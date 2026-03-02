Winvest — Bitcoin investment
STABILCOIN

Bitcoin ve JPYC: Sony Bank ile Yen Stabilcoin Entegrasyonunda Yeni Dönem

Özet

  • JPYC ile Sony Bank, yen stabilcoin entegrasyonu için stratejik iş birliği başlattı.
  • Planlanan sistem, gerçek zamanlı banka transferleriyle kolay JPYC alımı sağlayacak.
  • Ortaklık, finans ve eğlence uygulamalarında stabilcoin kullanımını geliştirmeyi amaçlıyor.
COINTURK
COINTURK

Japonya merkezli finansal teknoloji şirketi JPYC, yen tabanlı stabilcoini JPYC’nin, Sony Bank ile finansal altyapı ve eğlence sektörüne entegre edilmesine yönelik bir mutabakat zaptı imzaladı. JPYC, ülkede stabilcoin piyasasının düzenlenmiş ortamında önemli bir yer tutarken, Sony Bank Japonya’nın önde gelen internet bankalarından biri olarak dijital finans hizmetlerinde etkin konumda bulunuyor.

İçindekiler
1 Stabilcoin ve geleneksel bankacılık arasında köprü
2 JPYC alış ve satışında yenilikçi çözümler
3 Finans ve eğlence sektöründe ortaklık vizyonu

Stabilcoin ve geleneksel bankacılık arasında köprü

Yapılan anlaşma, 2025 Ekim ayında başlayacak JPYC ihraç süreciyle birlikte, geleneksel bankacılık ile web3 tabanlı uygulamalar arasında bağlantı kurmayı hedefliyor. Japonya’da güncellenen Ödeme Hizmetleri Yasası, stabilcoinleri elektronik ödeme aracı olarak tanıdıktan sonra kurumlar dijital varlıkları daha hızlı ve kolay entegre etmek üzere yeni adımlar atıyor.

Planlanan iş birliği, JPYC EX platformu kullanıcılarının Sony Bank hesaplarından JPYC’yi gerçek zamanlı transferle satın almasını kolaylaştıracak. Bu sistem sayesinde kullanıcılar, platform üzerinden doğrudan stabilcoin alımı yapabilecek.

JPYC alış ve satışında yenilikçi çözümler

JPYC ve Sony Bank, mevcut bankacılık altyapısıyla uyumlu ve tarafsız bir model üzerinde çalışıyor. Hedeflenen yapı, yeni özelliklerle genişleyebilecek şekilde tasarlanıyor; örneğin, otomatik tekrar eden yatırımlar gibi gelişmiş opsiyonlar da gündemde bulunuyor. Böylece, stabilcoinin ihracı ve geri ödemesi süreçlerinin daha sorunsuz işlemesi amaçlanıyor.

Bu süreçte Sony Bank’ın tamamen kendisine ait olan web3 odaklı şirketi BlockBloom, teknik planlama ve hizmet geliştirme konularında bilgi ve deneyim desteği sağlayacak. BlockBloom, 2025 Ekim’de faaliyete geçen bir kuruluştur ve blokzincir teknolojilerine odaklanan bir kadroyla çalışıyor.

Finans ve eğlence sektöründe ortaklık vizyonu

Yalnızca ödeme çözümleriyle sınırlı kalmayan iş birliği, JPYC’nin müzik ve oyun gibi eğlence içerikleriyle entegre edilmesini de içeriyor. Hedeflenen yaklaşım sayesinde dijital içerik satın alımları ve ödül dağıtımları yen stabilcoin aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.

JPYC tarafından yapılan açıklamada, Unifi isimli yeni nesil web3 cüzdanına JPYC’nin entegre edileceği aktarıldı. Unifi, LINE NEXT tarafından geliştirilen ve kullanımda saklama hizmeti sunmayan bir kripto cüzdan uygulaması olarak yakın zamanda piyasaya çıkacak.

JPYC, Sony Bank ile stratejik iş birliği yaparak sadece finansal alanda değil, eğlence dünyasında da stabilcoin kullanımının yaygınlaşmasının önünü açtığını vurguladı.

Ortaklıkla ilgili olarak JPYC ve Sony Bank, üzerinde çalışılan modelin yalnızca tek bir finans kurumunun sınırlarıyla kalmayacağını ve ilerleyen dönemde daha geniş bir ekosisteme yayılma potansiyeli taşıdığını belirtiyor.

COINTURK
By COINTURK
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
