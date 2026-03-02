LBank Labs, 6 Milyar Dolarlık İşlem Hacmi Sonrası Değerli Metal Vadeli İşlemleri Büyümesini Analiz Eden Yeni Raporunu Yayınladı

Winvest — Bitcoin investment
LBank’ın Değerli Metal Vadeli İşlemleri bölümünde yaşanan hızlı büyümeyi ele alan yeni bir rapor yayımladı. Raporda, ürün lansmanından bu yana toplam işlem hacminin 6 milyar doları aştığı ve 20 binden fazla benzersiz kullanıcının işlem yaptığı belirtiliyor. LBank Labs, bu büyümenin küresel güvenli liman talebinin ve dijital varlık ekosistemindeki çapraz piyasa hedge ihtiyacının hızla artmasını yansıttığını ifade ediyor.

Rapora göre LBank, GOLDUSDT ve SILVERUSDT sürekli vadeli işlemlerini 5 Ocak 2026 tarihinde piyasaya sundu. Ürün yelpazesi o tarihten bu yana GOLD, SILVER, XAUT, PAXG, XPT, XPD, XCU, XNI ve XAL olmak üzere toplam dokuz varlığa genişledi. Toplam işlem hacmi 6 milyar dolara ulaşırken Altın yüzde 35.78, Gümüş yüzde 28.48 ve XAUT yüzde 15.92 pay ile öne çıktı. LBank Labs, LBank’ın 500 kata kadar kaldıraç, derin likidite, şeffaf derinlik görselleştirmesi ve rekabetçi ücretler sunduğunu vurguluyor. Bu unsurlar, hem geleneksel emtia piyasaları hem de dijital varlık portföylerinde işlem yapan kullanıcılar için gelişmiş kaldıraç stratejileri ve hedge pozisyonlarının etkin bir şekilde uygulanmasını destekliyor.

Rapor ayrıca Coinglass’ın 25 Şubat 2026 tarihli en güncel verilerini de içeriyor. GOLDUSDT açık pozisyonu 31.46 milyon dolara ulaşarak LBank’ı tüm merkezi borsalar arasında birinci sıraya taşıdı ve 24 saatlik artış oranı yüzde 199.69 oldu. SILVERUSDT açık pozisyonu ise aynı dönemde yüzde 2.37 artışla 13.46 milyon dolara yükseldi. Genel olarak değerli metal vadeli işlemlerinin açık pozisyon büyümesi de küresel çapta birinci sırada yer aldı ve güçlü likidite ile artan trader güvenine işaret etti.

“Değerli metal vadeli işlemleri, geleneksel emtia piyasaları ile dijital varlık ekosistemi arasında kritik bir köprü haline geliyor” şeklinde ifade ediyor Czhang Lin, LBank Labs Başkanı. “İşlem hacmi ve açık pozisyonlardaki hızlı artış, küresel ölçekte güvenli liman talebinin ve çeşitlendirilmiş stratejilere yönelik iştahın yükseldiğini gösteriyor. LBank, ürün kapsamını genişletmeye, likiditeyi artırmaya ve en üst düzey uyumluluk ile risk yönetimini sürdürmeye bağlı kalarak bu dinamik pazarın uzun vadeli ve sürdürülebilir büyümesini desteklemeye devam ediyor.”

LBank Labs, makro oynaklık devam ettikçe kullanıcıların risk yönetimi ve değer koruması için daha şeffaf ve verimli araçlar aramayı sürdüreceğini belirtiyor. Rapora göre LBank, değerli metaller kategorisini genişletmeye, altyapı yatırımlarını artırmaya ve ekosistem işbirliklerini derinleştirmeye devam edecek. Hedef, geleneksel finans ile kriptonun kesişmeye devam ettiği bu dönemde kullanıcıların dünya çapında daha geniş ve daha etkili yatırım fırsatlarına erişmesini sağlamak.

LBank Labs Hakkında

LBank Labs, yönetim altındaki varlıkları 100 milyon ABD dolarını aşan, küresel ölçekte faaliyet gösteren bir Web3 girişim sermayesi şirketidir. Şirket; uyumlu blokzincir altyapıları, regüle edilmiş DeFi uygulamaları, yapay zekâ entegrasyonu ve kurumsal düzeyde merkeziyetsiz çözümler gibi erken aşama alanlara odaklanmaktadır. Portföyünde, düzenleyici uyumlu ve ölçeklenebilir yeni nesil dijital teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlayan lider projeler ve fonlar yer almaktadır.

