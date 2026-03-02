Winvest — Bitcoin investment
Ethereum (ETH)

Ethereum geliştiricileri Poseidon tercihini tartışıyor, Vitalik Buterin verimlilik uyarısı yaptı

Özet

  • Ethereum geliştiricileri yeni mimari ve hash fonksiyonu tercihlerini tartışıyor.
  • Vitalik Buterin, Poseidon’un kanıt verimliliğindeki rolüne vurgu yaptı.
  • Tasarım değişikliğinin ağ ölçeklenebilirliği ve doğrulama süreçlerine etkisi öne çıkıyor.
Ethereum’un kurucularından Vitalik Buterin, ağın geliştirilmesi sürecinde Poseidon hash fonksiyonunun terk edilmesinin, kanıtlayıcı verimliliğinde ciddi kayıplara neden olabileceğine dikkat çekti. Bu değerlendirme, Ethereum geliştiricilerinin ölçeklenebilirliği artırmak ve sıfır bilgi ispatlarını daha iyi entegre etmek amacıyla mevcut durum ağacını ikili ağaç mimarisiyle değiştirme seçeneklerini değerlendirdiği dönemde yapıldı.

İçindekiler
1 Poseidon ile kanıtlama sürecinde verimlilik artışı
2 Güvenlik beklentileri ve alternatifler
3 Ağ yapısında felsefi dönüşüm ve yol haritası

Poseidon ile kanıtlama sürecinde verimlilik artışı

Vitalik Buterin, geleneksel hash çözümlerine kıyasla Poseidon kullanıldığında ispat süreçlerinde kayda değer bir hızlandırma sağlandığını belirtti. Bu performans iyileşmesinin özellikle iki noktada kritik olduğu vurgulandı: ilki, hash tabanlı imza toplulaştırması ve ikinci olarak da bloklardaki durum ispatlarının hızla üretilebilmesi olarak açıklandı.

Açıklamada, blok oluşturucuların yerel ortamlarında hızlı bir şekilde durum ispatlarını hazırlayarak blok ve ilgili ispatları yüksek kapasiteli dış provayderlere aktarabileceği bir model önerildi. Böylece geniş ölçekli bilgi işlem altyapıları, Ethereum ağına birkaç dakika içinde katkı sunabilir. Bu yaklaşımda tam durumu indirmeye gerek kalmadan esnek bir yedekleme imkânı tanındığı ifade ediliyor.

Güvenlik beklentileri ve alternatifler

Buterin, Poseidon’un güvenliğiyle ilgili araştırmaların yoğun şekilde sürdürülmesini önerdi. Aynı zamanda, Blake gibi alternatif hash fonksiyonlarının verimliliğinin de kriptografik gelişmelerle artırılmasına yönelik çalışmaları desteklediğini belirtti. Kendisinin X platformunda yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verildi:

BLAKE güçlü ve etkili bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ancak Poseidon’un getirdiği verimlilik farkının kaybedilmesi oldukça üzücü olurdu. Özellikle imza toplulaştırma ve hızlı durum ispatı üretimi noktasında bu avantaj belirleyici bir rol oynuyor.

Özellikle, alternatif hash fonksiyonlarının verimliliğini geliştirecek yeni yöntemler üzerinde çalışmaların teşvik edilmesi gerektiği ifade edildi. Böylece, mevcut ve olası gelecekteki mimari tercihleri öncesinde performans farkları kapatılmaya çalışılıyor.

Ağ yapısında felsefi dönüşüm ve yol haritası

Bir başka kullanıcı ise Ethereum Sanal Makinesi’nden (EVM) RISC-V tabanlı tasarıma geçiş çalışmalarına dikkat çekerek, bu dönüşümün yalnızca teknik bir iyileştirme olmadığını, ağın doğrulama katmanında felsefi bir sadeleştirme anlamını taşıdığını savundu. Ayrıca, bu değişimin 2026’da kripto ve yapay zeka alanındaki ekiplerin, kanıtlama maliyetleri üzerindeki etkisini henüz tam olarak öngöremediği iddia edildi.

Buterin ayrıca, Ethereum Vakfı tarafından şekillendirilen “Strawman” yol haritasına atıf yaparak, ağda yapılacak yükseltmeler sayesinde blok oluşturma ve kesinleşme sürelerinin giderek kısalmasının beklendiğini dile getirdi. Bu tür ilerlemeler, Ethereum’un uzun vadeli yol haritasındaki temel başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

