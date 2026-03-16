Bitcoin’de Yatırımcı Profili Değişiyor: Kurumsal Talep ve Uzun Vadeli Tutma Eğilimi Güçleniyor

Bitcoin’in yatırımcı tabanı, son dönemde yaşanan dalgalanmalara rağmen istikrarlı bir görünüm ortaya koyuyor. Son gelişmeler, özellikle kurumsal yatırımcıların ve büyük şirketlerin spot piyasalarda aktif rol üstlenmesiyle birlikte, kripto paranın sahipliğinde önemli bir dönüşüme işaret ediyor.

Kurumsal Talep ve Bitcoin ETF’leri

Önde gelen borsalarda işlem gören Bitcoin ETF’lerine son haftalarda yoğun talep geldi. Dört işlem gününde üst üste görülen net girişler ve spot piyasadaki alımlar, kurumsal yatırımcıların fiyatlar 70.000 doların üzerine çıkarken güçlü bir şekilde piyasaya döndüğünü gösteriyor. Bu girişlerin, uzun vadeli büyüme beklentisiyle yatırım yapan kesimin ağırlığını artırdığı belirtiliyor.

Bitwise şirketinde yatırım yöneticiliği yapan Matt Hougan, Ekim 2025’e kıyasla Bitcoin fiyatlarında yaşanan yaklaşık yüzde 50’lik düşüşe rağmen, ETF’lerde toplam çıkışların 10 milyar doların altında kalmasını, kurumsal yatırımcıların yüksek bağlılıkla pozisyonlarını koruduğuna işaret olarak nitelendiriyor. Hougan, ETF piyasasında Ocak 2024’ten Ekim 2025’e kadar yaklaşık 60 milyar dolar net giriş olduğu bilgisini paylaşıyor.

Hougan, kurumsal yatırımcıların Bitcoin’i uzun vadeli değer saklama aracı olarak gördüğünü ve buraya yönelen sermayenin büyük oranda yüksek bir inançla hareket ettiğini belirtiyor.

Bitcoin’in Sahiplik Yapısındaki Dönüşüm

Bernstein’in yayımladığı son raporda, Bitcoin’in sahiplik tabanında belirgin bir olgunlaşma olduğu ve bireysel yatırımcı odaklı bir piyasadan kurumsal etkilerin öne çıktığı aktarılıyor. Özellikle spot ETF’ler ve şirketlerin hazineleri üzerinden yapılan toplu alımlar, piyasada derinlik oluşturuyor.

Raporda, Strateji firmasının güçlü Bitcoin birikimi örnek gösterilerek, 2026 itibarıyla 66.000’in üzerinde BTC’yi yaklaşık 85.000 dolar ortalamayla portföyüne kattığı ve toplamda 761.000’den fazla BTC tuttuğu bilgisi yer alıyor. Bernstein, bu modelin “son kredi mercii” yaklaşımına benzer bir yapı taşımaya başladığını not ediyor.

Spot ETF’lere üç haftada toplam 2,1 milyar dolar giriş yaşandığı, yıl başından bu yana ise toplam ETF çıkışının 460 milyon dolarda kaldığı ifade ediliyor. Kurumsal fonların, Bitcoin’in toplam arzının yüzde 6,1’ini doğrudan kontrol ettiği belirtilirken, bir yıldan uzun süredir hareket etmeyen BTC’lerin dolaşımdaki arzın yaklaşık yüzde 60’ına karşılık geldiği görülüyor.

Piyasa Döngüsü ve Uzun Vadeli Yatırımcı Davranışı

On-chain verilerde de Bitcoin’in olgunlaşan bir sahiplik yapısı oluşturduğu gözlemleniyor. Bitget Wallet’dan Lacie Zhang, gerçekleşen fiyat ve MVRV oranı gibi göstergelerin, Bitcoin’in klasik bir ayı döngüsünün son aşamasına yaklaştığına dair sinyal verdiğini aktarıyor.

Kısa vadede makroekonomik riskler sürse de, mevcut göstergeler piyasanın stratejik birikim evresine girdiğini ve Bitcoin’in 68.000 ile 84.000 dolar aralığında dalgalanmasının olası olduğunu gösteriyor. Uzun vadeli yatırımcılar ise bir sonraki döngüde avantaj yakalamak amacıyla konum almaya devam ediyor.