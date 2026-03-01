Vitalik Buterin’in Açıklamasına Göre Ethereum Cüzdanlarında Kapsamlı Değişiklik Yolda

Ethereum’un kurucu ortaklarından Vitalik Buterin, uzun süredir tartışılan hesap soyutlama (account abstraction) planının yakın zamanda hayata geçirilebileceğine işaret etti. Buterin, 28 Şubat’ta paylaştığı tasarımda, planın Hegota adlı güncelleme ile birlikte ağda uygulanmaya başlayabileceğini aktardı. Vitalik Buterin, 2013 yılında geliştirdiği Ethereum ile kripto para ekosistemine yeni teknolojik standartlar kazandıran bir isim olarak biliniyor.

EIP-8141 ve Hesap Soyutlama Tasarımı

Buterin, EIP-8141 protokol teklifinin hesap soyutlamanın önündeki son engelleri ortadan kaldıracak şekilde tasarlandığını açıkladı. EIP-8141 ile cüzdanların programlanabilir hesaplara dönüşmesi, toplu işlem yürütme, farklı imza şemalarına uygunluk ve çoklu imza desteği gibi esnekliklerin önü açılıyor. Ayrıca, işlem yetkilendirme ile gaz ödemesinin birbirinden ayrılması sağlanıyor.

Şu anda Ethereum kullanıcıları, işlemlerini özel anahtarlar ile kontrol edilen ve gaz ücretini ETH ile ödedikleri harici hesaplar üzerinden yönetiyor. Yeni tasarıma göre işlemler, “frame transaction” olarak adlandırılan aşamalı yapılar halinde düzenlenecek. Böylece her işlemde gönderenin kimliği doğrulanabilecek, gaz ödeyicisi belirlenebilecek ve birden fazla eylem arka arkaya gerçekleştirilebilecek.

Paymaster Sözleşmeleri ve Gaz Ücretlerinde Yenilik

Buterin’in aktardığına göre, “paymaster” adlı akıllı sözleşmeler ile kullanıcıların işlem ücretlerini ETH dışında farklı varlıklarla ödemeleri mümkün olacak. Bu sistem ayrıca uygulamaların, kullanıcılarının işlem ücretini doğrudan üstlenebilmesine imkan tanıyor.

EIP-8141 ile amaçlanan “frame transaction” yapısı, genel amaçlı ve oldukça basit işleyen bir model olarak tanımlanıyor. Bir işlemin N adet çağrısı bulunabiliyor, bu çağrılar birbirine veri aktarabiliyor ve hem gönderenin hem de gaz ödeyicinin onayını içeriyor. Protokol katmanında süreç bundan ibaret.

Buterin, paymaster sözleşmesinin RAI gibi farklı bir varlığı kabul edip, gerçek zamanlı olarak ETH sağladıktan sonra kullanılmayan meblağı iade edebileceğini de belirtti. Böylece, mevcut sponsorlu işlem sistemlerinin işlevselliğinin korunması ve aracı kurumlara olan bağımlılığın azaltılması hedefleniyor.

Ethereum’un temel ilkelerinden birinin aracısızlık olduğunu ve tüm altyapı çökerse bile ağ üzerinden temel işlemlerin sürdürülebilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Gizlilik ve Uyumlulukta Öne Çıkan Noktalar

Yeni tasarım, Ethereum üzerindeki gizlilik araçları için de önemli sonuçlar doğurabilir. Buterin, paymaster sözleşmelerinin sıfır bilgi ispatlarını (zero-knowledge proofs) doğrulayarak işlem ücretini karşılayabilecek şekilde kurgulanabileceğini belirtti. Ayrıca, “2D nonce” yöntemi ile bir hesabın birçok farklı kaynaktan eş zamanlı olarak işlem alabileceği ifade edildi. Bu sayede gizlilik odaklı uygulamaların işlevselliği artabilir.

Buterin, asıl teknik zorlukların blokzincir düzeyinde değil, işlemlerin bloklara dahil edilmeden önce yayıldığı mempool sürecinde ortaya çıkabileceğine dikkat çekti. Bazı doğrulama düzenlerinin yaygın şekilde paylaşılması riskli olabileceğinden, başlangıçta mempool kurallarının oldukça sınırlı tutulmasının gerekeceğini aktardı.

Tasarımın bir diğer ayağında ise geliştiriciler, mevcut cüzdanların ilerleyen süreçte yeni sisteme sorunsuzca geçiş yapabilmesi için teknik uyum üzerinde de çalışıyor. Böylece geleneksel cüzdanlar, toplu işlem ve sponsorlu gaz ücretleri gibi gelişmiş fonksiyonlara erişebilecek.