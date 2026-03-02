Bitcoin Son Beş Ayda Kırmızı Kapattı, Mart Ayı Tarihi Ortalama Olarak Ne Vaat Ediyor

Bitcoin’in Şubat 2026 kapanışıyla birlikte varlık, üst üste beşinci ayı değer kaybıyla tamamladı. CryptoRank verilerine göre bu dönem, Bitcoin’in aylık getiri tarihinde ilk kez beş ay üst üste negatif kapanış olarak öne çıktı. Söz konusu düşüş serisinin son halkası, Şubat 2026’da yüzde 14,8’lik bir gerileme ile kaydedildi.

Son Beş Ayda Negatif Kapanışlar

Beş aylık kayıp dizisi Ekim 2025’te yüzde 3,93’lük azalışla başladı. Bunu, Kasım 2025’te yüzde 17,4, Aralık 2025’te yüzde 3,12, Ocak 2026’da yüzde 10,1 ve son olarak Şubat 2026’da yüzde 14,8’lik düşüşler izledi. Kasım ve Şubat aylarındaki gerilemeler, ilgili dönemdeki en sert aylık kayıplardan ikisi olarak dikkat çekti. Bu süre boyunca, Bitcoin fiyatı önemli ölçüde değer kaybetmiş oldu.

Geçmiş Veriler ve Mart Ayı İstatistikleri

CryptoRank’in 2011’den 2026’ya kadar olan aylık getiri tablosuna bakıldığında, daha önce beş ay boyunca aralıksız kırmızı kapanışa rastlanmıyor. Bitcoin’in geçmişinde, örneğin 2018 ve 2022 gibi, birkaç kırmızı ayın peş peşe geldiği dönemler olsa da beş ay üst üste hiç yeşil kapamadan tamamlanan bir süreç daha önce görülmedi. Bu teknik açıdan tarihte bir ilk niteliğinde.

Mart ayı için ise aynı veri tabanı, ortalama yüzde 10,2 getiri ve medyan olarak yüzde 1,44 kayıp gösteriyor. Ortalama değer, 2013 ve 2011 gibi sıra dışı sıçramaların etkisiyle yükselse de söz konusu yıllar tipik Mart aylarını yansıtmıyor. Bu nedenle, çoğu yıl için daha gerçeğe yakın tabloyu medyan oran ortaya koyuyor.

Tabloda Mart aylarına odaklanıldığında hem pozitif hem de negatif sonuçların dağıldığı görülüyor. 2013, 2021, 2023 ve 2024 gibi bazı yıllar pozitif sonuçlar verirken, 2018, 2015 ve 2016 gibi senelerde Mart ayı negatif kapanmış. Genel olarak yeşil ve kırmızı sonuçlar arasında dengeli bir dağılım bulunuyor.

Kayıp Serisinin Başlangıcı ve Döngü Analizi

CryptoRank verilerindeki sarı renkle vurgulanan 2025 satırı, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında ardı ardına kırmızı kapanışları işaret ediyor. Böylece mevcut düşüş serisinin kaynağı 2025 yılının son çeyreğine dayanıyor. Bitcoin, Eylül 2025’te ulaştığı 126.000 dolarlık zirve seviyeden geri çekilmeye başladı. Beş aylık kayıp serisinin en yüksek seviyeden başlatılmış olması, döngüsel açıdan düzeltme sürecine işaret ediyor.

Kapanış noktası, bu tür bir seriyi değerlendirmede önemli kabul ediliyor. Zirve seviyeden başlayan beş aylık eksiler, piyasanın yüksek bir noktadan düzeltmeye girdiğine dikkat çekiyor. Orta seviyeden başlayan aynı uzunluktaki bir süreç ise farklı bir yapısal duruma işaret edebilirdi. Dolayısıyla serinin başlangıç koşulları döngüye dair çıkarımların yönünü belirliyor.

Mart Ayında Karar Noktası ve Faktörler

Mart ayına girerken birden çok önemli başlık ön plana çıkıyor. ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı 18 Mart’ta açıklanacak. Düzenleyici alanda Clarity Act yasa sürecinin de sona ermesi bekleniyor. Jeopolitik tarafta ise ABD ile İran arasındaki gelişmeler belirsizliğini koruyor. Bu ay içinde 620 milyon doların üzerinde token kilit açılışı planlanmış durumda. Üstelik tarihte ilk kez beş aylık kırmızı kapanış serisinin ardından Mart ayına giriliyor.

Geçmiş verilere bakıldığında, Mart için pozitif ortalama oranlar bulunuyor. Fakat mevcut ortamda, beş aylık kayıp serisi, toplam arzın yüzde 46’sının zarar seviyesinde olması ve korku endeksinin son derece düşük bir değer göstermesi, önceki yükseliş dönemlerinden çok farklı bir tablo ortaya koyuyor. Geçmiş Mart ortalamaları mevcut koşulları doğrudan yansıtmakta yetersiz kalabilir.