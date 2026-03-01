Bitcoin, Yedi Yıllık Uyuyan Arz Hariç Realized Price’ın Altında Seyrediyor

Bitcoin’in mevcut piyasa döngüsünde ilk kez, yedi yılı aşkın süredir hareket etmeyen arz hariç tutulduğunda hesaplanan realized price seviyesi olan yaklaşık 72.700 doların altındaki fiyat seyrini neredeyse bir aydır sürdürüyor. Bu seviye, önceki döngülerde altı ila on iki ay arasında süren ayı piyasalarından önce görülmüştü.

Ayarlanmış Realized Price Hesaplaması

Realized price, genel olarak piyasada dolaşımdaki tüm Bitcoin’lerin en son blok zinciri hareketlerinde hangi fiyatla taşındığına bakılarak, ortalama maliyet bazını hesaplar. Ancak analizde kullanılan ayarlanmış versiyonda, yedi yıl boyunca hareket etmeyen ve kayıp ya da ulaşılamaz kabul edilen coinler bu hesaplamadan çıkarılıyor. Bu yaklaşım, yalnızca güncel piyasa davranışını etkileyen arzın maliyetini yansıtmayı hedefliyor.

Yedi yıllık hareketsizlik kriteri uygulandıktan sonra, aktif yatırımcıların ortalama maliyet bazının yaklaşık 72.700 dolar olduğu görülüyor. Mevcut durumda Bitcoin fiyatı 63.000 ila 65.000 dolar arasında işlem görüyor ve bu da ayarlanmış realized price seviyesinin yüzde 10-13 altında bulunuyor.

Grafikte Dikkat Çeken Noktalar

Yapılan analizde ocak 2023’ten 2026 başına kadar olan dönem incelendi. Bu zaman aralığında çoğunlukla Bitcoin’in fiyatı realized price’ın üzerinde seyrediyor ve ortalama yatırımcı zarar değil, kârda bulunuyordu. Özellikle 2023’teki toparlanma ve 2024’te 100.000 dolara yaklaşan yükseliş sırasında grafik net şekilde yukarı yönlüydü.

Ancak mevcut duruma bakıldığında, grafiğin sağ tarafındaki hızlı düşüş Bitcoin’i realized price çizgisinin altına çekti. Daha önce bu seviyeye kısa süreli dokunuşlar olsa da, ilk kez neredeyse bir ay boyunca bu seviyenin altında kalındığı belirtiliyor. Ayrıca realized price çizgisi hafif bir yukarı eğilim göstermeye devam etse de, bu fark kendi kendine zamanla kapanmıyor; yeniden toparlanma için ciddi bir fiyat artışı gerekiyor.

Tarihsel Önemi

Analizlerde bu metriğin tarihi önem taşıdığı ifade ediliyor. Daha önce Bitcoin fiyatı realized price’ın altında uzun süre kaldığında, bunu altı ila on iki ay arası devam eden güçlü ayı piyasaları takip etmişti. 2023 ve 2024’te grafik üzerinde görülen kısa vadeli kırılmalar hızla toparlanırken, şimdiki kesintinin yaklaşık bir ay sürmesi önceki geçici ataklardan ayrılıyor.

Şu andaki fiyat hareketinden yola çıkarak, eğer tarihsel eğilimler yine yaşanırsa, potansiyel bir toparlanmanın 2026 Ağustos ile 2027 başı arasında bir zaman diliminde gerçekleşebileceği öngörülüyor. Buradaki zamanlama, kopuşun ne zaman başladığına ve geçmiş verilerin nasıl uygulandığına bağlı olarak değişiyor.

Yapısal Toparlanma için Gerekli Koşullar

Analize göre, Bitcoin fiyatının ayarlanmış realized price seviyesini tekrar aşması piyasa dinamikleri açısından kritik bir eşik. Fiyat maliyet bazının üstüne çıktığında, yatırımcıların daha büyük bir bölümü kârda oluyor ve satış baskısı azalıyor. Bu da daha istikrarlı ve kalıcı fiyat hareketlerinin önünü açıyor.

Buna karşın, fiyat maliyet bazının altında kaldıkça, birçok yatırımcı zararda işlem görüyordu ve bu da pozisyonlardan çıkış eğilimini artırarak toparlanmayı daha da zora sokuyordu. Şu anki fiyat aralığından yeniden 72.700 dolarlık eşiğe ulaşmak için yüzde 10-15 arası bir yükseliş gerekiyor.