Bitcoin fiyatındaki düşüş baskısı yavaşlıyor teknik göstergeler toparlanma sinyali veriyor

Bitcoin, son dönemde yaşanan satış dalgasına rağmen 60.000 ile 70.000 dolar aralığında konsolide oluyor. Orta Doğu’daki jeopolitik risklerin sürmesine rağmen teknik göstergeler, fiyatlarda kısa vadeli bir tepki yükselişi ihtimalinin arttığını gösteriyor. Kripto para piyasasının önemli isimlerinden Markus Thielen’in paylaştığı grafikte, Bitcoin fiyatının sert düşüşlerin ardından yatay hareket ettiği, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI) ise fiyat hareketinden ayrışarak yukarı yöneldiği görülüyor.

Teknik tarafta iyileşme sinyalleri

Son günlerde büyük hacimli pozisyonların tasfiye olmasına ve azalan alım talebine karşın Bitcoin’in daha aşağılara çekilmesi sınırlı kaldı. RSI göstergesinin satış baskısıyla aşırı satım bölgesine gerilediği ve bu seviyeden itibaren toparlanmaya başladığı tespit ediliyor. RSI’ın yüzde 15’e yakın seviyelerden yukarı çıkmaya başlaması, fiyat yatay veya düşüş eğilimini sürdürse de teknik olarak olası bir yön değişimine işaret ediyor. Bu ortamda aşağı yönlü pozisyon açmanın riskinin arttığı değerlendiriliyor.

Jeopolitik riskin fiyatlandığı belirtiliyor

Raporlarda, Orta Doğu’daki gerginliğin fiyatlara önemli ölçüde yansıdığı, birçok yatırımcının jeopolitik riskleri fiyatlara dahil ettiği vurgulanıyor. Analizlerde, jeopolitik gelişmelerin potansiyel etkilerinin büyük oranda fiyatlara dahil edildiği, beklenenden hızlı bir normalleşme olması durumunda Bitcoin gibi risk iştahına duyarlı varlıklarda tepki yükselişlerinin yaşanabileceği öngörülüyor. Rapora göre, bu ortamda kısa vadeli pozisyonlarda yukarı yönlü risk getiri oranı uzun pozisyonlar lehine dönebiliyor.

Piyasa genelinde temkinli bir hava olduğu aktarılırken, satışların hızının azalması ve jeopolitik risklerin halihazırda fiyatlanmış olması nedeniyle olası olumlu bir gelişmenin hızlı bir tepkiyle karşılık bulabileceği değerlendiriliyor. Markus Thielen, RSI’daki olumlu ayrışmanın devam etmesi halinde kısa pozisyonların daha fazla risk barındıracağına dikkat çekiyor.

Markus Thielen, “RSI’daki toparlanmanın korunmaya devam etmesi, aşağı yönlü fiyat momentumu üzerindeki baskıyı azaltabilir ve kısa pozisyonlar için mevcut seviyelerde daha fazla risk oluşturabilir” şeklinde görüş bildirdi.

Diğer yandan, Matrixport’un yayımladığı son teknik analizde de Bitcoin’in son dönemde yaşanan hızlı değer kaybına rağmen belirli bir fiyat bandında dengelendiği ve teknik tarafta risk getiri profilinin değişmeye başladığı vurgulandı.

Ayrıca, Matrixport tarafından yapılan değerlendirmede tokenize altının 7/24 işlem imkanı sağlamasıyla, geleneksel vadeli işlemler piyasalarının kapalı olduğu durumlarda yatırımcılara risk yönetimi açısından avantaj sunduğuna dikkat çekildi. Kurum, tokenize ve geleneksel altın ticaretinin birbirini tamamlayan unsurlar olduğunu belirtti.

Asya piyasalarında günün erken saatlerinde Bitcoin’in fiyatı 65.000 dolar seviyesinin altına inerek yaklaşık 230 milyon dolarlık uzun pozisyonun tasfiye olmasına yol açtı. Bu gelişme, makroekonomik belirsizliklerin piyasa üzerindeki etkisini artırırken, teknik göstergelerin yeniden toparlanma potansiyelini gündeme taşıdığı kaydedildi.