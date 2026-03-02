Bitcoin Mart ayında dip sinyalleri gösteriyor ama piyasada belirsizlik sürüyor

Bitcoin, Şubat ayını yüzde 15’e yakın bir değer kaybıyla tamamlarken, özellikle mart ayına girildiğinde yatırımcıların yeniden toparlanma beklentileri dikkat çekiyor. Ancak analizler, tarihsel veriler ışığında kayıpların henüz dip seviyeye ulaşmadığına işaret ediyor.

Sharpe Oranı ve Piyasa Dinamikleri

Kripto para yatırımlarında risk ayarlı getiriyi ölçen Sharpe oranı, geçmiş döngülerin dip dönemlerinde görülen seviyelere gerilemiş durumda. Bu veri, yatırımcıların Bitcoin alımlarında göreceli olarak daha düşük risk ile karşı karşıya kaldıklarını gösteriyor. Ancak geçmiş yıllardaki döngüler incelendiğinde, bu göstergenin uzun süre düşük seviyelerde kalabildiği görülüyor.

Alphractal’ın kurucusu Joao Wedson, yatırımcıların sabırlı olmaları gerektiğini ve yıllık Sharpe oranı göstergesinin grafikte beş ila yedi kez tekrarını görmeden pozisyon almanın erken olabileceğini düşünüyor. Wedson’a göre, bu süreçte Bitcoin’in 48.000 ile 52.000 dolar bandına kadar gerilemesi muhtemel ve geçmişte de benzer bir tablo oluşmuştu.

Joao Wedson, “Şu an Bitcoin almak, son altı ayda alım yapan çoğu kişiye göre daha iyi bir seviyede, ama risk hâlâ orta düzeyde” görüşünü paylaşıyor.

Gerçekleşmemiş Zarar Verileri ve Yatırımcı Davranışları

Blockchain veri analiz şirketi CryptoQuant’ta analist olarak görev yapan Axel Adler Jr, Bitcoin’in gerçekleşmemiş zarar oranının yüzde 39’a ulaştığını belirtiyor. Bu oran, yatırımcıların büyük bölümünün sahip oldukları Bitcoin’i zararına tuttuğunu gösteriyor. Ancak tarihsel grafikler, genellikle piyasanın en dip seviyelerinde bu oranın yüzde 60’ı aştığını ortaya koyuyor.

Axel Adler Jr, “Tam bir kapitülasyon aşamasına henüz ulaşılmadığına” dikkat çekiyor.

Bu göstergeler, piyasada baskının halen artabileceğine ve satışların hızlanabileceğine işaret ediyor. Özellikle zarar büyüdükçe panik satışlarının da artması olasılıklar arasında değerlendiriliyor.

Borsalarda Balina Aktivitesi ve Piyasa Gruplaşması

Bir diğer analizde ise CW isimli piyasa uzmanı, kripto para borsalarında balina oranının tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığına vurgu yapıyor. Son yaşanan fiyat düşüşüyle birlikte küçük yatırımcıların büyük ölçüde piyasadan çekildiği, daha büyük ve deneyimli yatırımcıların işlem yapmaya devam ettiği aktarılıyor.

Bu gelişme, balinaların sermaye akışları üzerinde belirleyici olduğu dönemlerde, Bitcoin fiyatında taban seviyelere yaklaşılabileceği anlamına geliyor. Tarihsel olarak benzer oranlar, geçmişte ciddi toparlanmaların başlangıcına zemin hazırlamıştı.

Tüm bu göstergeler birleştiğinde, mart ayında Bitcoin fiyatında bir dip oluşumu ihtimali gündeme geliyor. Ancak özellikle ABD, İsrail ve İran arasındaki gerilimin artması, piyasalarda oynaklığı ve öngörülemezliği artırıyor. Bu nedenle mart ayı, küçük yatırımcılar açısından zorlu geçebilir.