Bitcoin Orta Doğu Gerilimiyle Yükselişini Koruyamıyor

Bitcoin, Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilimin küresel piyasalarda risk iştahını zayıflatmasıyla birlikte Asya işlemlerinde ulaştığı zirveden geri çekildi. Lider kripto para birimi erken saatlerde yaklaşık 67.000 dolara kadar yükseldikten sonra yeniden düşüşe geçerek 66.000 dolar seviyesinin altına indi ve 65.944 dolar civarında işlem gördü. Aynı dönemde ABD hisse senedi vadeli işlemlerinde yaşanan gerileme ve enerji fiyatlarındaki sert yükseliş, yatırımcıların daha temkinli pozisyonlar almasına yol açtı.

Jeopolitik gelişmeler piyasalarda baskı yarattı

Bölgede tansiyonun yükselmesi, finansal piyasalarda eş zamanlı hareketlere neden oldu. İran’ın Orta Doğu’daki ABD varlıklarına yönelik saldırılarını artırdığı ve Suudi Arabistan’daki Ras Tanura petrol rafinerisini hedef aldığı yönündeki gelişmelerin ardından riskli varlıklarda satış baskısı gözlendi. Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden Saudi Aramco’ya ait tesislerin hedef alınması enerji arzına ilişkin endişeleri artırırken petrol fiyatları Atlantik’in her iki yakasında yüzde 7’den fazla yükseldi.

Bu süreçte S&P 500 e-mini vadeli kontratları gün içinde 6.857 seviyesine kadar yükseldikten sonra yön değiştirerek yüzde 1,4 düşüşle 6.790 seviyesine geriledi. Hisse senedi piyasalarındaki bu geri çekilme, kripto para piyasasında da kısa vadeli satışların hızlanmasına katkı sağladı.

Çatışmanın kapsamı genişliyor

Açık kaynaklı istihbarat paylaşımlarına göre İran, Bahreyn, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan ABD bağlantılı hedeflere yönelik füze saldırılarını artırdı. Aynı dönemde İsrail’in Lübnan’da Hizbullah hedeflerine yönelik yeni hava saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi. Bölgesel çatışmanın genişleme ihtimali, küresel piyasalarda belirsizlik algısını güçlendirdi.

Hafta sonu başlayan askeri gerilim, ABD ve İsrail’in İran’ın füze kapasitesi ile nükleer programını hedef aldığı belirtilen operasyonların ardından hız kazandı. Artan askeri hareketlilik, enerji tedarik zincirleri ve özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşen petrol ve LNG sevkiyatları konusunda risk algısını yükseltti.

Bitcoin için güvenli liman tartışması sürüyor

Kripto yatırım şirketi 21Shares’te makro araştırmaların başında bulunan Stephen Coltman, İran’ın stratejisinin çatışmanın maliyetini artırmaya odaklandığını belirtti. Coltman değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

İran’ın bugüne kadarki yaklaşımı, komşu ülkelerde saldırılar düzenleyerek ve Hürmüz Boğazı’ndaki petrol ile LNG akışını sekteye uğratmaya çalışarak ABD açısından çatışmanın maliyetini yükseltmek oldu.

Coltman ayrıca savaş dönemlerinin genellikle emtia fiyatlarını yükselttiğini ve bütçe açıklarını genişlettiğini, bu tür ortamların teorik olarak değer saklama aracı olarak görülen varlıklara ilgiyi artırabileceğini ifade etti. Ancak mevcut fiyat hareketleri, Bitcoin’in kısa vadede klasik bir güvenli liman davranışı sergilemediğine işaret ediyor.

Piyasalarda gözlenen ilk tepki, yatırımcıların risk azaltma eğilimine yöneldiğini gösterirken, enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon beklentileri üzerindeki olası etkileri yakından izleniyor. Bitcoin’in fiyat performansı ise küresel makro gelişmelerle paralel şekilde dalgalı bir görünüm sergilemeyi sürdürüyor.