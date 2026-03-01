Binance BTC/Stablecoin Rezerv Oranı Tarihi Dip Seviyelere Geriledi

Binance’de tutulan Bitcoin ve stabilcoin rezerv oranı, son veriler ışığında, geçmişte önemli piyasa dipleriyle örtüşen düşük bir aralığa indi. Bu oran, daha önce 2020 ve 2023 yıllarındaki büyük piyasa dönüşlerinde benzer biçimde düşük seviyelere ulaşmıştı. Zincir üstü analiz ise borsada tutulan stabilcoinlerin azalmasıyla ilgili olarak, piyasadan likidite çıkışını değil, bu varlıkların Bitcoin alımlarında aktif biçimde kullanıldığını gösterdi.

Rezerv Oranının Gösterdikleri

Binance BTC/Stablecoin Rezerv Oranı, borsadaki Bitcoin miktarının stabilcoinlere oranını izliyor. Oran yüksek olduğunda Bitcoin rezervlerin baskınlığı artarken, oran düşükse hesaplarda daha fazla stabilcoin bulunuyor ve bu durum, borsa üzerinde Bitcoin’i alım yönünde güçlü bir potansiyel oluştuğuna işaret ediyor. Düşük oranlar, spot piyasada önemli alım gücünün hazır bulunduğu bir döneme işaret edebiliyor.

Üç Farklı Periyotta Benzer Sinyaller

Analist Joao Wedson tarafından hazırlanan ve 2018’den günümüze uzanan grafikte, bu oranın tarihsel olarak üç kez belirgin şekilde düşük banda indiği görülüyor. İlk düşüş 2020 başında gerçekleşirken, ikinci sinyal 2022 sonu ve 2023 başında, üçüncü ve güncel sinyal ise 2026’ya yaklaşılırken kaydedildi. Önceki iki düşük orandan sonra Bitcoin fiyatında sert yükselişler dikkat çekti.

Grafikteki yeşil kesik çizgiyle gösterilen eşik çizgisinin altına inen oran, geçmişte Bitcoin’de fiyat dönüşleriyle örtüşüyor. İlk örnek, 2020’de fiyatın 10.000 doların altında olduğu dönemde yaşandı; ardından gelen hareketlerle Bitcoin fiyatı 60.000 doların üzerine çıktı. İkinci örnek, FTX çöküşü sonrası toparlanma dönemini işaret ediyor.

Stabilcoin Rezervlerindeki Düşüşün Yorumu

Piyasa genelinde, borsa içindeki stabilcoinlerin azalması, çoğunlukla alım gücü düşüşü olarak görülüyor ve bu da negatif bir fiyat senaryosuna işaret ettiği düşünülüyor. Ancak son analizler, borsalardaki stabilcoin rezervinin azalmasının, doğrudan Bitcoin alımlarında kullanım anlamına gelmiş olabileceğini vurguluyor. Özellikle 2023’teki hızlı fiyat toparlanmasının, stabilcoinlerin borsadan çekilmesinden ziyade, bunların Bitcoin’e dönüştürülmesinden kaynaklandığı belirtiliyor.

Mevcut dönemde hem stabilcoin hem de Bitcoin rezervleri borsadan dışarıya taşınıyor. Bu hareketlilik, genellikle yatırımcıların yeni aldığı Bitcoin varlıklarını kendi cüzdanlarına çektiğine işaret ediyor. Böyle bir tablo ise toplu satıştan ziyade birikim evresiyle örtüşüyor, çünkü yatırımcılar coinlerini borsadan çıkarıp uzun vadeli tutma eğilimine giriyor.

Wedson’ın analizinde, Bitcoin/USD fiyatıyla rezerv oranı arasındaki geçmiş ilişki temel alınarak, mevcut oranın yine birikim dönemine denk geldiği vurgulanıyor.

Gelişmenin Piyasa İçin Önemi

Grafiğin sunduğu argümana göre, her düşük oranlı periyottan sonra Bitcoin piyasasında güçlü bir toparlanma gerçekleşti. 2020 dibinden başlayan ralli, en büyük fiyat artışlarından birini yarattı. 2023’teki toparlanma ise hem oran hem de fiyat açısından önceki kadar sert olmamakla; buna rağmen tarihi zirvelerin görülmesini sağladı.

Ancak mevcut sinyalin, önceki iki döneme göre fiyat açısından daha yüksek bir noktada gerçekleştiği gözleniyor. Şu andaki oran sıkışması kapsamında, Bitcoin’in 63.000-67.000 dolar bandında olduğu belirtiliyor. Bu da, oran sinyali açısından tarihsel benzerlik taşırken, bulunduğu fiyat aralığı bakımından yapısal bir farklılık ortaya koyuyor.

Bu tür zincir üstü analizler, piyasanın yapısal dönüşümlerine dair ipuçları sunuyor. Ancak verilerin zamanlama açısından herhangi bir öngörüde bulunmadığı, kısa vadede aşağı yönlü hareketlerin de olabileceği not ediliyor.

Binance’deki BTC/Stablecoin rezerv oranının tarihsel sinyal bölgesinde bulunması, stabilcoinlerin piyasada halen güçlü alım kapasitesini temsil ettiği sonucuna ulaştırıyor. Yedi yıllık veride üç kez tekrarlanan bu desenin, Bitcoin’in kısa tarihindeki örneklerle sınırlı olduğu da hatırlatılıyor.