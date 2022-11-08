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Kripto piyasaları, iyileşen makro ortama rağmen alışılmışın tersine bir performans gösteriyor. En büyük kripto para birimi 20.000 doların altına düştü. 111 seviyesinin altında düşen dolar endeksine rağmen piyasalarda yaşanan bu gerileme özellikle enflasyon rakamlarıyla yıkıcı bir süreç başlatabilir. Peki kripto para yatırımcıları endişelenmeli mi?

Kripto Paralar Neden Düşüyor?

Kripto piyasaları, sektörün en büyük iki borsası olan FTX ve Binance’in kamuya açık bir anlaşmazlığa girmesi nedeniyle düşüşünü sürdürüyor. Binance CEO‘su Changpeng borsanın FTT varlıklarını satmaya başlayacağını söylediği günden bu yana Sam Bankman-Fried’in FTX‘i ile anlaşmazlık yaşıyor. Borsanın ilgili tokenları olaylara farklı tepkiler verdi. BNB son 24 saatte %1,5 düşüşle 327,39 dolardan işlem görürken, FTX’in FTT tokenı aynı dönemde %24’ün üzerinde düşüşle 16,5 dolardan işlem görüyor. FTT’nin kayıplarının büyük kısmı bugün gerçekleşti.

Bu arada, küresel kripto piyasa değeri, piyasadaki çalkantı devam ederken geçtiğimiz gün yaklaşık %4 değer kaybederek 1,02 trilyon dolara geriledi. Milyarderlerin çekişmelerinin ön plana çıktığı kripto dünyasının ötesinde, geleneksel piyasalar ABD enflasyon verilerine odaklanmış durumda. Ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri perşembe günü açıklanacak. Gelecekteki Fed faiz artışlarının hızı bu rakamlara bağlı olabilir.

Kripto Paralar Yükselecek Mi?

Şimdilik işler biraz daha karıştı. FTX’in para çekme işlemlerini onaylamadığını söyleyen çok fazla yatırımcı var. Sosyal medyada bu tarz paylaşımlarla fazlasıyla karşılaşabilirsiniz. Nitekim biz Pazar gününden bu yana riski azaltmak için FTX varlıklarınızı taşımanın iyi bir hamle olabileceğinden bahsettik. Bu uyarı en son Voyager ve Celsius işlemleri durdurmadan önce yapmıştık. LUNA olayı yatırımcıların artık çok daha ürkek hareket etmesine neden oluyor ve bu durum FTX için bir “bank run” olayını başlattı.

CZ ilerleyen saatlerde eğer 580 milyon dolarlık FTT varlığını OTC üzerinden satmayı kabul ederse ki bunu zaten yapabileceğini söyledi. Rüzgar tersine dönebilir. CZ, Alameda’nın elinde 580 milyon dolar nakit olduğunu düşünmüyor. Bu satış kararının da gördüğü ve muhtemelen daha fazlasını bildiği Alameda bilançosuyla aldı.

B2C2’ye göre, enflasyon verilerinin ekonominin genelindeki önemine rağmen, FTX ve Binance arasındaki çekişme bu hafta kriptoda en önemli faktör olabilir. Piyasa yapıcı, CZ ve SBF arasındaki çatışmaya ilişkin soruları gündeme getirerek diğer firmalara katıldı;

“Piyasaların haftanın en önemli veri noktası olarak TÜFE’ye odaklanmasına rağmen, dünyanın en büyük iki kripto borsasının kurucuları arasındaki kamuoyu tartışması göz önüne alındığında, bu hafta kripto için en önemli rakamların iki orta büyüklükteki coinin fiyatları olduğu ortaya çıkabilir: FTT ve SOL. Mevcut seviyelerin altında, sırasıyla 22 ve 31 dolar civarındaki zayıflık, kriptonun aşağı yönde başka bir yıkımla karşı karşıya olduğu riskine işaret edebilir.”

ABD borsaları bugün 17:30’da pozitif açıldı.