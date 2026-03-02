Bitcoin ve Kripto Piyasasında DEX Perpetual Swap Hacmi Rekor Büyüme Gösterdi

2025 yılında merkeziyetsiz perpetual swap platformları, kripto para dünyasında dikkat çekici bir büyüme sergiledi. Yıllık işlem hacmi, önemli bir artışla 92,9 trilyon dolara ulaştı. Bu büyüme, hem kullanıcı davranışlarında hem de piyasa dinamiklerinde belirgin değişikliklere işaret ediyor.

Merkeziyetsiz Borsaların Yükselişi

Perpetual swap alım-satımı, yatırımcılara düşük sermaye ile kaldıraçlı işlem yapma olanağı sağladığı için tercih ediliyor. Hyperliquid ve Aster gibi platformlar, geçmişte merkezi borsaları kullanan profesyonel ve bireysel yatırımcıları kendine çekerek pazar paylarını önemli ölçüde artırdı. Hyperliquid, özel olarak geliştirdiği Layer One blokzinciri HyperCore ile saniyede binlerce işlemi sonlandırabiliyor ve piyasa yapıcılar için işlem ücretini sıfıra indirdi.

Genişleyen Ürün Yelpazesi ve Sürekli Alım-Satım

Merkeziyetsiz perpetual swap piyasalarındaki büyümede, yeni varlıkların hızlıca listeye alınmasını sağlayan HIP-3 adımı etkili oldu. Bu özellik sayesinde emtialardan halka arz öncesi hisselere, tahmin piyasalarından hava durumu türevlerine kadar çok çeşitli ürünler ile yatırımcıya yeni fırsatlar sunuldu. Platformlar, 7 gün 24 saat kesintisiz hizmetle işlemleri durmaksızın gerçekleştiriyor.

Açık pozisyon oranları açısından bakıldığında, merkeziyetsiz perp borsalarında hareketlilik hızla artarken merkezi borsalardaki açık pozisyonlar geçtiğimiz yıl yüzde 21 azaldı. Bu durum, kullanıcıların merkezi platformlar yerine merkeziyetsiz alternatiflere yöneldiğini gösteriyor.

24 Saatlik Piyasa Erişimi ve Anlık Fiyatlama

Geleneksel finans piyasalarının çalışma saatlerinin aksine, merkeziyetsiz perpetual piyasalar günün her saati ulaşılabilir durumda. Küresel ölçekte yaşanan gelişmeler, işlemlere anında yansıyor ve on-chain fiyatlar üzerinde etkisini gösteriyor. Yatırımcılar, pozisyonlarını hedge etmek, arbitraj yapmak veya sermayelerini etkin şekilde değerlendirmek için bu platformları kullanıyor.

Analistler, merkeziyetsiz perpetual swap platformlarında yaşanan gelişmenin, geleneksel türev piyasalarındaki büyüme ile paralellik taşıdığını belirtiyor. Türevlerin spot piyasadan çok daha geniş bir hacme ulaşması, kriptoda da benzer bir eğilimin başladığını gösteriyor. Piyasaya yön veren bu yeni yapının, sermaye etkinliğini ve küresel fiyat keşfini güçlendirmesi bekleniyor.

Öte yandan Bybit ve analiz platformu Block Scholes’un açıkladığı verilere göre, yıl sonu kapanışlarında Bitcoin perpetual swap piyasasındaki açık pozisyon miktarı istikrarlı seyretti.