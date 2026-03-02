Winvest — Bitcoin investment
Kripto Para

Bitcoin ve Kripto Piyasasında DEX Perpetual Swap Hacmi Rekor Büyüme Gösterdi

Özet

  • Merkeziyetsiz perpetual swap borsalarında 2025’te dikkat çekici bir büyüme yaşandı.
  • Hyperliquid ve Aster gibi platformlar yüksek işlem hacmi ve yeni ürünlerle öne çıktı.
  • 24 saat erişim ve gelişen altyapı, kullanıcı tercihlerini merkeziyetsiz borsalara yöneltti.
COINTURK
COINTURK

2025 yılında merkeziyetsiz perpetual swap platformları, kripto para dünyasında dikkat çekici bir büyüme sergiledi. Yıllık işlem hacmi, önemli bir artışla 92,9 trilyon dolara ulaştı. Bu büyüme, hem kullanıcı davranışlarında hem de piyasa dinamiklerinde belirgin değişikliklere işaret ediyor.

İçindekiler
1 Merkeziyetsiz Borsaların Yükselişi
2 Genişleyen Ürün Yelpazesi ve Sürekli Alım-Satım
3 24 Saatlik Piyasa Erişimi ve Anlık Fiyatlama

Merkeziyetsiz Borsaların Yükselişi

Perpetual swap alım-satımı, yatırımcılara düşük sermaye ile kaldıraçlı işlem yapma olanağı sağladığı için tercih ediliyor. Hyperliquid ve Aster gibi platformlar, geçmişte merkezi borsaları kullanan profesyonel ve bireysel yatırımcıları kendine çekerek pazar paylarını önemli ölçüde artırdı. Hyperliquid, özel olarak geliştirdiği Layer One blokzinciri HyperCore ile saniyede binlerce işlemi sonlandırabiliyor ve piyasa yapıcılar için işlem ücretini sıfıra indirdi.

Genişleyen Ürün Yelpazesi ve Sürekli Alım-Satım

Merkeziyetsiz perpetual swap piyasalarındaki büyümede, yeni varlıkların hızlıca listeye alınmasını sağlayan HIP-3 adımı etkili oldu. Bu özellik sayesinde emtialardan halka arz öncesi hisselere, tahmin piyasalarından hava durumu türevlerine kadar çok çeşitli ürünler ile yatırımcıya yeni fırsatlar sunuldu. Platformlar, 7 gün 24 saat kesintisiz hizmetle işlemleri durmaksızın gerçekleştiriyor.

Açık pozisyon oranları açısından bakıldığında, merkeziyetsiz perp borsalarında hareketlilik hızla artarken merkezi borsalardaki açık pozisyonlar geçtiğimiz yıl yüzde 21 azaldı. Bu durum, kullanıcıların merkezi platformlar yerine merkeziyetsiz alternatiflere yöneldiğini gösteriyor.

24 Saatlik Piyasa Erişimi ve Anlık Fiyatlama

Geleneksel finans piyasalarının çalışma saatlerinin aksine, merkeziyetsiz perpetual piyasalar günün her saati ulaşılabilir durumda. Küresel ölçekte yaşanan gelişmeler, işlemlere anında yansıyor ve on-chain fiyatlar üzerinde etkisini gösteriyor. Yatırımcılar, pozisyonlarını hedge etmek, arbitraj yapmak veya sermayelerini etkin şekilde değerlendirmek için bu platformları kullanıyor.

Analistler, merkeziyetsiz perpetual swap platformlarında yaşanan gelişmenin, geleneksel türev piyasalarındaki büyüme ile paralellik taşıdığını belirtiyor. Türevlerin spot piyasadan çok daha geniş bir hacme ulaşması, kriptoda da benzer bir eğilimin başladığını gösteriyor. Piyasaya yön veren bu yeni yapının, sermaye etkinliğini ve küresel fiyat keşfini güçlendirmesi bekleniyor.

Öte yandan Bybit ve analiz platformu Block Scholes’un açıkladığı verilere göre, yıl sonu kapanışlarında Bitcoin perpetual swap piyasasındaki açık pozisyon miktarı istikrarlı seyretti.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin Güçlü Duruşunu Korurken Küresel Likidite ve Fiyat Hareketsizliği Dikkat Çekiyor

Kurumsal Kripto Para Raporu ve Altcoin ETF Rakamları

ABD Piyasa Açılışı Öncesi Son Durum, Kripto Para Beklentileri 2 Mart

Bitcoin Fiyatında Fed’in Olası Adımları ve İran Geriliminin Etkisi Tartışılıyor

Bitcoin Ve Kripto Piyasasında Block Street BSB Tokeni Tanıttı

Bitcoin Ve XRP Topluluğu X Platformundaki Yeni Reklam Etiketi Kuralını Tartışıyor

Bitcoin Fiyatında Yükseliş İddiaları Mart Ayında Odağı Yükseltiyor

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı 2-8 Mart Haftası Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler
Bir Sonraki Yazı LBank Labs, 6 Milyar Dolarlık İşlem Hacmi Sonrası Değerli Metal Vadeli İşlemleri Büyümesini Analiz Eden Yeni Raporunu Yayınladı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin Güçlü Duruşunu Korurken Küresel Likidite ve Fiyat Hareketsizliği Dikkat Çekiyor
Kripto Para
Kurumsal Kripto Para Raporu ve Altcoin ETF Rakamları
Kripto Para
Bitcoin ve Kripto Piyasasında Avrupa Bankalarından Euro Stablecoin Girişimi
STABILCOIN
ABD Piyasa Açılışı Öncesi Son Durum, Kripto Para Beklentileri 2 Mart
Ekonomi Kripto Para
Bitcoin ve Blockchain: Hong Kong ile Şanghay Arasında Ticaret Finansmanında Yeni Dönem
BLOCKCHAIN
Lost your password?