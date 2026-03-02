Winvest — Bitcoin investment
Kripto Para

2-8 Mart Haftası Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler

Özet

  • Salı günü Aster Tokenomics 3.0 sonuçlandırılacak. Cuma günü HYPE Coin'in kilit açılışı (%2,72) var.
  • Cuma günü ABD istihdam raporu gelecek. İşsizlik oranının %4,3'te sabit kalması bekleniyor. Beklenti altı açıklanması halinde faiz indirimleri daha da ötelenebilir.
  • Hafta boyunca İran ile bağlantılı çok fazla son dakika gelişmesi göreceğiz ancak kripto saldırıları artık fiyatladı..
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin artık günlerdir eli kulağında dediğimiz saldırıların başlamasıyla düşüşünü şimdilik tamamladı. Beklentiyi fiyatlayan risk piyasaları gerçeklerle yüzleştikten sonra artık toparlanma eğilimindedir ve BTC’nin 60 bin doların altına gerilememiş olması İran ile ilgili haberlerin artık grafikleri o kadar da etkilemeyebileceğimi gösteriyor. Peki bu hafta hangi önemli gelişmeler kripto paraları ilgilendiriyor.

İçindekiler
1 Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler
1.1 2 Mart Pazartesi
1.2 3 Mart Salı
1.3 4 Mart Çarşamba
1.4 5 Mart Perşembe
1.5 6 Mart Cuma

Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler

Saldırıların eli kulağında derken 1 Mart’ın son tarih olduğundan zaten bahsetmiştik. Trump tahmin edildiği gibi müzakerelerde istediğini alamadığından saldırının fitilini ateşledi. Bugün İran’a saldırının ardından ABD piyasaları açılacak ve küresel ölçekte piyasa volatilite bekleniyor. Haftanın diğer önemli gelişmeleri gün ve saat detaylarıyla aşağıdaki gibi.

2 Mart Pazartesi

  • 17:45 ABD S&P İmalat PMI (Beklenti: 51,4 Önceki: 51,2)
  • 18:00 ABD ISM İmalat PMI (Beklenti: 51,5 Önceki: 52,6)
  • Pocket Network (POKT) muhasebe hatasından etkilenen noderunners ve stakerlara ödeme yapacak.
  • Ronin’in Cambria ön satışı.
  • v7.0.0 MANTRA Yükseltmesi kabul edildi.

3 Mart Salı

  • 02:30 Japonya İşsizlik Oranı (Beklenti ve Önceki: %2,6)
  • 10:00 Türkiye TÜFE Yıllık (Beklenti: %31,5 Önceki: %30,65)
  • 17:55 Fed/Williams Konuşacak
  • 19:55 Fed/Kashkari
  • Aster Tokenomics 3.0 Oylaması
  • DUSK, Aegis Yükseltmesi
  • ThorWallet TITN Topluluğu Kilit Açılışı

4 Mart Çarşamba

  • 16:15 ABD ADP İstihdam Değişimi (Beklenti: 50K Önceki: 22K)
  • 17:45 ABD S&P Hizmetler PMI Nihai (Beklenti ve Önceki: 52,3)
  • 22:00 Fed Bej Kitap
  • Flare XRPFi’nin Geleceği Yorumları
  • Polygon Lisovo Hard Fork (İşlemleri hızlandırarak, 1 milyon dolarlık gaz ücreti sübvansiyonu. Daha iyi cüzdan desteği ve akıllı sözleşme uyumluluğu sağlama)

5 Mart Perşembe

  • 00:15 Broadcom Kazanç Raporu
  • 16:30 ABD İlk İşsizlik Başvuruları (Beklenti: 215K Önceki: 212K)
  • Ethena Kilit Açılışı (Dolaşımdaki arzının yaklaşık %2,24’ü)

6 Mart Cuma

  • 16:30 ABD İşsizlik Oranı (Beklenti ve Önceki: %4,3)
  • 16:30 ABD Tarım Dışı İstihdam Verileri (Beklenti: 60K Önceki: 130K)
  • 16:30 ABD Perakende Satışlar Aylık (Beklenti: -0,3%)
  • 16:30 ABD Ortalama Kazançlar (Beklenti ve Önceki: %3,7)
  • 21:30 Fed/Hammack
  • HYPE Coin Kilit Açılışı (Dolaşımdaki arzın %2,72’si)
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
