bu yaklaşımı, büyük borsaların ağ güncellemeleri karşısında benimsediği standart risk yönetimi politikalarıyla uyumlu görülüyor. Özellikle yüksek işlem hacmine sahip platformlarda yaşanabilecek teknik aksaklıkların, yatırımcı güvenini olumsuz etkileyebileceği biliniyor. Bu nedenle alınan önlemler, piyasa istikrarının korunması açısından stratejik önem taşıyor.

