Winvest — Bitcoin investment
Ethereum (ETH)

Vitalik Buterin’in Açıklamasına Göre Ethereum Cüzdanlarında Kapsamlı Değişiklik Yolda

Özet

  • Vitalik Buterin, Ethereum cüzdanlarında köklü bir güncellemenin yaklaştığına işaret etti.
  • EIP-8141 teklifiyle esnek, programlanabilir ve çoklu varlık destekli hesap yapısı öne çıkıyor.
  • Yeni model, hem gizlilik araçlarını hem de cüzdan uyumluluğunu güçlendirecek teknik değişiklikler içeriyor.
COINTURK
COINTURK

Ethereum’un kurucu ortaklarından Vitalik Buterin, uzun süredir tartışılan hesap soyutlama (account abstraction) planının yakın zamanda hayata geçirilebileceğine işaret etti. Buterin, 28 Şubat’ta paylaştığı tasarımda, planın Hegota adlı güncelleme ile birlikte ağda uygulanmaya başlayabileceğini aktardı. Vitalik Buterin, 2013 yılında geliştirdiği Ethereum ile kripto para ekosistemine yeni teknolojik standartlar kazandıran bir isim olarak biliniyor.

İçindekiler
1 EIP-8141 ve Hesap Soyutlama Tasarımı
2 Paymaster Sözleşmeleri ve Gaz Ücretlerinde Yenilik
3 Gizlilik ve Uyumlulukta Öne Çıkan Noktalar

EIP-8141 ve Hesap Soyutlama Tasarımı

Buterin, EIP-8141 protokol teklifinin hesap soyutlamanın önündeki son engelleri ortadan kaldıracak şekilde tasarlandığını açıkladı. EIP-8141 ile cüzdanların programlanabilir hesaplara dönüşmesi, toplu işlem yürütme, farklı imza şemalarına uygunluk ve çoklu imza desteği gibi esnekliklerin önü açılıyor. Ayrıca, işlem yetkilendirme ile gaz ödemesinin birbirinden ayrılması sağlanıyor.

Şu anda Ethereum kullanıcıları, işlemlerini özel anahtarlar ile kontrol edilen ve gaz ücretini ETH ile ödedikleri harici hesaplar üzerinden yönetiyor. Yeni tasarıma göre işlemler, “frame transaction” olarak adlandırılan aşamalı yapılar halinde düzenlenecek. Böylece her işlemde gönderenin kimliği doğrulanabilecek, gaz ödeyicisi belirlenebilecek ve birden fazla eylem arka arkaya gerçekleştirilebilecek.

Paymaster Sözleşmeleri ve Gaz Ücretlerinde Yenilik

Buterin’in aktardığına göre, “paymaster” adlı akıllı sözleşmeler ile kullanıcıların işlem ücretlerini ETH dışında farklı varlıklarla ödemeleri mümkün olacak. Bu sistem ayrıca uygulamaların, kullanıcılarının işlem ücretini doğrudan üstlenebilmesine imkan tanıyor.

EIP-8141 ile amaçlanan “frame transaction” yapısı, genel amaçlı ve oldukça basit işleyen bir model olarak tanımlanıyor. Bir işlemin N adet çağrısı bulunabiliyor, bu çağrılar birbirine veri aktarabiliyor ve hem gönderenin hem de gaz ödeyicinin onayını içeriyor. Protokol katmanında süreç bundan ibaret.

Buterin, paymaster sözleşmesinin RAI gibi farklı bir varlığı kabul edip, gerçek zamanlı olarak ETH sağladıktan sonra kullanılmayan meblağı iade edebileceğini de belirtti. Böylece, mevcut sponsorlu işlem sistemlerinin işlevselliğinin korunması ve aracı kurumlara olan bağımlılığın azaltılması hedefleniyor.

Ethereum’un temel ilkelerinden birinin aracısızlık olduğunu ve tüm altyapı çökerse bile ağ üzerinden temel işlemlerin sürdürülebilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Gizlilik ve Uyumlulukta Öne Çıkan Noktalar

Yeni tasarım, Ethereum üzerindeki gizlilik araçları için de önemli sonuçlar doğurabilir. Buterin, paymaster sözleşmelerinin sıfır bilgi ispatlarını (zero-knowledge proofs) doğrulayarak işlem ücretini karşılayabilecek şekilde kurgulanabileceğini belirtti. Ayrıca, “2D nonce” yöntemi ile bir hesabın birçok farklı kaynaktan eş zamanlı olarak işlem alabileceği ifade edildi. Bu sayede gizlilik odaklı uygulamaların işlevselliği artabilir.

Buterin, asıl teknik zorlukların blokzincir düzeyinde değil, işlemlerin bloklara dahil edilmeden önce yayıldığı mempool sürecinde ortaya çıkabileceğine dikkat çekti. Bazı doğrulama düzenlerinin yaygın şekilde paylaşılması riskli olabileceğinden, başlangıçta mempool kurallarının oldukça sınırlı tutulmasının gerekeceğini aktardı.

Tasarımın bir diğer ayağında ise geliştiriciler, mevcut cüzdanların ilerleyen süreçte yeni sisteme sorunsuzca geçiş yapabilmesi için teknik uyum üzerinde de çalışıyor. Böylece geleneksel cüzdanlar, toplu işlem ve sponsorlu gaz ücretleri gibi gelişmiş fonksiyonlara erişebilecek.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Ethereum’da Akıllı Hesaplar ve Censorship-Resistance Gündemde: Hegota Güncellemesiyle Yeni Dönem

Ethereum Geliştiricisi Vitalik Buterin, Kuantum Dirençli Yol Haritasını Açıkladı

Bitcoin ve Ethereum’da 8,7 Milyar Dolarlık Opsiyon Sonu: Piyasalar Kritik Eşikten Geçiyor

Ethereum Ağı Hız ve Güvenlikte Yeni Bir Döneme Hazırlanıyor

Ethereum İçin Kuantum Direnci Gündemde: Vitalik Buterin Geleceğe Yönelik Yol Haritasını Paylaştı

Kripto Para Piyasasında Kısa Pozisyonlar Yoğun Baskı Altında: Likidasyonlar Rekor Seviyede

Ethereum Fiyatı Yeniden 2.000 Doların Üzerinde: Piyasada Gözle Görülür Alım Hareketi

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Bitcoin Kısa Pozisyonlarda Büyük Likidasyon Riskiyle Karşı Karşıya
Bir Sonraki Yazı Bitcoin, Yedi Yıllık Uyuyan Arz Hariç Realized Price’ın Altında Seyrediyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

XRP ETF Listelendikten Sonra: XRP Yatırımcıları Günde 3000 XRP Nasıl Kolayca Kazanabilir?
Sponsorlu Makale
Bitcoin, Yedi Yıllık Uyuyan Arz Hariç Realized Price’ın Altında Seyrediyor
Kripto Para
Bitcoin Kısa Pozisyonlarda Büyük Likidasyon Riskiyle Karşı Karşıya
Kripto Para
Ethereum’da Akıllı Hesaplar ve Censorship-Resistance Gündemde: Hegota Güncellemesiyle Yeni Dönem
Ethereum (ETH)
Bitcoin, Ortadoğu Krizinin Ardından Hızlı Yükselişle Kayıplarını Sildi
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Lost your password?