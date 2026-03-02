Bitcoin Fiyatında Yükseliş İddiaları Mart Ayında Odağı Yükseltiyor

Bitcoin son dönemde dalgalı bir seyir izlese de, fiyatın 62.900 dolardaki dipten toparlanmasıyla birlikte yeniden 66.000 doların üzerine çıkıldı. Yılın bu döneminde yaşanan %22’lik geri çekilmenin ardından, piyasada belirsizlik hüküm sürmeye devam ediyor. Ancak, küresel ekonomik analizler, mart ayında Bitcoin’de hızlı ve yüksek oranlı bir değerlenme ihtimali üzerinde yoğunlaşıyor. Özellikle kurumsal ilgideki artış ve yeni finansal ürünler, fiyat hareketliliğini yeniden gündeme taşıyor.

Kurumsal Girişler ve ETF Talepleri Güçleniyor

Makroekonomist Henrik Zeberg, Bitcoin’in mart ayı itibarıyla ciddi bir ivme kazanarak 110.000 ile 120.000 dolar aralığına yükselme ihtimali üzerinde duruyor. Zeberg finans piyasalarında risk iştahının artışına ve ETF’lere olan talebe dikkat çekiyor. Ayrıca, Morgan Stanley gibi büyük finans kuruluşlarının müşterilerinin kripto varlıklarını saklamak amacıyla ulusal cüzdan lisansı başvurusu yapması, bu alandaki kurumsal hareketliliği gözler önüne seriyor. Böylece, büyük fonların alımlarıyla borsalardaki arz baskısının azaldığı görülüyor.

Henrik Zeberg, “Ana senaryoda risk iştahı, ETF girişleri ve kurumsal benimsemenin Bitcoin’i 110.000-120.000 dolar bandına taşıyabileceğini öngörüyor.” şeklinde değerlendiriyor.

Bernstein analistlerinin değerlendirmelerine göre, son dönemdeki düşüşler kripto karşıtı en zayıf senaryo olarak görülüyor. Özellikle bankacılık sektöründe artan benimseme ve ABD yönetimindeki dostane politikalar, uzun vadeli yükseliş öngörülerini destekliyor.

Kısa Sıkışmaları ve Dalgalanma Mart İçin Hangi Sinyalleri Veriyor?

Geçen hafta Bitcoin fiyatı kısa süreliğine 62.920 dolara kadar geri çekildi ve bu düşüşte satış baskısı arttı. Ancak, hızlı toparlanmayla, fiyat bir gün içinde yeniden 69.000 dolar seviyesine çıktı. Bu süreçte açığa satış işlemi yapan yatırımcıların pozisyonlarının kapanmaya zorlanmasıyla, piyasa önemli bir kısa sıkışma yaşadı. Benzer hareketler, son zamanlardaki hızlı düşüşlerin ardından piyasada bir direnç oluştuğuna işaret ediyor.

Grafiklerdeki RSI göstergesi ise aşırı alım bölgesinden nötr seviyeye çekilerek 41 puana geriledi. Bu gelişme, tepki alımlarının yeniden güçlenebileceğini gösteriyor.

Piyasa Psikolojisi ve Fiyatın Yönü Tartışılıyor

CoinMarketCap verilerine göre Korku ve Açgözlülük Endeksi şu an “Aşırı Korku” seviyesinde bulunuyor. Bu da piyasada satışların hakim olduğu bir dönemde, kurumsal yatırımcıların düşük seviyeleri alım fırsatı olarak değerlendirdiğine işaret ediyor. Tarihi veriler, bu tip sık ve yatay geçen dönemlerin ardından bir yükseliş hareketi görülebileceğini gösteriyor.

Bitcoin şu anda önemli iki seviye arasında sıkışmış durumda. Üst direnç noktası 72.000 dolar olurken, bu seviyenin aşılması düzeltmenin sona erdiği anlamına gelebilir. Buna karşılık, 60.000 dolar desteği kaybedilirse yapının zayıflayacağı vurgulanıyor. Bazı piyasa isimleri, BTC’nin uzun vadede ayakta duramayacağı yönünde uyarılarını sürdürse de, mevcut kurumsal görünüm bu tezlerle pek örtüşmüyor.

Gelecek dönemde, düzenleyici adımların ve ETF girişlerinin devam etmesi halinde Bitcoin’in daha yüksek seviyeleri hedeflemesi bekleniyor. Kaldıraçlı pozisyonların temizlenmesi, yukarı yönlü hareketin önünü açabilecek başlıca gelişmeler arasında gösteriliyor.