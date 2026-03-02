Bitcoin’de Dolaşımdaki Arzın Yüzde 46’sı Zararda Seyrediyor

Kripto piyasalarında Bitcoin fiyatı 66.500 dolar civarında seyrederken, CryptoQuant verileri yaklaşık 9,09 milyon BTC’nin şu anda son işlem fiyatından daha düşük bir seviyede tutulduğuna işaret ediyor. Bu miktar, dolaşımdaki tüm Bitcoin arzının yüzde 46’sına karşılık geliyor.

Tarihi Tablo ve 2022 Karşılaştırması

CryptoQuant tarafından yayımlanan Bitcoin Kâr/Zarar Grafiği, 2020 yılının ortasından 2026’nın başına kadar uzanan bir dönemi inceliyor. Grafikte zararda tutulan BTC adedi, sıfırın altına inen kırmızı alanla gösteriliyor. En yoğun zarar periyodu 2022 ortasında yaşandı; Luna ve FTX iflasları ardından Bitcoin fiyatı 60.000 dolardan 20.000 doların altına gerilerken 10 milyon civarında coin zararda seyretmişti.

Güncel tabloya göre zararda olan coin sayısı, 2022’nin dibiyle neredeyse aynı seviyelere yaklaşırken fiyatın tarihsel olarak daha yukarıda olması dikkat çekiyor. Şu an Bitcoin fiyatı 67.000 dolara yakın olsa da, 2022’de aynı sayıda coin, 15.000–20.000 dolar aralığında zarardaydı. Bu durum, özellikle 2024–2025 dönemindeki yükselişte 80.000–108.000 dolar seviyelerinden giriş yapan kullanıcıların büyük oranda zararla karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor.

Zarardaki Arzın Piyasa Üzerindeki Etkisi

Dolaşımdaki toplam Bitcoin miktarı yaklaşık 19,8 milyon. Şu anda yaklaşık 9 milyon BTC’nin maliyetinin altında işlem görüyor olması, zincir üstü hareket eden Bitcoin’lerin neredeyse yarısının zararda tutulduğunu ortaya koyuyor. Tarihte bu miktarda BTC’nin eş zamanlı olarak zararda olduğu tek başka dönem, 2022 ayı piyasası olarak öne çıkıyor.

Fiyat bazında karşılaştırıldığında ise iki dönem arasındaki fark belirginleşiyor. 2022’de Bitcoin fiyatı düşük seviyelerdeyken büyük bir kısmı zarardaydı. Bugün ise aynı miktarda coin, yüksek bir fiyat düzeyinde zararda bulunuyor. Bu zararın büyük kısmının, piyasaya son rallide giren grupta yoğunlaştığı görülüyor.

Piyasa Davranışları ve Olası Yansımalar

Bu kadar yüksek oranda coin’in zararda olması, piyasada kendine özgü bir dinamik yaratıyor. Maliyetinin üzerinde alım yapan kullanıcıların bir kısmı, kısa vadede zararlarını realize etmeyi tercih ederken; uzun vadede kalmak isteyenler ise beklemeye devam ediyor.

2022 örneğinde, zararda tutulan BTC miktarı 10 milyonun üzerine çıktıktan sonra azalmaya başlamış ve ardından fiyat toparlanmaya gitmişti. Bu süreçte, kısa vadeli yatırımcıların elenen kısmı piyasadan çıktıktan sonra kalanlar piyasadaki dalgalanmalara karşı daha dirençli davranmıştı.

Mevcut durumda zararda olan coin sayısının zirvede mi olduğu yoksa artmaya devam mı edeceği, Bitcoin fiyatının mevcut seviyelerde istikrar gösterip göstermeyeceğiyle doğrudan ilişkili. Teknik analizlerde ise önemli yapısal seviye olarak 72.700 dolar öne çıkıyor; mevcut zararda coin verileri, bu seviyenin altında neler yaşandığına ilişkin doğrudan bir gösterge sunuyor.