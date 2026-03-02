2-8 Mart Haftası Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler

Bitcoin artık günlerdir eli kulağında dediğimiz saldırıların başlamasıyla düşüşünü şimdilik tamamladı. Beklentiyi fiyatlayan risk piyasaları gerçeklerle yüzleştikten sonra artık toparlanma eğilimindedir ve BTC’nin 60 bin doların altına gerilememiş olması İran ile ilgili haberlerin artık grafikleri o kadar da etkilemeyebileceğimi gösteriyor. Peki bu hafta hangi önemli gelişmeler kripto paraları ilgilendiriyor.
Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler
Saldırıların eli kulağında derken 1 Mart’ın son tarih olduğundan zaten bahsetmiştik. Trump tahmin edildiği gibi müzakerelerde istediğini alamadığından saldırının fitilini ateşledi. Bugün İran’a saldırının ardından ABD piyasaları açılacak ve küresel ölçekte piyasa volatilite bekleniyor. Haftanın diğer önemli gelişmeleri gün ve saat detaylarıyla aşağıdaki gibi.
2 Mart Pazartesi
- 17:45 ABD S&P İmalat PMI (Beklenti: 51,4 Önceki: 51,2)
- 18:00 ABD ISM İmalat PMI (Beklenti: 51,5 Önceki: 52,6)
- Pocket Network (POKT) muhasebe hatasından etkilenen noderunners ve stakerlara ödeme yapacak.
- Ronin’in Cambria ön satışı.
- v7.0.0 MANTRA Yükseltmesi kabul edildi.
3 Mart Salı
- 02:30 Japonya İşsizlik Oranı (Beklenti ve Önceki: %2,6)
- 10:00 Türkiye TÜFE Yıllık (Beklenti: %31,5 Önceki: %30,65)
- 17:55 Fed/Williams Konuşacak
- 19:55 Fed/Kashkari
- Aster Tokenomics 3.0 Oylaması
- DUSK, Aegis Yükseltmesi
- ThorWallet TITN Topluluğu Kilit Açılışı
4 Mart Çarşamba
- 16:15 ABD ADP İstihdam Değişimi (Beklenti: 50K Önceki: 22K)
- 17:45 ABD S&P Hizmetler PMI Nihai (Beklenti ve Önceki: 52,3)
- 22:00 Fed Bej Kitap
- Flare XRPFi’nin Geleceği Yorumları
- Polygon Lisovo Hard Fork (İşlemleri hızlandırarak, 1 milyon dolarlık gaz ücreti sübvansiyonu. Daha iyi cüzdan desteği ve akıllı sözleşme uyumluluğu sağlama)
5 Mart Perşembe
- 00:15 Broadcom Kazanç Raporu
- 16:30 ABD İlk İşsizlik Başvuruları (Beklenti: 215K Önceki: 212K)
- Ethena Kilit Açılışı (Dolaşımdaki arzının yaklaşık %2,24’ü)
6 Mart Cuma
- 16:30 ABD İşsizlik Oranı (Beklenti ve Önceki: %4,3)
- 16:30 ABD Tarım Dışı İstihdam Verileri (Beklenti: 60K Önceki: 130K)
- 16:30 ABD Perakende Satışlar Aylık (Beklenti: -0,3%)
- 16:30 ABD Ortalama Kazançlar (Beklenti ve Önceki: %3,7)
- 21:30 Fed/Hammack
- HYPE Coin Kilit Açılışı (Dolaşımdaki arzın %2,72’si)