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Avukattan İlginç Açıklama: Çin Kripto Paraları Yasaklamadı Mı?

David Lesperance'a göre, Bitcoin'e karşı en engelleyici tavrı sergileyen ülkelerinden biri olan Çin, kripto para bulundurmayı henüz yasaklamadı.
17:10
16 Eylül 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Çin hükümeti, bir yıl önce büyük bir kripto para birimi yasağını uygulamaya koymasına rağmen kripto paralar, yasalarla korunan sanal mülk olarak kabul edildiğinden yerel kripto yatırımcılarını korumaya devam ediyor.

Çin, Kripto Paraları Yasaklamadı Mı?

Lesperance & Associates hukuk firmasının kurucusu David Lesperance’a göre, dünyanın Bitcoin‘e (BTC) karşı en engelleyici tavrını sergileyen ülkelerinden biri olan Çin, kripto para bulundurmayı henüz yasaklamadı.

Lesperance, Cointelegraph’a verdiği demeçte, Çin’deki kripto sahiplerinin hırsızlık, zimmete para geçirme veya bir kredi anlaşmasının ihlali durumunda yasalarla korunduğunu söyledi. Ancak Lesperance Çin’de kripto borsalarının hala yasak olduğunu da vurguladı.

Buna ek olarak avukat, Litecoin’de (LTC) görülen ve bir kredinin geri ödenememsini içeren yakın tarihli bir Çin mahkemesi davasına atıfta bulundu. Davalı Ding Hao, 2015 yılında Zhai Wenjie’den ödünç aldığı 50.000 LTC’nin tamamını geri ödeyemedi ve bu, Çin’de kripto para birimini içeren büyük bir mahkeme emsali haline geldi.

CoinGecko’dan alınan verilere göre, kripto para birimi 2015’te yani yaklaşık yedi yıl önce yaklaşık 3 dolardan işlem görüyordu ve güncel fiyatlar göz önüne alındığında %1.800 artış yaşandığı görülüyor.

31 Ağustos’ta Pekin 1 Nolu Orta Mahkemesi, Ding’in Çin Halk Bankası’nın (PBoC) geçen yıl kripto işlemlerini resmen yasakladığı yönündeki iddiasını reddederek, sanığın kalan Litecoin miktarını Zhai’ye ödemekle yükümlü olduğuna karar verdi.

Mahkeme Onayı Verdi

Lesperance konuyla ilgili açıklamalarında, “Mahkeme, Litecoin gibi kripto para birimlerinin dijital alemde yaratılmış olsalar bile ‘mülk’ olduğunu onayladı” sözlerini kullandı. Ancak avukat, kripto topluluğunun, normal mülkiyet hukuku kuralları çerçevesinde çözülen çok sıradan bir ticari kredi anlaşmazlığı olduğu için davadan belirli bir olumlu sonuç çıkarmaması gerektiğini vurguladı ve şunları söyledi:

Bugüne kadar Çin’de kripto bulundurmak yasaklanmadı. Hükümet özellikle Çin’deki kripto borsalarını yasakladığı için bu tür mülklerin işlemi yasal değil.

Ancak Lesperance, Çin’de kripto borsalarının yasaklandığını söylese de, bazı yerel kripto meraklıları, PBoC’nin kripto para işlemlerini açıkça yasaklamadığını düşünüyor. Yapılan açıklamalara göre, Çin’in bireylerin kripto işlemlerinin yapılmasını istemediği doğru. Ancak bu hiçbir zaman resmi bir belgede geçmedi.

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